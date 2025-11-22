Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 6:37 pm

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.

El capo ecuatoriano Wilmer Chavarría fingió su muerte en 2021. Esto le permitió huir de Ecuador en 2022 con un pasaporte colombiano falsificado tras obtener una identificación venezolana falsa. Para evitar ser reconocido se hizo hasta siete cirugías plásticas. Ya fuera de su país vivía entre lujos en los mejores hoteles, ordenando asesinatos en Ecuador, en donde los homicidios han aumentado aproximadamente un 800 por ciento desde 2018. Esto cambió el domingo cuando fue detenido.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– El ecuatoriano Wilmer Chavarría, un narcotraficante aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vivía la buena vida después de fingir su propia muerte, revela este martes The Wall Street Journal. Vivía entre lujos. Se trasladaba entre Dubái, Marruecos y España. Se hospedaba en los hoteles más exclusivos y al mismo tiempo supervisaba su imperio de la droga y asesinatos por encargo en Ecuador.

Para evitar ser detectado, Wilmer Chavarría se sometió a siete cirugías para alterar su apariencia y cambió su nombre a Danilo Fernández. Era libre y vivía entre lujos hasta que su suerte se acabó el domingo cuando las autoridades españolas lo arrestaron en el aeropuerto de Málaga, ciudad costera del Mediterráneo a la que llegaba procedente de Marruecos.

Un alto funcionario de seguridad ecuatoriano lo calificó como el criminal más peligroso de la historia del país, responsable de 400 asesinatos. A su vez, el Subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, afirmó que era “una de las figuras más notorias del crimen organizado en Latinoamérica”.

El cambio de rostro de Wilmer Chavarría, quien se sometió hasta a 7 cirugías. Foto: Especial.

The Wall Street Journal señala que Chavarría, más conocido como Pipo, es el último narcotraficante caído en Ecuador. También es el último de un grupo original de capos del crimen presuntamente responsables de la ola de violencia que comenzó con asesinatos en prisión en 2021 y que luego se extendió a las calles. Una guerra que Daniel Noboa inició al estilo de Felipe Calderón en México y que todo muestra que las autoridades están perdiendo.

Noboa ganó precisamente reelección este año con la promesa de mano dura contra pandillas como los Lobos, pero no ha logrado detener el derramamiento de sangre. A eso se suma la derrota que sufrió el domingo cuando los ecuatorianos rechazaron la propuesta de reforma constitucional para permitir la operación de bases militares extranjeras en el país.

De hecho, el Journal indica que Ecuador se ha convertido en uno de los países con mayor índice de homicidios del mundo. Los asesinatos en este país, según el mismo reporte, han aumentado aproximadamente un 800 por ciento desde 2018 y se encaminan a alcanzar un récord este año de cerca de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la policía ecuatoriana citados por el diario estadounidense.

Las mismas cifras refieren que cuatro de las 10 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran ahora en Ecuador, según el Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño.

“Chavarría surgió del hampa ecuatoriana, antaño dominada por una banda carcelaria que colaboraba con el cártel de Sinaloa en México para el tráfico de cocaína colombiana hacia el norte. Chavarría y su banda, Los Lobos, se dedicaban al sicariato”, expone el reportaje del Wall Street Journal.

Wilmer Chavarría fue detenido el domingo después de haber fingido su muerte en 2021. Foto: Policía Nacional Ecuador.

Cuando asesinaron al líder de la banda carcelaria en 2020, la violencia estalló en el país, debido a que los Lobos se enfrentaron con otras bandas por las rutas del narcotráfico y el poder.

Bajo el liderazgo de Chavarría, los Lobos se convirtieron en la banda criminal más poderosa del país, con el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación de México, según dijeron funcionarios estadounidenses y ecuatorianos al Wall Street Journal. Además del narcotráfico, incursionaron en la minería ilegal de oro, la extorsión y otros delitos.

Un viraje clave en esta trama de violencia en el Ecuador se dio en 2021, cuando Chavarría fingió su muerte utilizando un certificado de defunción falso, según declaró el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg . La familia de Chavarría afirmó que falleció de un infarto provocado por la COVID-19, pero altos mandos policiales indicaron que sospechaban que seguía con vida.

Esto le permitió huir de Ecuador en 2022 con un pasaporte colombiano falsificado tras obtener una identificación venezolana falsa. Viajaba con frecuencia a España y otros países europeos para supervisar envíos de droga, según relató Reimberg.

“Se alojó en los hoteles más caros de Europa, con dinero procedente del narcotráfico, la minería ilegal y el asesinato”, declaró Reimberg al Wall Street Journal.

Dado por muerto y viviendo desde el extranjero, Chavarría supervisó a Los Lobos, grupo que, según las autoridades, participó en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

De hecho, Estados Unidos y Ecuador han designado a Los Lobos como organización terrorista, cuyos miles de miembros son presuntamente responsables de atentados con coche bomba, masacres en prisiones y asesinatos políticos.

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

