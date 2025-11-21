La CdMx tendrá fin de semana de anime, jazz y "OVO", una historia de amor de insectos

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 7:00 am

¿Qué hacer en noviembre en la CdMx?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

"Stranger Things: The Experience" llegará a la CdMx, te contamos cuándo y los precios

Una expo imperdible para los seguidores de Zoé y cuesta sólo una entrada al metro

El penúltimo fin de semana de noviembre tendrá cine y exposiciones porque la Ciudad de México siempre tiene algo para distraerse y disfrutar de los días de descanso.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Entre las actividades de este fin de semana hay  un maratón de cine sin costo, piñatas y música, asó que si aún no sabes qué hacer estos días, aquí hay algunas opciones.

Maratón de Anime

Este viernes 21 de noviembre, el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" del IPN tiene un Maratón de Anime para pasar un gran día de palomitas con esta selección especial de películas: Noche en el ferrocarril galáctico (1985), En este rincón del mundo (2016), Earwig y la bruja (2020), Spriggan (1998), Redline (2009).

El maratón se realizará de 11:00 a 20:00 horas y lo mejor es que la entrada es sin costo.

¿Dónde? Pantalla LED del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

Maratón de Anime
Maratón de Anime en el IPN. Foto: Cortesía IPN

Eurojazz 2025

Este fin de semana el Eurojazz llega a su final, así que las áreas verdes del Cenart se llenarán de música jazz por última vez en este año como pate del festival.  Este sábado 22 de noviembre a las 13 horas se presenta 5° Elemento, grupo de jazz mexicano que se ha presentado en el Eurojazz, el Festival Internacional de Jazz de Polanco, el Festival Internacional en el Zócalo de Puebla, además abrió el concierto a Chick Corea, y representó a México en la edición 27 del FIMU, en Francia, entre otras actuaciones en diversos escenarios.

El sábado también, pero a las 17 horas, llega el turno de Leonardo Prieto Ensemble, proyecto del compositor y multiinstrumentista Leonardo Prieto Dorantes, músico mexicano radicado en los Países Bajos. El quinteto explora sonidos de la música clásica contemporánea al jazz moderno, influenciado por la música tradicional de México.

El domingo 23 a las 13 horas se escuchará a Luca Velotti 4TET y más tarde, Marcin Masecki Trioa a las 16 horas. Marcin Masecki es uno de los artistas más prolíficos de Polonia, su trabajo abarca una amplia gama de estilos y es conocido por su virtuosa fusión de géneros; Masecki se desempeña como cantante, compositor de cine y teatro, productor de festivales, director de orquesta, educador y curador de eventos musicales.
Su proyecto, “Boleros y más”, explora la música latinoamericana, que le es familiar por su infancia en Colombia.

¿Dónde? Cenart (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo.

Eurojazz 2025
Este fin de semana termina el Eurojazz. Foto: Cenart

Cirque du Soleil "OVO"

Este espectáculo del Cirque du Soleil nos presenta a un insecto torpe y peculiar que descubre a una magnífica mariquita en un barrio, ellos se enamoran al instante. Su encantador romance se desarrolla en medio de un vibrante ecosistema, revelando un mundo lleno de energía y vida.

¿Dónde? Palacio de los Deportes (Av. Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos van de los 1 mil 200 pesos a los 4 mil 500 aproximadamente.

Cirque du Soleil
El Cirque du Soleil se presenta en el Palacio de los Deportes. Foto: cirquedusoleil.com

Exposición temporal Piñatas Mexicanas

Para quienes gustan de las atesanias y en especial de las piñatas, este elemento mexicano tan característico, el Museo de Arte Popular cuenta con la Exposición temporal Piñatas Mexicanas en la que se pueden observar las increíbles obras realizadas por artesanas y artesanos de la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

El horario es de martes a domingo de 10 a 18 horas.

¿Dónde? Museo de Arte Popular (Calle Revillagigedo #11 Colonia Centro (Área 5), CP 06050. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).
¿Cuánto? El costo de entrada es de 60 pesos. Los menores de 18 años, personas con discapacidad, personas mayores de 60 años, estudiantes y profesores con credencial vigente no pagan. Los domingos la entrada es libre.

Exposición temporal Piñatas Mexicanas
El Museo de Arte Popular alberga la exposición temporal Piñatas Mexicanas. Foto: map.cdmx.gob.mx

Exposición "Soy Frankelda: Creación y Pesadillas"

La cinta Soy Frankelda es la primera película mexicana hecha en stop motion, y cuenta con una exposición en la Cineteca Nacional, que permite conocer algunos datos acerca de su proceso de creación, a través de maquetas, arte conceptual, bocetos 20 sets y más de 120 marionetas que se usaron en esta historia.

El horario para visitarla es de martes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? Galería de la Cineteca Nacional (Avenida México-Coyoacán #389, Col. Xoco, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México).
¿Cuánto? El costo es de 50 pesos general y 35 pesos para niños.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

2

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Desfile revolución mexiacana
3

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
4

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

5

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
6

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Alessandra Rojo de la Vega
7

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Sheinbaum
8

Una Presidenta a la defensiva

Fumar
9

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
10

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Claudia
11

Los muros de Claudia

12

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

13

Nebulosa ideológica

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
14

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

15

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Qué hacer en noviembre en la CdMx?
1

La CdMx tendrá fin de semana de anime, jazz y "OVO", una historia de amor de insectos

2

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
3

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

4

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

5

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

6

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

7

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
8

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
9

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

10

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
11

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
12

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"