SRE brinda apoyo a familiares de los 2 excursionistas mexicanos que murieron en Chile

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 2:30 pm

La SRE informó este miércoles que atiende la situación respecto a los dos mexicanos que perdieron la vida el día de ayer en el Parque Nacional Torres del Paine.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el deceso de los dos mexicanos y brinda la asistencia consular necesaria a amistades y familiares de los fallecidos.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmabrgo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que la Embajada de México en Santiago de Chile atiende la situación respecto a los dos mexicanos que perdieron la vida ayer en el Parque Nacional Torres del Paine.

"En Chile, tan pronto se confirmó el accidente en el parque Torres del Paine, que lamentablemente cobró la vida de dos connacionales que realizaban senderismo, la SRE, a través de la Embajada de México en Santiago, atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales", señaló la Cancillería en su cuenta oficial de X.

La dependencia indicó que mantiene contacto permanente con las familias de los fallecidos y precisó que el apoyo y la asistencia consular necesaria se seguirá prestando a los deudos. "La Cancillería reitera sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas", subrayó.

Dos turistas mexicanos, un hombre y una mujer, murieron ayer en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes de la Patagonia chilena, luego de sufrir un inclemente y sorpresivo clima extremo mientras realizaban un circuito en la zona.

Fueron cinco las personas que fallecieron en esta región: además de los dos mexicanos, dos ciudadanos alemanes y una británica también fueron sorprendidos por el repentino cambio del clima. De acuerdo con los reportes, otros cuatro excursionistas sobrevivieron.

La SRE informó este miércoles que atiende la situación respecto a los dos mexicanos que perdieron la vida el día de ayer en el Parque Nacional Torres del Paine.
Los turistas, incluidos los mexicanos, quedaron varados en una zona de difícil acceso ante el cambio brusco de un clima extremo. Foto: Gobierno de Chile

José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial de Magallanes, indicó que el ejército y el cuerpo de Carabineros realizaron el levantamiento de las personas fallecidas, y brindó un reconocimiento a todas las instituciones civiles y militares que colaboraron en la búsqueda y evacuación de los cuerpos.

El grupo de excursionistas realizaba un circuito conocido como "la O", que cubre todo el parque y pasa por zonas montañosas y valles, donde el cambio abrupto del clima puede complicar las misiones de rescate, tal como ocurrió.

Los excursionistas, incluidos los mexicanos, se extraviaron luego de una "situación climática bastante complicada”, según Pivcevic, que incluyó vientos de casi 200 kilómetros por hora, similares a los de un huracán intenso. Las labores de rescate se vieron ralentizadas por ese clima extremo.

