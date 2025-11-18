Síndica de Morena en Palizada, Campeche, es asesinada a balazos a bordo de su auto

Redacción/SinEmbargo

18/11/2025 - 3:17 am

Karina Aurora Díaz Hernández, síndica de Morena

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Efrén Adame, líder sindical de la CTM, es asesinado a balazos en Marquelia, Guerrero

La síndica de Morena era crítica del Gobierno municipal de Palizada, a cargo de Pedro Javier Ayala Cámara. Además, en fechas recientes expresó su apoyo hacia Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- La síndica jurídica de Morena en el Ayuntamiento de Palizada, Campeche, Karina Aurora Díaz Hernández, fue asesinada a balazos el lunes en la comunidad de El Cuyo, cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

El ataque en contra de Díaz Hernández, quien fue candidata de Morena a la alcaldía de Palizada en las elecciones de 2024, ocurrió cuando un grupo de sujetos armados a bordo de una motocicleta disparó en contra de su auto, el cual terminó estrellándose contra una barda.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, Karina Aurora Díaz Hernández fue trasladada al Hospital General del municipio de Palizada, lugar al que acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de dicha entidad para tomar el reporte de lo sucedido.

La síndica jurídica, quien se desempeñaba como agremiada de la sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Campeche, recibió atención médica en este espacio, pero momentos después se confirmó su muerte, mientras se realizaban las primeras diligencias por el caso.

Las autoridades estatales explicaron en un comunicado que, en el marco de los protocolos de actuación e investigación, se iniciaron los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables por la agresión.

Karina Aurora del Jesús Díaz Hernández, de 57 años de edad, era licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), además de ser síndica de asuntos jurídicos del ayuntamiento de Palizada y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del cabildo.

Díaz Hernández era crítica del Gobierno municipal de Palizada, a cargo del funcionario del Partido del Trabajo (PT), Pedro Javier Ayala Cámara. Además, mostró su respaldo en fechas recientes hacia la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Imponente nuestra Presidenta, mi admiración, aprecio y cariño. Usted no está sola tiene un pueblo que le respaldamos", escribió en sus redes sociales antes del atentado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La imaginación al poder

“1968 es conocido en todo el mundo como un año axial en la historia contemporánea”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gen Z y los infiltrados

“La generación heredera del mundo en su punto de mayor tensión histórica -ecológica, económica, emocional y política-...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

+ Sección

Galileo

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
1

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
2

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Sinaloa
3

Canadá lanza alerta de viaje a 13 estados de México por violencia y crimen organizado

4

El “bloque negro” es más feroz cada año. La CdMx lo documenta, pero no lo neutraliza

Miles de veteranos migrantes han sido deportados de Estados Unidos.
5

Miles de veteranos migrantes han sido deportados pese a su historial militar en EU

El oportunista Fox y la Generación Z
6

El oportunista Fox y la Generación Z

Gen Z y los infiltrados.
7

Gen Z y los infiltrados

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
8

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La imaginación al poder.
9

La imaginación al poder

La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria.
10

¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
11

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
12

VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
13

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

Caravana Coca-Cola
14

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

La oposición violenta.
15

La oposición violenta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El “bloque negro” es más feroz cada año. La CdMx lo documenta, pero no lo neutraliza

Miles de veteranos migrantes han sido deportados de Estados Unidos.
2

Miles de veteranos migrantes han sido deportados pese a su historial militar en EU

3

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

Aeronave provoca incendio tras caer en zona rural de Michoacán
4

Un accidente aéreo en Michoacán deja 5 heridos y restos calcinados; investigan causa

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de paz de Trump para alto al fuego en Gaza
5

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
6

VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
7

#PuntosyComas ¬ La 4T tiene más apoyo que la oposición y los medios convencionales

Bienestar inicia reposición de tarjetas vencidas en todo el país
8

¿Esperas Tarjeta del Bienestar? El reparto y reposición inició. Entérate cómo tenerla

Operativo deja dos abatidos y provoca siete narcobloqueos en Michoacán
9

Intento de captura de “El Camaleón” deja 2 abatidos y 7 narcobloqueos en Michoacán

Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
10

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

La policía capitalina investiga 18 casos de posibles abusos de uniformados en la marcha de la llamada "Generación Z".
11

Marcha de la “Generación Z” deja 18 policías bajo investigación por presuntos abusos

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
12

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"