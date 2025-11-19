Fuerzas federales detienen a "El Topo" y 7 más en Tabasco por venta de drogas y armas

Las autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas en Tabasco, entre ellas a “El Topo”, y aseguraron armas, droga, vehículos y equipo telefónico.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- Fuerzas federales detuvieron este martes a ocho personas en dos operativos en Tabasco, entre ellas a Luis Alberto “N”, alias “El Topo”, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y portación de armas de fuego, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron durante dos operativos desplegados en los municipios de Macuspana y Jalpa. En el primero, los elementos de seguridad efectuaron un recorrido preventivo, en el que detectaron a varios individuos que intercambiaban bolsas. Al acercarse para verificar la situación, los sospechosos huyeron y realizaron disparos contra los agentes, lo que originó una persecución que concluyó con la detención de siete personas, a las que se les aseguraron diversas dosis de mariguana, cinco armas de fuego cortas y ocho equipos telefónicos.

En el segundo operativo, realizado en Jalpa de Méndez, los trabajos de investigación permitieron la ubicación de Luis Alberto “N”, alias “El Topo”, a quien se le aseguraron 20 dosis de piedra, 15 dosis de mariguana, una motocicleta, dinero en efectivo y un arma de fuego larga. Tras su captura, el presunto criminal fue trasladado para su certificación médica y puesto a disposición de las instancias ministeriales.

La SSPC explicó que ambas detenciones derivaron de labores de inteligencia e investigación, coordinadas entre corporaciones federales y locales, como parte de los operativos permanentes contra el narcomenudeo en la región.

En dichas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Jalpa de Méndez.

A los ocho detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que definirá su situación jurídica y continuará la integración de las carpetas de investigación por los delitos imputados.

Finalmente, las instituciones participantes indicaron que mantendrán operativos conjuntos para inhibir actividades vinculadas con la delincuencia organizada y reforzar la presencia de seguridad en los municipios donde se detectan puntos de venta de droga o portación ilícita de armas.