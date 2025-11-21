La CdMx tendrá fin de semana de anime, jazz y "OVO", una historia de amor de insectos

El penúltimo fin de semana de noviembre tendrá cine y exposiciones porque la Ciudad de México siempre tiene algo para distraerse y disfrutar de los días de descanso.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Entre las actividades de este fin de semana hay un maratón de cine sin costo, piñatas y música, asó que si aún no sabes qué hacer estos días, aquí hay algunas opciones.

Maratón de Anime

Este viernes 21 de noviembre, el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" del IPN tiene un Maratón de Anime para pasar un gran día de palomitas con esta selección especial de películas: Noche en el ferrocarril galáctico (1985), En este rincón del mundo (2016), Earwig y la bruja (2020), Spriggan (1998), Redline (2009).

El maratón se realizará de 11:00 a 20:00 horas y lo mejor es que la entrada es sin costo.

¿Dónde? Pantalla LED del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

Eurojazz 2025

Este fin de semana el Eurojazz llega a su final, así que las áreas verdes del Cenart se llenarán de música jazz por última vez en este año como pate del festival. Este sábado 22 de noviembre a las 13 horas se presenta 5° Elemento, grupo de jazz mexicano que se ha presentado en el Eurojazz, el Festival Internacional de Jazz de Polanco, el Festival Internacional en el Zócalo de Puebla, además abrió el concierto a Chick Corea, y representó a México en la edición 27 del FIMU, en Francia, entre otras actuaciones en diversos escenarios.

El sábado también, pero a las 17 horas, llega el turno de Leonardo Prieto Ensemble, proyecto del compositor y multiinstrumentista Leonardo Prieto Dorantes, músico mexicano radicado en los Países Bajos. El quinteto explora sonidos de la música clásica contemporánea al jazz moderno, influenciado por la música tradicional de México.

El domingo 23 a las 13 horas se escuchará a Luca Velotti 4TET y más tarde, Marcin Masecki Trioa a las 16 horas. Marcin Masecki es uno de los artistas más prolíficos de Polonia, su trabajo abarca una amplia gama de estilos y es conocido por su virtuosa fusión de géneros; Masecki se desempeña como cantante, compositor de cine y teatro, productor de festivales, director de orquesta, educador y curador de eventos musicales.

Su proyecto, “Boleros y más”, explora la música latinoamericana, que le es familiar por su infancia en Colombia.

¿Dónde? Cenart (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.

Cirque du Soleil "OVO"

Este espectáculo del Cirque du Soleil nos presenta a un insecto torpe y peculiar que descubre a una magnífica mariquita en un barrio, ellos se enamoran al instante. Su encantador romance se desarrolla en medio de un vibrante ecosistema, revelando un mundo lleno de energía y vida.

¿Dónde? Palacio de los Deportes (Av. Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos van de los 1 mil 200 pesos a los 4 mil 500 aproximadamente.

Exposición temporal Piñatas Mexicanas

Para quienes gustan de las atesanias y en especial de las piñatas, este elemento mexicano tan característico, el Museo de Arte Popular cuenta con la Exposición temporal Piñatas Mexicanas en la que se pueden observar las increíbles obras realizadas por artesanas y artesanos de la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

El horario es de martes a domingo de 10 a 18 horas.

¿Dónde? Museo de Arte Popular (Calle Revillagigedo #11 Colonia Centro (Área 5), CP 06050. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo de entrada es de 60 pesos. Los menores de 18 años, personas con discapacidad, personas mayores de 60 años, estudiantes y profesores con credencial vigente no pagan. Los domingos la entrada es libre.

Exposición "Soy Frankelda: Creación y Pesadillas"

La cinta Soy Frankelda es la primera película mexicana hecha en stop motion, y cuenta con una exposición en la Cineteca Nacional, que permite conocer algunos datos acerca de su proceso de creación, a través de maquetas, arte conceptual, bocetos 20 sets y más de 120 marionetas que se usaron en esta historia.

El horario para visitarla es de martes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? Galería de la Cineteca Nacional (Avenida México-Coyoacán #389, Col. Xoco, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo es de 50 pesos general y 35 pesos para niños.