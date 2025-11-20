Desfile militar y segunda marcha de la Generación Z: horario, rutas y vías alternas

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 7:11 pm

La Ciudad de México tendrá una segunda marcha de la Generación Z y el desfile cívico-militar para este 20 de noviembre. Las autoridades capitalinas anunciaron rutas, horarios y alternativas viales.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Generación Z anunció una segunda marcha para el 20 de noviembre en la Ciudad de México, la cual se empatará con el tradicional Desfile Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Aquí te contamos cuál será el horario, rutas y las vías alternas para estas movilizaciones.

¿A qué hora será la marcha de la Generación Z?

Por medio de sus redes sociales, el movimiento informó que la manifestación comenzará a las 11:00 horas, y partirá del Ángel de la Independencia para avanzar sobre Paseo de la Reforma y continuar hacia avenida Juárez.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el contingente continuará su desplazamiento por un tramo del Eje Central Lázaro Cárdenas y después seguirá por la calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde concluirán las actividades programadas para la jornada.

Además de esta movilización, se convocó a otra concentración a las 9:00 horas del mismo día en instalaciones de la UNAM. Sin embargo, la ubicación exacta no fue especificada en la invitación publicada en redes sociales.

Incluso, distintas instituciones educativas del país recibieron una convocatoria para organizar movilizaciones internas, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y el Tecnológico de Monterrey.

¿A qué hora será el desfile militar?

En paralelo, el Gobierno federal realizará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual comenzará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino.

La ruta del desfile fue modificada para este año, pues partirá del Circuito Zócalo y seguirá por 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y avenida de la República, hasta concluir en el Monumento de la Revolución, en la colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc, es decir, menos de tres kilómetros de recorrido.

La ruta tradicional del desfile contempla un recorrido por las calles y avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, para culminar en Chapultepec. No obstante, el trayecto acordado para el jueves permitirá establecer un perímetro más controlado y facilitar respuestas tácticas en caso de disturbios, así como disminuir confrontaciones con manifestantes de la Generación Z.

¿Cuáles serán las vías alternas?

A raíz del anuncio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) sugirió a los automovilistas circular por el Circuito Interior para los traslados de norte a sur durante los cierres viales.

Además, recomendó utilizar el Eje 1 Norte José Antonio Alzate para los desplazamientos de poniente a oriente, así como el Eje 1 Oriente Circunvalación para quienes viajen del norte hacia el oriente de la ciudad.

En el caso de oriente-poniente, la dependencia añadió que los conductores podrán optar por avenida Chapultepec y José María Izazaga, donde se espera mayor fluidez vehicular mientras se desarrolla la marcha.

