Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Obed Rosas

19/11/2025 - 2:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

PAN contrató por 2 millones a Edson Andrade, líder de GenZ. Alcalde exhibe FACTURAS

CRÓNICA ¬ Violencia y viejos conocidos en la marcha de “jóvenes”... con pocos jóvenes

Cómo Claudio X, Salinas Pliego, PRI y PAN se adueñaron de la marcha de “Generación Z”

Edson Saúl Andrade Lemus, uno de los líderes visibles de la Generación Z, fue exhibido por haber obtenido contratos con el PAN. Además, este joven egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM que asume una postura “libertaria” fue aspirante del PRI a Concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo en junio de 2024, como demuestra documentación consultada por SinEmbargo. Y entre 2021 y 2022 trabajó para el CEN del PAN.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El tono de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas por la defensa de los detenidos el sábado pasado subió de tono. "¡Pinche narcogobierno represor de mierda! ¿Van a seguir haciendo como que aquí no pasó nada? ¿De verdad pretenden ocultar a todos los heridos, golpeados, sometidos y detenidos? ¿Creen que con sus gatos, paleros y su maquinaria de propaganda van a cambiar la conversación?", escribió en un tuit el líder del PRI. Horas después, la dirigencia de Morena exhibió las ligas de uno de los “jóvenes” convocantes, un aspirante a un cargo con el PRI, que ha celebrado contratos con el PAN, partido en el que ha desempeñado distintos cargos.

Se trata de Edson Saúl Andrade Lemus, quien fue aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Andrade Lemus fue activista contra la Reforma Judicial y participó en la toma violenta del Senado. Y, de acuerdo con Morena, recibió dos millones 106 mil 810 pesos en contratos del PAN.

El contrato que el PAN suscribió con Edson Andrade Lemus. Foto: Morena.

Además, una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia da cuenta que entre julio de 2021 y junio de 2022 trabajó como ejecutivo de área en la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN). Posteriormente, se desempeñó como ejecutivo de área en la Coordinación Nacional de Síndicos y Regidores del PAN, entre julio y diciembre de 2022.

Andrade Lemus también ha sido consistente en mantener un discurso que apela a la "libertad", parecido al de la ultraderecha y que abanderan personajes como Ricardo Salinas Pliego, uno de los convocantes a la marcha del sábado. Edson Saúl, de hecho, participa en el medio Viceversa, que impulsa entre la Generación Z a la figura de Salinas Pliego como una alternativa política.

Edson Saúl Andrade Lemus, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha manifestado su supuesto enojo porque "señores, señoras, partidos políticos y Gobierno quieran colgarse" de millones de jóvenes de la generación Z. Lo cierto es que sí tiene ligas partidistas: fue aspirante del PRI a Concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo en junio de 2024, como demuestra documentación consultada por SinEmbargo.

“Me ponen como parte del PRI, que fui excandidato a concejal. No milito en ningún partido político”, dijo el pasado 14 de noviembre a MVS Noticias. “Me sumé a esta convocatoria sin que nadie me contactara, sin que nadie me pagara. Yo hago videos desde hace años y me gusta involucrarme en temas públicos”.

Documentación del Órgano Nacional de Procesos Internos del PRI en la Ciudad de México confirma que Edson Saúl Andrade Lemus buscó un cargo con el PRI. Ahí se señala que era un “militante”. El mismo oficio refiere que su aspiración fue desechada por “no acreditar el cumplimiento de la totalidad de requisitos de elegibilidad” establecidos por el partido.

PRI EDSON ANDRADE LEMUS

En el oficio fechado el 12 de febrero de 2024, se establece por lo mismo: “que es improcedente el registro de los militantes que se describen en el Anexo 1 (donde figura el nombre de Edson Saúl Andrade Lemus), al proceso interno de selección y postulación de las candidaturas a Concejalías que integran las 16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México”.

SinEmbargo no encontró que al día de hoy Edson Saúl Andrade Lemus se encuentre en el padrón de militantes del PRI.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, reveló además este martes facturas que demuestran que el PAN contrató como prestador de servicios a Edson Andrade.

"El joven 'apartidista' Edson Andrade Lemus, principal impulsor de la marcha de la 'Generación Z' fue contratado por el Partido Acción Nacional, en febrero de 2025, por dos millones 106 mil 810.00 pesos, dividido en 12 pagos que sigue recibiendo por 175 mil 577.50 pesos. Qué coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero Herrera señaló que a la oposición sólo le faltaba la violencia", escribió Alcalde al presentar el contrato de seis páginas.

Andrade Lemus confirmó esta mañana haber recibido estos contratos por el PAN, e indicó que por lo mismo dejará el país. “Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo”.

El pasado 13 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había exhibido en su conferencia de prensa que creadores de contenido ligados a la oposición habían impulsado la marcha de la autodenominada generación Z, y entre los perfiles expuestos estaba el de Andrade Lemus, que en su cuenta de X se describe como abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"La Presidenta Claudia Sheinbaum me expuso a mí y a otros jóvenes como si fuéramos criminales en su conferencia mañanera de hoy y todo por el simple hecho de utilizar nuestras redes sociales para invitar a la marcha de jóvenes de la generación Z este sábado 15 de noviembre. La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme, porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian, como pasó con el Alcalde de Urupan Carlos Manzo, porque nos expuso en un país donde quienes más desaparecen somos los jóvenes. A mí no me protegen las vallas ni el Ejército", respondió Lemus en un video que cuenta con más de 946 mil visualizaciones.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Desfile revolución mexiacana
2

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

3

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Alessandra Rojo de la Vega
4

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Sheinbaum
5

Una Presidenta a la defensiva

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
6

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
7

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

8

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
9

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
10

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

Claudia
11

Los muros de Claudia

Operativos Colima
12

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

13

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

Fumar
14

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

15

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
2

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

3

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

4

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

5

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

6

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
7

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
8

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

9

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
10

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
11

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
12

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG