Miles de veteranos migrantes han sido deportados pese a su historial militar en EU

La Opinión

17/11/2025 - 11:31 pm

Miles de veteranos migrantes han sido deportados de Estados Unidos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Organizaciones de migrantes exigen a Sheinbaum reforzar la protección consular en EU

Obispos de EU se solidarizan con migrantes; leyes de Trump dañan la dignidad humana

Más de un millón de migrantes se fueron de EU por la política de Trump, afirma Noem

La Administración Trump impuso nuevos requisitos que frenaron el acceso a la ciudadanía para militares extranjeros.

Por Jorge Luis Macías

Los Ángeles, 17 de noviembre (LaOpinión).- El venezolano Andrés Barco, un excombatiente que realizó dos misiones en Irak, en donde fue herido y, por ello, recibió la Medalla Corazón Púrpura, es el más reciente militar no ciudadano que ha sido deportado bajo la administración del Presidente Donald Trump.

Barco, de 39 años, se alistó en el ejército a los 17 años y fue deportado el 14 de noviembre a la frontera de Nogales, México. Durante su carrera militar, Barco completó la documentación para obtener la ciudadanía, pero su solicitud nunca se procesó por razones desconocidas, a pesar de haberla presentado. Es por eso que fue expulsado del país el viernes pasado.

Barco, quien ingresó a Estados Unidos (EU) bajo asilo desde pequeño, durante su tiempo en el ejército estadounidense resultó herido por un artefacto explosivo improvisado en Irak y recibió la Medalla Corazón Púrpura por su servicio. También fue condecorado con la Insignia de Infantería de Combate.

“Todos los veteranos deberían ser naturalizados automáticamente al unirse al ejército y ser reconocidos por su servicio”, dijo Héctor Barajas, fundador de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Tijuana, Baja California, México. “A todos se les debe brindar apoyo”.

Barajas logró su baja honorable en 2001, pero fue deportado en 2004, tras cumplir una condena en prisión en California. Regresó a los Estados Unidos ese mismo año y formó una familia, pero fue deportado en 2009 por una infracción de tránsito. Finalmente, Barajas regresó a los Estados Unidos en 2018 como ciudadano, después de 14 años de lucha legal prolongada.

¿Reclutados con falsas promesas?

Aun sin ser ciudadanos, miles de hombres han sido reclutados para servir en el ejército de los Estados Unidos, soñando con la falsa promesa de que, a la conclusión de su servicio, podrían arreglar su situación migratoria. Ello le ha costado la deportación hace unos días al venezolano Andrés Barco.

Una baja honorable del ejército no les garantiza la naturalización. Barco tenía antecedentes penales relacionados con un tiroteo ocurrido en el sur de Colorado en 2008 y cumplió 15 años de prisión por un delito grave de intento de homicidio. Además, padecía de trastorno de estrés postraumático (TEPT). En el incidente por el que fue a prisión, una de las balas que disparó hirió en la pierna a una joven de 19 años.

Según cifras del Departamento de Defensa, a principios de 2024, más de 40 mil ciudadanos extranjeros prestaban servicio en las fuerzas armadas, tanto en servicio activo como en la reserva. El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estimaba que otros 115 mil ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos han prestado servicio activo en el pasado.

Deportados y sin naturalización: tres categorías

Al menos 10 mil de los 40 mil veteranos han sido expulsados del país durante la administración del presidente Donald Trump, debido a problemas con la ley y, en muchos casos, por incidentes relacionados con el trastorno por estrés traumático (PTSD).

La cifra extraoficial de deportaciones de veteranos está incluida en una carta enviada por la congresista de Arizona, Yassamin Ansari, al Secretario de Defensa, Pete Hegseth; al Secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins; y a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristy Noem.

“Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por la deportación de veteranos y miembros del servicio militar que han servido y sirven honorablemente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”, señala la misiva.

“Estas personas han demostrado su compromiso con nuestra nación a través de su servicio militar, y la posibilidad de su expulsión del país que juraron defender plantea serias dudas sobre las obligaciones y los valores de nuestra nación”, añade el documento.

Para comprender mejor la magnitud del problema de los veteranos deportados y garantizar que el gobierno cumpla con sus responsabilidades, la congresista Ansari solicitó respuestas sobre el número de veteranos que enfrentan deportación.

La legisladora pidió un desglose de esas personas, según su etapa actual en el proceso legal: si se encuentran bajo investigación, en proceso de expulsión, con órdenes de deportación definitivas y en qué estados del país se encuentran.

Trump y el daño que causó a MAVNI

De acuerdo con Héctor Barajas, entre los inmigrantes del ejército de Estados Unidos hay tres clases: quienes son residentes legales y han cometido alguna infracción contra las leyes y son deportados después de haber cumplido con su servicio; los indocumentados que mandan a la guerra a través del reclutamiento (como sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, además de las guerras de Corea y Vietnam).

