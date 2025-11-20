Comerciantes de la CdMx reportan pérdidas por 500 mdp tras marcha de la Generación Z

Comerciantes del Centro Histórico reportan afectaciones en más de tres mil 500 establecimientos tras la marcha de la Generación Z, así como daños de 500 millones de pesos.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México informaron este martes que la marcha de la Generación Z, realizada el sábado pasado, ocasionó daños valuados en 500 millones de pesos en más de tres mil 500 establecimientos ubicados en el polígono formado por Izazaga, Donceles, Eje Central Lázaro Cárdenas y Corregidora, de acuerdo con estimaciones del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño).

El organismo empresarial señaló que durante la movilización se registraron destrozos atribuidos a grupos radicales que se infiltraron en la marcha, lo que derivó en afectaciones económicas directas para los negocios, y complicaciones operativas para las actividades comerciales y turísticas del primer cuadro de la ciudad.

Los empresarios agregaron que más de cinco mil trabajadores vieron interrumpida su jornada laboral a causa de los disturbios, mientras que servicios turísticos en zonas cercanas suspendieron temporalmente sus actividades por motivos de seguridad.

El presidente de ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López Becerra, explicó que también se reportaron afectaciones a la salud de más de un centenar de comerciantes, quienes resultaron afectados por humo, golpes o crisis nerviosas durante los incidentes registrados en el Centro Histórico.

Pese a ello, el dirigente empresarial declaró que el sector no se opone a las movilizaciones públicas siempre que se desarrollen de manera pacífica y sin actos vandálicos, ya que estos incidentes generan pérdidas económicas y ponen en riesgo la seguridad de trabajadores, ciudadanos y visitantes.

Asimismo, afirmó que los hechos violentos deben ser atendidos mediante acciones legales, debido a que quienes participan en saqueos o agresiones deben enfrentar las consecuencias que establece la Ley, especialmente cuando se aprovechan las movilizaciones para cometer delitos.

Empiezan a llegar miles de jóvenes a la marcha de la Generación Z, las calles serán tomadas por el futuro de México. pic.twitter.com/SQ4U9cmfxo — Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) November 15, 2025

“Los mexicanos debemos mandar un mensaje claro y contundente en contra de la violencia sembrada por los grupos criminales. La construcción de la democracia no se realiza justificando el saqueo de establecimientos mercantiles como actos de protesta social. Quienes lo realizan son simples delincuentes o miembros de grupos criminales que deben enfrentar la acción de la justicia”, expresó.

Por su parte, el comerciante joyero Sergio Subich mencionó que en las últimas marchas se han detectado grupos de choque que actúan durante las protestas, por lo que consideró necesario que las autoridades policiales apliquen protocolos de contención para evitar daños a propiedades o agresiones a la ciudadanía.

“Los empresarios del Zócalo y Madero apoyamos la libre expresión y marchas, siempre y cuando sean pacíficas. Tristemente dentro de las últimas marchas se han infiltrado grupos de choque y crimen organizado. Consideramos necesario que la policía realice los protocolos de acción necesarios para que a los integrantes de estos grupos se les detenga de hacer destrozos y sean procesados como la ley lo estipula”, manifestó Sergio Subich.

Los comerciantes reiteraron su respaldo a la libre expresión y a las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, pidieron a los organizadores de próximas protestas rechazar cualquier acto de saqueo o violencia, y solicitaron a las autoridades fortalecer medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes en la zona.