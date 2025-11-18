Trolebuses chocan cerca de la estación Santa Martha, en Iztapalapa; hay 26 lesionados

Un choque entre dos trolebuses en Santa Marta dejó a 26 lesionados en Iztapalapa y provocó la suspensión temporal del servicio.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- El choque entre dos unidades del Trolebús Elevado que operan en la ruta Chalco/Santa Martha dejó al menos a 26 personas lesionadas este martes en la zona oriente de Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando una unidad que avanzaba por el carril confinado impactó contra otro vehículo que se encontraba detenido cerca de la estación Santa Martha. Tras el impacto, varias personas sufrieron golpes que obligaron a activar los protocolos de emergencia en el punto.

Los equipos de emergencia atendieron a los usuarios en el sitio y confirmaron que ninguno presentaba heridas de gravedad; sin embargo, 26 pasajeros fueron trasladados al patio de Acahualtepec para recibir valoración médica y seguimiento preventivo por personal especializado.

Testimonios de la zona señalaron que el operador de la unidad que provocó el incidente mostraba signos de cansancio durante el recorrido y, presuntamente, se habría quedado dormido momentos antes de ingresar a la zona de la terminal.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran daños severos en las partes delantera y trasera de ambas unidades, cuyas ventanas quedaron rotas tras el impacto. A raíz de ello, el personal del sistema restringió el paso para facilitar las labores de revisión y garantizar condiciones seguras en la estructura.

Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que colaborará con las autoridades de investigación para determinar la responsabilidad de los operadores involucrados, así como de dar seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas.

En tanto, las autoridades señalaron que peritos especializados revisarán las condiciones mecánicas de ambas unidades y analizarán el registro de operación de los conductores para establecer si existió fatiga, falta de descanso o alguna falla técnica que pueda explicar la pérdida de control al ingresar al andén.

Este incidente ocurre a pocos meses de la inauguración del Trolebús Elevado de la Línea 11, que conecta Santa Martha con Chalco. Además, en semanas recientes se han registrado otros percances menores en esta ruta, por lo que el sistema revisa procedimientos para reforzar la seguridad durante las maniobras de llegada y salida en las estaciones terminales.