La tercera categoría corresponde a quienes han sido repatriados debido al programa MAVNI (Military Accessions Vital to the National Interest / Incorporaciones militares vitales para el interés nacional).

Mediante el programa MAVNI se reclutó a miles de extranjeros que ya se encontraban en el país y buscaban la ciudadanía. Sin embargo, cientos de inscritos se han visto expuestos al riesgo de deportación.

La ley federal permite a las personas nacidas en el extranjero que prestan servicio militar activo o en cualquier componente de la Reserva (como la Reserva Naval o la Guardia Nacional del ejército) naturalizarse y obtener la ciudadanía estadounidense tras completar un año de servicio honorable en tiempos de paz, o inmediatamente si prestan servicio durante períodos designados de hostilidad, como la Guerra contra el Terrorismo, que comenzó el 11 de septiembre de 2001 y continúa hasta la fecha.

Sin embargo, en 2017, la administración Trump restringió este proceso acelerado de ciudadanía al implementar nuevos plazos de espera obligatorios antes de que el Departamento de Defensa pudiera emitir la documentación de “servicio honorable” que los militares inmigrantes debían tener para solicitar la naturalización. El “servicio honorable”, por sí solo, no garantizaba la naturalización.

El gobierno de Trump ordenó a los reclutas servir al menos seis meses y someterse a verificaciones adicionales de antecedentes y seguridad antes de poder siquiera iniciar el proceso de naturalización. Inclusive, algunos tuvieron que solicitar la naturalización desde el extranjero, mientras estaban desplegados en el servicio activo. Este obstáculo dificultó considerablemente la preparación de la documentación, las huellas dactilares y las entrevistas requeridas.

El 25 de agosto de 2020, un juez federal dictaminó que los plazos de espera obligatorios eran ilegales, anulando la política y ordenando al Departamento de Defensa certificar el servicio en un plazo de 30 días a partir de la solicitud. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: más de 250 veteranos enfrentaron procesos de remoción o deportación entre 2013 y 2018 (incluyendo dos años de gobierno de Trump).

Desmienten

“Los latinos siempre han estado presentes en la defensa del país, desde la Guerra de Independencia hasta la actualidad”, declaró Raúl Danny Vargas, fundador y presidente de The American Latino Veterans Association (ALVA), un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“Necesitamos que se visibilicen nuestras contribuciones, especialmente para contrarrestar esa retórica de que los latinos no aman el país y que no están dispuestos a defenderlo. Esto es falso”, señala Vargas.

ALVA lanzó una iniciativa cuyo objetivo es visibilizar las experiencias de los veteranos latinos e hispanos. Busca recabar información crucial sobre la transición de la vida militar a la civil, el acceso a los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y los retos y oportunidades que enfrentan los veteranos latinos en todo el país.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

+ Sección

Galileo

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
1

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
3

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
4

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
5

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
6

VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
7

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Michoacán y el desafío de la prevención.
8

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Operativo deja dos abatidos y provoca siete narcobloqueos en Michoacán
9

Intento de captura de “El Camaleón” deja 2 abatidos y 7 narcobloqueos en Michoacán

Aeronave provoca incendio tras caer en zona rural de Michoacán
10

Un accidente aéreo en Michoacán deja 5 heridos y restos calcinados; investigan causa

La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria.
11

¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
12

ENSAYO ¬ La Reforma al Agua tiene el reto de superar la herencia salinista

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY
13

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY

14

Extorsionando con la extorsión

Sheinbaum dijo que los insultos no la debilitaban, sino al contrario, la fortalecen.
15

"Creen que insultos y leperadas en marcha nos debilitan. No", afirma Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Miles de veteranos migrantes han sido deportados de Estados Unidos.
1

Miles de veteranos migrantes han sido deportados pese a su historial militar en EU

2

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

Aeronave provoca incendio tras caer en zona rural de Michoacán
3

Un accidente aéreo en Michoacán deja 5 heridos y restos calcinados; investigan causa

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de paz de Trump para alto al fuego en Gaza
4

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
5

VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
6

#PuntosyComas ¬ La 4T tiene más apoyo que la oposición y los medios convencionales

Bienestar inicia reposición de tarjetas vencidas en todo el país
7

¿Esperas Tarjeta del Bienestar? El reparto y reposición inició. Entérate cómo tenerla

Operativo deja dos abatidos y provoca siete narcobloqueos en Michoacán
8

Intento de captura de “El Camaleón” deja 2 abatidos y 7 narcobloqueos en Michoacán

Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
9

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

La policía capitalina investiga 18 casos de posibles abusos de uniformados en la marcha de la llamada "Generación Z".
10

Marcha de la “Generación Z” deja 18 policías bajo investigación por presuntos abusos

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
11

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
12

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT