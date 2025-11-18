Síndica de Morena en Palizada, Campeche, es asesinada a balazos a bordo de su auto

La síndica de Morena era crítica del Gobierno municipal de Palizada, a cargo de Pedro Javier Ayala Cámara. Además, en fechas recientes expresó su apoyo hacia Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- La síndica jurídica de Morena en el Ayuntamiento de Palizada, Campeche, Karina Aurora Díaz Hernández, fue asesinada a balazos el lunes en la comunidad de El Cuyo, cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

El ataque en contra de Díaz Hernández, quien fue candidata de Morena a la alcaldía de Palizada en las elecciones de 2024, ocurrió cuando un grupo de sujetos armados a bordo de una motocicleta disparó en contra de su auto, el cual terminó estrellándose contra una barda.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, Karina Aurora Díaz Hernández fue trasladada al Hospital General del municipio de Palizada, lugar al que acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de dicha entidad para tomar el reporte de lo sucedido.

La síndica jurídica, quien se desempeñaba como agremiada de la sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Campeche, recibió atención médica en este espacio, pero momentos después se confirmó su muerte, mientras se realizaban las primeras diligencias por el caso.

Las autoridades estatales explicaron en un comunicado que, en el marco de los protocolos de actuación e investigación, se iniciaron los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables por la agresión.

Karina Aurora del Jesús Díaz Hernández, de 57 años de edad, era licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), además de ser síndica de asuntos jurídicos del ayuntamiento de Palizada y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del cabildo.

Díaz Hernández era crítica del Gobierno municipal de Palizada, a cargo del funcionario del Partido del Trabajo (PT), Pedro Javier Ayala Cámara. Además, mostró su respaldo en fechas recientes hacia la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.