Pedro González, excandidato a Alcalde de San Andrés Tuxtla, es asesinado en Veracruz

Redacción/SinEmbargo

18/11/2025 - 7:06 pm

La Fiscalía de Veracruz informó que ya inició las investigaciones por el asesinato de Pedro González, excandidato a la Presidencia Municipal de San Andrés Tuxtla.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- Sujetos armados asesinaron este martes a Pedro González Rodríguez, excandidato a la Presidencia Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en un ataque registrado en la comunidad de Villa Comoapan, del mismo municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados ingresó al domicilio del líder social y abrió fuego en su contra, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad de la zona.

A raíz del incidente, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar de los hechos, donde localizaron el inmueble con daños severos y a la víctima sin vida. Posteriormente, personal de otras corporaciones se integró al operativo y realizó recorridos en las inmediaciones del domicilio, a fin de dar con los presuntos responsables.

muerte Veracruz
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz inició las investigaciones del asesinato de Pedro González, excandidato en San Andrés Tuxtla. Foto: Especial

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación y coordinó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de Ley.

Cabe mencionar que González Rodríguez participó en las elecciones municipales de 2021 como abanderado del entonces partido local "Todos por Veracruz", mismo que mantenía presencia política en la región por su trabajo comunitario.

El homicidio se registra en un escenario marcado por hechos violentos contra figuras políticas, luego de que el pasado 1 de noviembre, un grupo de sicarios asesinara a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán y el cual conmocionó a la población.

Manzo había solicitado en repetidas ocasiones el respaldo del Gobierno Federal para enfrentar a organizaciones criminales que operan en su municipio e, incluso, ofreció recompensas a policías municipales por detener o abatir a presuntos sicarios.

Con este nuevo acontecimiento, se han registrado al menos 56 asesinatos de actores políticos en distintos estados del país, según un recuento de la organización civil Causa en Común.

