Latinoamérica 21

Erosión democrática en Estados Unidos: una alerta roja para la región

"La política errática de la Administración Trump con Venezuela, el apoyo incondicional a líderes con tendencias autoritarias como Nayib Bukele o Javier Milei y las amenazas a líderes populistas como Gustavo Petro contribuyen a la polarización política, promueven la impunidad, aumentan la influencia de potencias autocráticas como China y Rusia, desestabilizan regímenes democráticos y debilitan a líderes y organizaciones que promueven la democracia en la región".

Latinoamérica 21

21/11/2025 - 12:05 am

Erosión democrática en Estados Unidos: una alerta roja para la región
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Casa Blanca

Por Laura Gamboa

Estados Unidos está en un proceso rápido de erosión democrática. No obstante sus limitaciones, hasta enero de 2025 tenía un régimen democrático con elecciones relativamente libres y justas (más en unos estados que en otros), sufragio universal, ausencia de autoridades tutelares, protección de derechos políticos y libertades civiles y una serie de pesos y contrapesos que restringían el poder ejecutivo. Hoy ese régimen ha cambiado sustancialmente. Siguiendo el libreto de Hugo Chávez en Venezuela o Nayib Buekele en El Salvador, en los últimos diez meses la Administración ha destruido el aparato burocrático federal, usurpado los poderes del legislativo, utilizado a las agencias del gobierno para atacar, censurar y extorsionar a universidades, medios y opositores, y violado el debido proceso de migrantes (y ciudadanos afrodescendientes). El cambio ha sido tan extremo que Steve Levitsky y Lucan Way han declarado que Estados Unidos ya no es una democracia sino un autoritarismo competitivo.

Las implicaciones de este proceso de autocratización en EU para América Latina son catastróficas. Habilitado por un Congreso y una corte suprema sumisos, cuyas mayorías están más preocupadas por victorias ideológicas que por el estado de derecho o las libertades civiles y políticas, Trump ha logrado funcionar con pocas restricciones. A pesar del esfuerzo de cortes distritales, estatales y federales por bloquear órdenes ejecutivas y acciones violatorias de la Constitución, el Presidente ha logrado encontrar mecanismos para eludir decisiones adversas o esquivar requisitos incómodos. Esto es particularmente cierto en áreas en las que la oficina del presidente ha gozado tradicionalmente de mucha flexibilidad (y que afectan con particular fuerza a América Latina) como la ayuda internacional, los procesos de migración y la lucha contra el narcotráfico.

En uno de sus primeros actos de gobierno, Trump suspendió y/o eliminó los programas de ayuda internacional de EU que habían sido aprobados previamente por el Congreso. El presupuesto aprobado por el legislativo para 2024 incluía (entre otras cosas) 90 millones de dólares para programas de promoción de democracia en Cuba, Venezuela, y Nicaragua, 125 millones para contrarrestar el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas en México y combatir la producción y transbordo de cocaína en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica y 82,5 millones para programas para la prevención de la trata de personas y la reducción de violencia contra las mujeres en Centroamérica. El fin de USAID y los programas de promoción de democracia y derechos humanos del Departamento de Estado vienen acompañados de medidas para acabar con la inmigración (del Sur Global). Al comienzo de su mandato, Trump suspendió intempestivamente el programa de asilo y refugiados de EU y acabó con los programas de protección temporal a más 600 mil migrantes haitianos y venezolanos.

Como si eso fuera poco, desde marzo la administración ha utilizado a la policía de migración (ICE) para detener y deportar a migrantes sin el debido proceso. Para septiembre de 2025, ICE tenía detenidas más de 59 mil personas (el 71.5 por ciento de ellas sin sentencias criminales) y había deportado a 234 mil 210 —en muchos casos sin orden judicial—. El proceso de arresto y deportación ha sido tan arbitrario y caótico que en las redadas han caído 170 ciudadanos estadounidenses. Las personas arrestadas por ICE (ciudadanas o no, migrantes regulares o no) son sometidas a tratos crueles e inhumanos y terminan con frecuencia desaparecidos en el sistema carcelario de migración, o deportados a otros países, sin poder contactar con familiares o sus abogados. Para los que crecimos en América Latina viendo o aprendiendo sobre las violaciones de derechos humanos de dictadores como Rafael Videla o Augusto Pinochet, las imágenes de agentes de ICE vestidos de civil con pasamontañas, que se rehúsan a identificarse o producir una orden de captura judicial, mientras meten a personas en carros sin placas, son macabramente familiares.

