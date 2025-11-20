RESEÑA ¬ Wicked: Por Siempre, segunda parte y cierre de un musical fantástico

Nancy Chávez

20/11/2025 - 7:00 am

Wicked: Por Siempre

Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan en los icónicos personajes de Elphaba y Glinda con impresionantes vestuarios, números musicales y una segunda parte que resulta más oscura, para poner punto final a uno de los musicales más queridos del público. 

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Wicked: Por Siempre llega este fin de semana a las salas de cine; la segunda parte de la historia protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo llega para dar cierre con drama y mucha música .

¿De qué trata?

Elphaba se rebeló tras descubrir la realidad y el daño que el Mago en Oz hacía, ahora vive escondida y hace lo que puede para ayudar a los animales. Por su parte, Glinda que fue designada como la Buena, se encarga de mantener y elevar el animo de los habitantes, eso sí, guiada por el Mago de Oz y la Señora Morrible. Elphaba y Glinda deberán tomar las decisiones que más impactaran su vida y sus caminos.

La conclusión de Elphaba y Glinda

La segunda parte de este musical llega por todo lo alto y es que tras el espectacular cierre de Wicked en el 2024, que dejó a todos sus seguidores emocionados y ansiosos por saber cómo sería la culminación y cómo manejarían ese final, es momento de tomar la tiara o el sombrero negro para ver si cumplió o no las expectativas.

Wicked: Por Siempre retoma la historia de Elphaba tiempo después de que se rebelara, ahora ella es tachada por todos como la Bruja mala, aunque lo que busca hacer es mostrar la verdad al pueblo.

Esta segunda parte resulta oscura en comparación con la primera, se muestra el poder de manipulación que tiene un discurso y como la visión de lo que es bueno o malo puede manejarse al antojo de quienes están en lo más alto.

A diferencia de su antecesora, aquí todo ocurre muy rápido, deja la sensación de tener la mayor parte del tiempo al público al tope de las emociones. Sigue destacando el vestuario, los colores y la saturación en los aspectos visuales, aunque ahora el tono se percibe más dramático.

Wicked: Por Siempre
El personaje de Glinda destaca en esta continuación. Foto: Captura de pantalla Universal Pictures México

Si en la primera parte Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, brilló al mostrar lo difícil que puede resultar ser diferente a los demás, esta segunda parte es de Glinda.

Ariana Grande lleva al espectador a empatizar con "la Bruja buena del sur", muestra cómo cada uno tiene sus propias batallas internas, la de Glinda es no tener poderes, pero echa mano de su personalidad atrayente que hace sentir bien a los demás, además de mostrar a un personaje que, si bien, está siendo usado por el Mago de Oz y Señora Morrible, se muestra preocupada por encontrar a su amiga y resolver la situación de alguna manera.

La bruja rosa crece y muestra una madurez  - de la que Elphaba podría carecer, sobre todo con su final que puede ser un poco contrastante con la idea de la amistad-.

Un punto que resulta muy positivo es cómo integran la historia de El Mago de Oz con la pequeña Dorothy, que sin verla totalmente (nadie iba a reemplazar a Judy Garland), ayuda a entender por qué en aquella cinta sucede todo. Si quien ve Wicked lo hace por primera vez. se sorprenderá al conocer el origen de los personajes que acompañan a Dorothy -sí, hablo del León cobarde, el Hombre de hojalata, el Espantapájaros- en su recorrido por el camino amarillo.

Para ver en el cine

Esta es una película con una boda, corazones rotos, mucha música y grandes actuaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande, que se recomienda ver en el cine, al menos por primera vez, para disfrutar de la gran producción que implica.

Wicked deja un mensaje importante acerca de la amistad, de aceptar lo que hace diferente a cada persona, de corazones rotos, de seguir pese al dolor y aceptar que hay relaciones que no sucederán ya sea de amistad o de amor y, sobre todo, en esta segunda parte, la carga de los discursos y la imagen falsa, creada  para manipular y el negarse a ver más allá.

Si piensas ir a verla y no has visto la primera parte, hazlo ya, porque aquí sí es muy necesaria.

Wicked: Por Siempre es obligada para los amantes de los musicales, de Ariana Grande y de Cynthia Erivo, para quienes vieron la primera cinta y definitivamente ara los seguidores de Wicked desde el teatro. Si no se forma parte de estos grupos, es mejor dejarla y continuar.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

+ Sección

