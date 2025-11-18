Salvador Guerrero Chiprés

Gen Z y los infiltrados

“La generación heredera del mundo en su punto de mayor tensión histórica -ecológica, económica, emocional y política- creció viendo incendios forestales, crisis de ansiedad generalizadas, mercados laborales precarios y gobiernos incapaces de asumir el bienestar como el centro de la vida civilizada”.

Salvador Guerrero Chiprés

18/11/2025 - 12:03 am

Gen Z y los infiltrados.
“Las motivaciones profundas de la Generación Z apuntan en la dirección opuesta". Foto: Camila Ayala, Cuartoscuro

La generación heredera del mundo en su punto de mayor tensión histórica -ecológica, económica, emocional y política- creció viendo incendios forestales, crisis de ansiedad generalizadas, mercados laborales precarios y gobiernos incapaces de asumir el bienestar como el centro de la vida civilizada.

Por eso no sorprenden sus motivaciones —según el Pew Research Center, Deloitte y la Young Founders School— concentradas en cuatro ejes: compromiso social y ambiental, crecimiento personal y profesional, flexibilidad laboral y salud mental.

Esas aspiraciones legítimas, amplias y maduras contrastan con la narrativa de violencia que un grupo intentó posicionar en la marcha del sábado al Zócalo convocada bajo el nombre de Generación Z.

Autores como Jean Twenge y Kai-Fu Lee —expertos en psicología generacional e inteligencia artificial— la describen como la primera generación plenamente digital y consciente del colapso ambiental como horizonte vital. En encuestas globales más del 70 por ciento considera su principal preocupación el cambio climático y más del 60 por ciento prefiere trabajar en una empresa alineada con causas sociales y no con quien ofrezca un salario ligeramente mejor.

Así se explica por qué ha construido un lenguaje político distinto: menos partidista, más ecosistémico; menos anclado a lealtades, más orientado a causas; menos dispuesto a soportar abusos, más proclive a exigir derechos. También se entiende por qué los episodios violentos en la marcha del sábado no les representan en su mayoría.

El contraste es duro. Quienes defienden causas propias de la posmodernidad frente a quienes aprovecharon la coyuntura para destruir mobiliario urbano, atacar policías y provocar una confrontación alejada de las motivaciones de la Gen Z. 

La respuesta institucional en la Ciudad de México se alineó con la tradición democrática de la capital. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reivindicó el diálogo, llamó al rechazo a la violencia y reiteró las manifestaciones pacíficas como un derecho. Una reafirmación del modelo de convivencia distintivo de la CDMX por décadas. La Presidenta Claudia Sheinbaum reforzó ese mensaje con un rechazo categórico a la violencia.

Resulta significativo que la discusión pública esté centrada en los hechos violentos, cuando las motivaciones profundas de la Generación Z apuntan en la dirección opuesta. Según Deloitte Global Gen Z Survey 2024, tres prioridades ordenan su vida: bienestar emocional, sentido de propósito y libertad para construir modelos de trabajo más flexibles. ¿Qué tiene eso que ver con agredir policías o destruir mobiliario urbano?

Zygmunt Bauman advierte de los “actores líquidos” en la política, dispuestos a deslizarse entre movimientos legítimos para capitalizarlos o desvirtuarlos. Lo ocurrido en la marcha es ejemplo de infiltración líquida.

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La imaginación al poder

“1968 es conocido en todo el mundo como un año axial en la historia contemporánea”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gen Z y los infiltrados

“La generación heredera del mundo en su punto de mayor tensión histórica -ecológica, económica, emocional y política-...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

+ Sección

Galileo

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
1

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
2

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

3

El “bloque negro” es más feroz cada año. La CdMx lo documenta, pero no lo neutraliza

Miles de veteranos migrantes han sido deportados de Estados Unidos.
4

Miles de veteranos migrantes han sido deportados pese a su historial militar en EU

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
5

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
6

VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
7

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

La oposición violenta.
8

La oposición violenta

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
9

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

Operativo deja dos abatidos y provoca siete narcobloqueos en Michoacán
10

Intento de captura de “El Camaleón” deja 2 abatidos y 7 narcobloqueos en Michoacán

El oportunista Fox y la Generación Z
11

El oportunista Fox y la Generación Z

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
12

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
13

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria.
14

¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY
15

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El “bloque negro” es más feroz cada año. La CdMx lo documenta, pero no lo neutraliza

Miles de veteranos migrantes han sido deportados de Estados Unidos.
2

Miles de veteranos migrantes han sido deportados pese a su historial militar en EU

3

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

Aeronave provoca incendio tras caer en zona rural de Michoacán
4

Un accidente aéreo en Michoacán deja 5 heridos y restos calcinados; investigan causa

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de paz de Trump para alto al fuego en Gaza
5

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
6

VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
7

#PuntosyComas ¬ La 4T tiene más apoyo que la oposición y los medios convencionales

Bienestar inicia reposición de tarjetas vencidas en todo el país
8

¿Esperas Tarjeta del Bienestar? El reparto y reposición inició. Entérate cómo tenerla

Operativo deja dos abatidos y provoca siete narcobloqueos en Michoacán
9

Intento de captura de “El Camaleón” deja 2 abatidos y 7 narcobloqueos en Michoacán

Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
10

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

La policía capitalina investiga 18 casos de posibles abusos de uniformados en la marcha de la llamada "Generación Z".
11

Marcha de la “Generación Z” deja 18 policías bajo investigación por presuntos abusos

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
12

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"