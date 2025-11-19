EU eleva recompensa por Ryan Wedding, exolímpico al que ligan con Cártel de Sinaloa

Wedding ahora se encuentra, junto a varios de sus operadores, en la lista negra del Departamento del Tesoro para cortar su financiamiento en suelo estadounidense, informó Pam Bondi, Fiscal General de EU.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Pam Bondi, Fiscal General de Justicia de Estados Unidos (EU), reveló este miércoles una segunda acusación en contra del exatleta olímpico de Canadá, Ryan Wedding, y el incremento de la recompensa que se ofrece por él de 10 a 15 millones de dólares.

"Hoy, estamos revelando una nueva acusación que imputa a Wedding dos cargos adicionales por manipulación e intimidación de testigos, asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas... El Departamento de Estado ha elevado su recompensa por Ryan Wedding de 10 a 15 millones de dólares", indicó Bondi en conferencia de prensa.

Wedding, al que ligan con el Cártel de Sinaloa, fue añadido junto a varios de sus operadores en la lista negra del Departamento del Tesoro para cortar su financiamiento en suelo estadounidense.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cargos que enfrenta Wedding son: conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; conspiración para exportar cocaína; conspiración para cometer asesinato en relación con una empresa criminal continua y crimen, y asesinato en relación con una empresa criminal continua; asesinato en relación con una empresa criminal continua y delito de drogas; conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante, y manipulación con un testigo, víctima o informante; y conspiración para tomar represalias.

.@AGPamBondi: "Today, we're unsealing a new indictment charging Wedding with two additional counts of witness tampering and intimidation, murder, money laundering, and drug trafficking... The State Department has raised their reward for Ryan Wedding from $10M to $15M." https://t.co/BlwRJDfeqK pic.twitter.com/dCyWO2Sx8s — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 19, 2025

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el exatleta dirige una de las redes de tráfico de cocaína más prolíficas del país, lo que ha generando hasta mil millones de dólares de ganancias al año.

Kash Patel, director del FBI, aseguró que Wedding es comparable con Pablo Escobar, exnarcotraficante colombiano, y con Joaquím “El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, en México y quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos.

El anuncio de Bondi sucede un día después de que se llevara un operativo que resultó en el arresto de una docena de personas vinculadas a la red que presuntamente dirige Wedding, entre ellas su abogado, Deepak Balwant Paradkar.