La UIF y el Tesoro de EU bloquean a 10 personas y 9 empresas por red de narcotráfico

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 5:21 pm

La UIF y el Tesoro identificaron y bloquearon 19 objetivos relacionados con un grupo criminal trasnacional por narcotráfico y lavado de dinero.

La UIF y el Tesoro de EU identificaron y bloquearon a 19 entidades de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, así como del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), revelaron este miércoles que han identificado y bloqueado 19 objetivos, 10 personas y 9 empresas, de una red de narcotráfico y lavado de dinero de una organización criminal transnacional.

La UIF, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense, "realizaron acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones", informó Hacienda en un comunicado.

Como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos: 10 personas y nueve empresas.

El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.

UIF detecta modus operandi

La información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas, detalló la dependencia.

"Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera", señaló.

De acuerdo con los reportes analizados, esta red global que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad también en México. En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.

La UIF también identificó a 10 personas más, a quienes también les bloqueó sus cuentas.
La UIF también identificó a 10 personas más, a quienes también les bloqueó sus cuentas. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos. Asimismo, dijo, se identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.

"Estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales y contribuyen a impedir que los recursos derivados de actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional", celebró la dependencia.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrendó su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y la consolidación de esquemas de inteligencia coordinada que permitan inhibir los riesgos asociados con organizaciones criminales de alcance transnacional.

El Tesoro de EU y México van contra casinos

El jueves de la semana pasada, EU anunció que, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la FinCEN, en colaboración con México, implementará acciones en contra de la familia Hysa, a la que clasificó como organización criminal, porque sus casinos están “involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles”.

A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense detalló que la OFAC sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la FinCEN propuso impedir el acceso al sistema financiero de la Unión Americana a 10 establecimientos de juego ubicados en México, en donde también se ejerce “una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa”.

Estas acciones implementadas por el Gobierno de EU implican el bloqueo de “todos los bienes e intereses en bienes” que se encuentren en los Estados Unidos y sean propiedad de las “personas designadas” [los hermanos Hysa]. Además, otras entidades que sean “propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada”.

La dependencia estadounidense acusó al “Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH) de utilizar su influencia “para lavar dinero proveniente del narcotráfico”, lo que logró mediante inversiones y el control de casinos y restaurantes, “Se cree que el GDOH opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, destacó el Departamento del Tesoro.

Detalló que las sanciones contra la familia Hysa contemplan a Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, a quienes acusa de “colaborado estrechamente” con un “ciudadano estadounidense” para lavar dinero, incluso a Luftar, Fatos, Arben y Fabjon los señala de haber trasladado “grandes cantidades de efectivo” de México a Estados Unidos con el propósito de que fuera lavado.

Las autoridades estadounidenses ligadas con el Tesoro han intensificado sus labores en los últimos meses. En octubre, la OFAC anunció sanciones para ocho personas y 12 empresas mexicanas vinculadas a la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho personas mexicanas y a 12 empresas con sede en México vinculadas a la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa. Esta red suministra precursores químicos ilícitos para fentanilo al Cártel de Sinaloa, una organización terrorista responsable de una parte significativa de las drogas mortales traficadas hacia Estados Unidos", señaló el Tesoro estadounidense en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la facción liderada por los hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar coordina la producción, y distribución de fentanilo y metanfetamina ilícita dentro de México y hacia territorio estadounidense.

Una semana después, la misma dependencia estadounidense sancionó a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal con sede en Cancún, Quintana Roo, que fue acusada de traficar migrantes indocumentados desde Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia a EU.

