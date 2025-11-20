La UNAM reconoce a Michelle Bachelet y otras 13 personalidades con el Honoris Causa

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 6:33 pm

La UNAM entregó ayer el Doctorado Honoris Causa a 14 personalidades, nacionales e internacionales, cuyas trayectorias representan aportaciones importantes.

La UNAM entregó 14 Doctorados Honoris Causa para reconocer la trayectoria profesional de las y los distinguidos por su labor para contribuir al conocimiento y su divulgación. 

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó ayer el Doctorado Honoris Causa a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y a otras 13 personalidades, nacionales e internacionales, cuyas trayectorias profesionales representan aportaciones extraordinarias para México y el mundo.

La expresidenta chilena fue investida vía remota, en la Casa Central de la Universidad de Chile, por la Secretaria de Desarrollo Institucional, Tamara Martínez Ruíz, en representación del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y acompañada por la rectora, Rosa Devés.

Entre las figuras que fueron distinguidas con este reconocimiento se encuentran la expresidenta el exsecretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, Julio Frenk; y el exrector de la máxima casa de estudios, José Sarukhán.

La distinción fue entregada a las siguientes personalidades:

  1. Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de Chile.
  2. Alejandro Portes, sociólogo y demógrafo cubano-estadunidense.
  3. Antonio María Hernández, abogado, académico y exfuncionario argentino.
  4. Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza, filósofa y académica mexicana.
  5. Una Canger, lingüista danesa especializada en lenguas mesoamericanas.
  6. Susana López Charretón, viróloga mexicana.
  7. Julio Frenk Mora, médico mexicano, Secretario de Salud de 2000 a 2006.
  8. María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, psicóloga y psicoanalista mexicana.
  9. Moisés Eduardo Selman Lama, médico, académico e investigador chileno, nacionalizado mexicano.
  10. José Aristeo Sarukhán Kermez, biólogo e investigador mexicano, exrector de la UNAM.
  11. Rafael Yuste, neurobiólogo y profesor español.
  12. Estela Susana Lizano, astrofísica e investigadora mexicana.
  13. Dag Hanstorp, físico experimental sueco.
  14. Dani Rodrik, economista y profesor universitario turco.

De acuerdo con la casa de estudios, el Doctorado Honoris Causa "tiene sus raíces en las tradiciones universitarias de Europa Medieval y, desde su adopción, se ha convertido en un símbolo de excelencia, autoridad moral y compromiso con el conocimiento y la humanidad".

Esta investidura permite a la UNAM "reconocer trayectorias que han transformado disciplinas enteras; reafirmar su carácter universal y su vocación humanista; vincular a la Universidad con pensadoras, científicos, artistas y líderes con impacto mundial y fortalecer su presencia internacional en redes académicas, científicas y culturales", recordó en su sitio oficial.

La ceremonia de investidura fue encabezada por el Rector Leonardo Lomelí en el Palacio de Minería. Durante la ceremonia el líder de la máxima casa de estudios aludió al contexto violento en el que se ha visto inmersa la comunidad universitaria.

Lomelí dijo que la trascendencia de la Universidad no la exime de desafíos, por lo que hizo hincapié en "que honrar el saber implica también proteger las instancias y las condiciones en donde este florece".

“El país entero y la comunidad universitaria han atravesado situaciones difíciles. Hemos experimentado pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir, pero la Universidad Nacional no se paraliza. Atiende, evalúa, corrige cuando es necesario y reafirma su disposición para establecer canales de comunicación, buscar la verdad y garantizar la seguridad de sus integrantes”, expresó.

Tras el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur cometido por uno de los alumnos, la UNAM se ha visto envuelta en una crisis de seguridad sin precedentes a la que se han sumado amenazas de bomba que han motivado la suspensión de actividades en varias escuelas y facultades.

En ese sentido, Lomelí Vanegas afirmó que en la UNAM “siempre defenderemos la pluralidad, el intercambio libre de ideas, la manifestación de posturas, la expresión de las necesidades y el cumplimiento de la ley. Desde las diferencias, no cedemos ante la agresión injustificada ni la descalificación”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

