Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Edson Saúl Andrade Lemus, uno de los líderes visibles de la Generación Z, fue exhibido por haber obtenido contratos con el PAN. Además, este joven egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM que asume una postura “libertaria” fue aspirante del PRI a Concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo en junio de 2024, como demuestra documentación consultada por SinEmbargo. Y entre 2021 y 2022 trabajó para el CEN del PAN.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El tono de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas por la defensa de los detenidos el sábado pasado subió de tono. "¡Pinche narcogobierno represor de mierda! ¿Van a seguir haciendo como que aquí no pasó nada? ¿De verdad pretenden ocultar a todos los heridos, golpeados, sometidos y detenidos? ¿Creen que con sus gatos, paleros y su maquinaria de propaganda van a cambiar la conversación?", escribió en un tuit el líder del PRI. Horas después, la dirigencia de Morena exhibió las ligas de uno de los “jóvenes” convocantes, un aspirante a un cargo con el PRI, que ha celebrado contratos con el PAN, partido en el que ha desempeñado distintos cargos.

Se trata de Edson Saúl Andrade Lemus, quien fue aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Andrade Lemus fue activista contra la Reforma Judicial y participó en la toma violenta del Senado. Y, de acuerdo con Morena, recibió dos millones 106 mil 810 pesos en contratos del PAN.

Además, una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia da cuenta que entre julio de 2021 y junio de 2022 trabajó como ejecutivo de área en la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN). Posteriormente, se desempeñó como ejecutivo de área en la Coordinación Nacional de Síndicos y Regidores del PAN, entre julio y diciembre de 2022.

Andrade Lemus también ha sido consistente en mantener un discurso que apela a la "libertad", parecido al de la ultraderecha y que abanderan personajes como Ricardo Salinas Pliego, uno de los convocantes a la marcha del sábado. Edson Saúl, de hecho, participa en el medio Viceversa, que impulsa entre la Generación Z a la figura de Salinas Pliego como una alternativa política.

Edson Saúl Andrade Lemus, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha manifestado su supuesto enojo porque "señores, señoras, partidos políticos y Gobierno quieran colgarse" de millones de jóvenes de la generación Z. Lo cierto es que sí tiene ligas partidistas: fue aspirante del PRI a Concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo en junio de 2024, como demuestra documentación consultada por SinEmbargo.

“Me ponen como parte del PRI, que fui excandidato a concejal. No milito en ningún partido político”, dijo el pasado 14 de noviembre a MVS Noticias. “Me sumé a esta convocatoria sin que nadie me contactara, sin que nadie me pagara. Yo hago videos desde hace años y me gusta involucrarme en temas públicos”.

Documentación del Órgano Nacional de Procesos Internos del PRI en la Ciudad de México confirma que Edson Saúl Andrade Lemus buscó un cargo con el PRI. Ahí se señala que era un “militante”. El mismo oficio refiere que su aspiración fue desechada por “no acreditar el cumplimiento de la totalidad de requisitos de elegibilidad” establecidos por el partido.

En el oficio fechado el 12 de febrero de 2024, se establece por lo mismo: “que es improcedente el registro de los militantes que se describen en el Anexo 1 (donde figura el nombre de Edson Saúl Andrade Lemus), al proceso interno de selección y postulación de las candidaturas a Concejalías que integran las 16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México”.

SinEmbargo no encontró que al día de hoy Edson Saúl Andrade Lemus se encuentre en el padrón de militantes del PRI.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, reveló además este martes facturas que demuestran que el PAN contrató como prestador de servicios a Edson Andrade.

"El joven 'apartidista' Edson Andrade Lemus, principal impulsor de la marcha de la 'Generación Z' fue contratado por el Partido Acción Nacional, en febrero de 2025, por dos millones 106 mil 810.00 pesos, dividido en 12 pagos que sigue recibiendo por 175 mil 577.50 pesos. Qué coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero Herrera señaló que a la oposición sólo le faltaba la violencia", escribió Alcalde al presentar el contrato de seis páginas.

Andrade Lemus confirmó esta mañana haber recibido estos contratos por el PAN, e indicó que por lo mismo dejará el país. “Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo”.

El pasado 13 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había exhibido en su conferencia de prensa que creadores de contenido ligados a la oposición habían impulsado la marcha de la autodenominada generación Z, y entre los perfiles expuestos estaba el de Andrade Lemus, que en su cuenta de X se describe como abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"La Presidenta Claudia Sheinbaum me expuso a mí y a otros jóvenes como si fuéramos criminales en su conferencia mañanera de hoy y todo por el simple hecho de utilizar nuestras redes sociales para invitar a la marcha de jóvenes de la generación Z este sábado 15 de noviembre. La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme, porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian, como pasó con el Alcalde de Urupan Carlos Manzo, porque nos expuso en un país donde quienes más desaparecen somos los jóvenes. A mí no me protegen las vallas ni el Ejército", respondió Lemus en un video que cuenta con más de 946 mil visualizaciones.