Fundar

Sin justicia territorial no hay justicia climática: las otras voces de la COP30

“¿Los escuchas? Son miles de pasos… son los pies de los pueblos y comunidades en resistencia, es el caminar elocuente que denuncia la simulación y la indiferencia".

Fundar

17/11/2025 - 12:05 am

Sin justicia territorial no hay justicia climática: las otras voces de la COP30.
“Su voz y su testimonio sigue siendo ignorado en el que se supone tendría que ser el espacio de diálogo y consenso". Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Por Charlie Punzo

¿Los escuchas? Son miles de pasos, ¿los ves? ya vienen caminando, son los pies de los pueblos y comunidades en resistencia, es el caminar elocuente que denuncia la simulación y la indiferencia. 

En sus territorios se resguarda el 80% de la biodiversidad en el mundo; sus saberes tradicionales han sido la base de toda civilización y conocimiento científico, y su riqueza cultural es historia viva que se cuenta a través de sus lenguas, sus danzas y tradiciones.

No obstante, en medio de la mayor crisis ambiental y climática de la historia, su voz y su testimonio sigue siendo ignorado en el que se supone tendría que ser el espacio de diálogo y consenso para construir verdaderas acciones frente a la mayor amenaza que enfrenta la vida en el planeta. 

A tan sólo unos días de dar inicio a la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), y al igual que sus otras veintinueve ediciones previas, ya es evidente que persisten, desde su organización, en hacer de ésta un espacio dotado de contradicciones y burocracia de lujo que excluye las voces de las personas más afectadas por los impactos de los fenómenos climáticos cada vez más extremos y devastadores.

Recientemente, en la Opinión Consultiva 32/25, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó, entre otras cosas, que, en el marco de la emergencia climática, se hace presente la necesidad de garantizar el acceso a la información, a la justicia, a la participación, y el deber intrínseco de los Estados de proteger a las personas defensoras del ambiente.

Pese a ello, durante el desarrollo de la COP en Brasil, en la llamada zona azul, considerada el principal centro de negociación del evento, donde se encuentran las personas ministras, agentes diplomáticas, tomadoras de decisión, legisladoras y técnicas y técnicos internacionales, se prohibió la entrada de los pueblos originarios. El lugar donde deberían haber estado —porque se hablaba de sus tierras, de su agua, de su selva, de su futuro— se convirtió en un fortín blindado, inaccesible para ellos.

Como respuesta, decenas de representantes indígenas, entre ellos miembros de los pueblos Munduruku, Yanomami, Kayapó, Xavante, Tikuna, Karipuna, Tembé y Tupinambá, intentaron cruzar los límites de ese recinto político, mientras los guardias de seguridad de Naciones Unidas les bloquearon el paso. Hubo empujones, forcejeos, gritos y accesos clausurados. El resultado: no hubo acercamiento a la élite política y empresarial, pero se hicieron notar. A paso firme y voz sin titubeos gritaban desde las barreras que amurallaron el evento: “No habrá solución climática sin justicia para los pueblos originarios. No habrá futuro sin justicia ecológica.”

La justicia territorial es el principal eslabón de la justicia climática, y ésta a su vez, no puede estar basada en falsas soluciones que impliquen acentuar el extractivismo minero, por ejemplo, para la obtención de los llamados “minerales estratégicos para la transición”. 

Es importante reconocer también que, en México los últimos años se ha transitado a una política más inclusiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero aún con importantes vacíos y pendientes de política pública que hagan efectiva la tutela de sus derechos colectivos frente a la crisis climática. 

Recientemente, la NDC 3.0 (Contribuciones Nacionales Determinadas) de México ha incorporado una visión transversal que reconoce a los pueblos indígenas, entre otros grupos, como actores clave en la acción climática. Destaca sobre este hecho que, en el proceso de actualización del documento, se contó con la participación y colaboración de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que de manera activa posicionaron la realidad incómoda de una histórica política económica y climática que sistemáticamente les excluye de la toma de decisión, aún y cuando esto les ha afectado directamente. 

Esa historia no puede ni debe repetirse. La amenaza hoy, no son sólo los graves impactos en las poblaciones más vulnerables a los fenómenos naturales exacerbados por el cambio climático, también lo es la llegada de gobiernos ultraderechistas a países con un alto porcentaje de responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que estos gobiernos, además de sostener una narrativa negacionista del cambio climático, son abiertamente autoritarios, y en muchos países han puesto marcha atrás a derechos colectivos, como los de los pueblos y comunidades indígenas, que costaron siglos alcanzar, todo para poder legalizar el despojo y desplazamiento forzado de los territorios, y llevar a cabo la explotación de los recursos para la ambición desmedida de los intereses corporativos. 

Ya no podemos seguir bajo la misma lógica de acumulación por desposesión, donde estos espacios multilaterales continúan siendo el lavado de cara de las grandes corporaciones contaminantes, y buscan legitimar el acaparamiento mediante la creación de nuevos modelos de negocio pintados de verde.

La justicia climática sólo puede erigirse desde el reconocimiento de esas otras visiones del mundo, que desde la raíz de sus sistemas organizativos comprendieron que la relación con la naturaleza no es de subordinación, explotación y dominación, sino que eligieron abrazar “el pacto sagrado de proteger la vida”, dejando sus pies anclados al suelo, la cercanía de los árboles para adorar su sombra y refugio, y en el parto de la tierra, ver el agua nacer y dotar de vida a todo a su paso. Así, desde las palabras y plataformas a nuestro alcance, es deber ineludible, proteger y hacer eco de esas voces, por el bien de los pueblos y comunidades, y de toda la vida en el planeta.

Fundar

Fundar

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La imaginación al poder

“1968 es conocido en todo el mundo como un año axial en la historia contemporánea”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gen Z y los infiltrados

“La generación heredera del mundo en su punto de mayor tensión histórica -ecológica, económica, emocional y política-...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

+ Sección

Galileo

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La agresión de Trump  provocó la reacción de otros periodistas, quienes condenaron los ataques y recordaron que el magnate tiene un historial de ataques similares a otros reporteros y, en especial, contra mujeres.
1

VIDEO ¬ "¡Cállate, cerdita!", dice Trump a reportera que lo interroga sobre Epstein

Letreros del "Departamento de Defensa" de EU aparecen en playa de Tamaulipas
2

Letreros “del Departamento de Defensa” de EU (sic) aparecen en playas de Tamaulipas

Los mexicanos murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile.
3

Cinco excursionistas mueren en la Patagonia chilena; dos de ellos eran mexicanos

Demócratas y republicanos votan Ley que obliga Trump a publicar los archivos Epstein
4

El Congreso de EU, en decisión exprés y unánime, ordena abrir los archivos Epstein

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
5

RADICALES ¬ México se enfrenta a una ultraderecha de receta, mentirosa y muy violenta

Operativos Colima
6

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
7

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

Trump no pudo frenar los archivos Epstein. Se ha debilitado y las encuestas confirman
8

Trump no pudo frenar los archivos Epstein. Se ha debilitado y las encuestas confirman

Revocación de mandato de 2022
9

#PuntosyComas ¬ La derecha, sin fuerza para revocar mandato a la Presidenta Sheinbaum

Fernández Noroña retó a Salinas Pliego a encabezar la próxima marcha convocada por la supuesta "Generación Z".
10

Fernández Noroña reta a Salinas Pliego a encabezar siguiente marcha de "Generación Z"

Brugada extiende la convocatoria para tramitar la licencia permanente para todo 2026
11

La CdMx anuncia extensión para tramitar licencia permanente en 2026: ¿Cuánto costará?

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
12

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

operativo Tabasco
13

Fuerzas federales detienen a "El Topo" y 7 más en Tabasco por venta de drogas y armas

La oposición violenta.
14

La oposición violenta

15

Pedro González, excandidato a Alcalde de San Andrés Tuxtla, es asesinado en Veracruz

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los mexicanos murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile.
1

Cinco excursionistas mueren en la Patagonia chilena; dos de ellos eran mexicanos

Revocación de mandato de 2022
2

#PuntosyComas ¬ La derecha, sin fuerza para revocar mandato a la Presidenta Sheinbaum

operativo Tabasco
3

Fuerzas federales detienen a "El Topo" y 7 más en Tabasco por venta de drogas y armas

La agresión de Trump  provocó la reacción de otros periodistas, quienes condenaron los ataques y recordaron que el magnate tiene un historial de ataques similares a otros reporteros y, en especial, contra mujeres.
4

VIDEO ¬ "¡Cállate, cerdita!", dice Trump a reportera que lo interroga sobre Epstein

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
5

RADICALES ¬ México se enfrenta a una ultraderecha de receta, mentirosa y muy violenta

6

Pedro González, excandidato a Alcalde de San Andrés Tuxtla, es asesinado en Veracruz

Operativos Colima
7

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Brugada extiende la convocatoria para tramitar la licencia permanente para todo 2026
8

La CdMx anuncia extensión para tramitar licencia permanente en 2026: ¿Cuánto costará?

Sheinbuam presenta Paquete Contra la Inflación y la Carestía
9

Sheinbaum y empresarios renuevan paquete contra inflación; canasta queda en 910 pesos

Dos elementos de la extinta PGR llevan a Zhenli Ye Gon en 2016, tras ser extraditado a México desde EU.
10

Juez rechaza amparo para Zhenli Ye Gon: hay peligro de fuga, por eso seguirá preso

Choque de trolebuses en Santa Martha deja 26 personas lesionadas
11

Trolebuses chocan cerca de la estación Santa Martha, en Iztapalapa; hay 26 lesionados

La SSC-CdMx informó que sólo cinco policías permanecen hospitalizados luego de resultar lesionados durante la marcha de la "Generación Z".
12

SSC-CdMx informa que 5 policías siguen hospitalizados tras marcha de "Generación Z"