Las consecuencias de estas políticas de migración son particularmente severas para América Latina. No sólo ponen a nuestros compatriotas en riesgo, sino que disminuyen el número de migrantes en EU, bien sea porque las autoridades los apresan y deportan, o porque las personas que ya viven en el país deciden salir por miedo. A largo plazo, la diminución de ciudadanos viviendo y ganando en dólares cierra lo que hasta ahora había sido una válvula de escape en países con economías débiles. De acuerdo a un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas oscilan entre el 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto en Argentina, hasta el 27.6 por ciento del PIB en Nicaragua. Países como El Salvador, Honduras, y Guatemala reciben una quinta parte de sus ingresos de las remesas que mandan familiares desde el exterior. No todas las remesas vienen de Estados Unidos, pero el 60 por ciento de ellas provienen de Norte América.

El ataque a migrantes, el cierre de opciones legales de entrada a EU y el fin de fondos de ayuda económica a la región se suman a la decisión del gobierno norteamericano de utilizar la fuerza militar contra Venezuela. En los últimos tres meses, EU ha atacado embarcaciones venezolanas (y también colombianas) que —ellos mantienen— transportaban drogas. Estos ataques no sólo violan leyes internacionales, sino que también reflejan cambios preocupantes en la protección del estado de derecho en EU En una democracia liberal, el aparato de seguridad no puede ser fiscal, juez y verdugo. Inclusive si hubiera evidencia de que estas embarcaciones llevan drogas (lo cual no es del todo claro), el debido proceso obliga a detener la embarcación, buscar evidencia de las drogas y someter a sus tripulantes a un juicio donde se decide si son culpables o no y cuál es la pena que se les asigna.

El uso de un lenguaje de “guerra” por parte de la Administración Trump, sumado al aumento de fuerza militar en el Caribe y la sanción de operaciones de inteligencia encubiertas en Venezuela, constituye una política claramente inflamatoria. Algunos senadores están preocupados de que el Presidente termine declarando la guerra unilateralmente. Un paso sin precedentes que, ciertamente, sería devastador para la región.

Todo ello me lleva a una última reflexión. El apoyo que EU le da a líderes y regímenes democráticos (o autoritarios) ha sido absolutamente esencial para la estabilidad de democracias (o dictaduras) en la región. En las últimas dos décadas, la democracia en el continente se ha visto amenazada y debilitada en varios países. Para derrocar dictaduras en Venezuela o El Salvador, y proteger la democracia en países como Argentina, Colombia, o Guatemala, se necesitan aliados democráticos fuertes capaces de ejercer presión que complemente el esfuerzo de movimientos pro-democráticos. La política errática de la Administración Trump con Venezuela, el apoyo incondicional a líderes con tendencias autoritarias como Nayib Bukele o Javier Milei y las amenazas a líderes populistas como Gustavo Petro contribuyen a la polarización política, promueven la impunidad, aumentan la influencia de potencias autocráticas como China y Rusia, desestabilizan regímenes democráticos y debilitan a líderes y organizaciones que promueven la democracia en la región.

Es difícil saber si y cómo va a avanzar la erosión democrática en EU. No obstante victorias importantes, los excesos de la Administración Trump están movilizando a la oposición dentro del país. Con algo de suerte esta movilización puede frenar los impulsos autoritarios de esta Administración. Pero hasta que esto no suceda, es difícil contar con EU para proteger o hacer avanzar la democracia y los derechos humanos en la región. Hasta el momento, la respuesta a esta nueva realidad ha sido relativamente fraccionada y —en algunos países— improvisada.

La región haría bien en buscar respuestas colectivas, fortalecer liderazgos regionales democráticos y prepararse de manera conjunta para los coletazos de la Administración Trump.

Latinoamérica 21

Latinoamérica 21

www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

2

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Desfile revolución mexiacana
3

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

4

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
5

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Operativos Colima
6

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Claudia
7

Los muros de Claudia

8

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
9

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Un incendio se registró la tarde este jueves en la sede donde se desarrolla la COP30 de la ONU), en Belém, capital del estado de Pará, Brasil.
10

VIDEO ¬ Incendio en la sede de la COP30, en Brasil, obliga a suspender actividades

11

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
12

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

traidores a la Patria
13

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
14

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

Sheinbaum
15

Una Presidenta a la defensiva

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
2

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

3

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

4

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

5

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

6

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
7

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
8

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

9

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
10

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
11

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
12

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG