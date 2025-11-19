Fuerzas Armadas detienen a 4 policías en Jalisco por vínculos con crimen organizado

Los detenidos eran integrantes de instituciones de seguridad pública municipal de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas, coordinadas por el Gabinete de Seguridad, detuvieron en Jalisco a cuatro personas que fungían con policías municipales, presuntas integrantes de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que realizaba actividades de delincuencia organizada como delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, acopio y tráfico de armas, informó este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) cumplimentaron órdenes de aprehensión en el estado de Jalisco, con el fin de desarticular una célula dedicada a actividades delincuenciales relacionadas con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas", explicó la SSPC en un comunicado.

En Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, @SEMAR_mx y @FGRMexico cumplimentaron órdenes de aprehensión contra cuatro policías municipales vinculados con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas para un grupo… pic.twitter.com/lwwWtRyS0C — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 18, 2025

"Durante las labores de investigación se identificó a cuatro integrantes de instituciones de seguridad pública en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac, presuntamente vinculados con un grupo delictivo con presencia en esa región", detalló la Secretaría. Por lo anterior, se llevaron a cabo diversas diligencias ministeriales en el sureste de Jalisco, para cumplimentar las órdenes de aprehensión.

Como resultado, las cuatro personas fueron detenidas, se les informaron sus derechos de ley, y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

"Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas", finalizó la SSPC.