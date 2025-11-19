La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

La Secretaría de Marina detuvo a 54 personas en Colima y aseguró armas, droga, vehículos e inmuebles durante operativos conjuntos realizados en cuatro municipios del estado.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) detuvo este martes a 54 presuntos integrares del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una serie de operativos efectuados en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, quienes estarían relacionados con actividades delictivas. Esto como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, el personal de la Sexta Región Naval realizó recorridos de vigilancia en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, lo que permitió asegurar diversas objetos relacionados con las investigaciones. Entre ellos:

Dos armas cortas.

Dos armas artesanales.

18 armas blancas.

Un cargador y 17 cartuchos.

268 dosis con características de metanfetamina.

Cinco envoltorios y dos bolsas con hierba similar a la mariguana.

Cinco inmuebles.

Una antena unipolar.

Dos computadoras.

Nueve teléfonos celulares.

Dos radios de comunicación.

Una camioneta con reporte de robo.

Ocho motocicletas.

Asimismo, la Semar señaló que todas las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, el cual integrará las carpetas de investigación correspondientes y definirá la situación jurídica de cada uno de los implicados.

Según las autoridades, los operativos forman parte de la estrategia “Pez Vela 2025”, mediante la cual se busca inhibir actividades delictivas y fortalecer la seguridad en los municipios que registran mayor incidencia de violencia en la entidad.

La dependencia recordó que, desde la semana pasada, incrementó su presencia en Colima para evitar el desplazamiento de grupos criminales provenientes de Michoacán, donde fuerzas federales mantienen un despliegue especial por los niveles de violencia registrados en esa región.

La Sexta Región Naval reiteró que la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas a los números oficiales y mediante los enlaces de participación ciudadana, con el fin de apoyar las labores de seguridad que se desarrollan en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno.