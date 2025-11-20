Gemelas Kessler, cantantes y bailarinas, fallecen a los 89 años en suicidio asistido

Deutsche Welle

19/11/2025 - 8:26 pm

Gemelas Kessler, cantantes y bailarinas, fallecen a los 89 años en suicidio asistido

El caso reavivó el debate sobre el suicidio asistido en Alemania. La organización Cáritas advirtió que la cobertura mediática romantizada puede provocar un incremento medible de suicidios.

Berlín, 19 de noviembre (DW).- Alice y Ellen Kessler, bailarinas y cantantes gemelas que iniciaron su carrera en los años cincuenta y actuaron junto a figuras como Fred Astaire, Frank Sinatra y Harry Belafonte, fallecieron a los 89 años, informó este martes la policía alemana.

Las hermanas vivían juntas en Grünwald, un suburbio de Múnich. Su muerte había sido reportada el lunes por Bild y la agencia dpa. La policía confirmó posteriormente que se trató de un "suicidio conjunto".

Debate sobre el suicidio asistido en Alemania

El caso reavivó el debate sobre la regulación del suicidio asistido en Alemania. El exministro federal de Salud Karl Lauterbach (SPD) pidió una normativa clara, afirmando al Rheinische Post que la situación actual permite prácticas "no éticamente justificables" y no garantiza que quienes optan por este camino estén libres de enfermedades mentales o de presiones comerciales.

Defendió el derecho al suicidio asistido, pero subrayó la necesidad de asegurar plena capacidad de decisión y ausencia de intereses económicos.

Cáritas pide responsabilidad mediática

Desde Cáritas, su presidenta Eva Welskop-Deffaa advirtió sobre un posible aumento de suicidios tras la amplia cobertura mediática del caso.

Señaló que, cada vez que se difunden muertes de personas conocidas, se registra un incremento medible de casos, y criticó que en esta ocasión la decisión de las gemelas se haya presentado de forma romantizada.

La organización alertó además sobre la presión social que sienten muchas mujeres mayores, que temen convertirse en una carga y perciben el suicidio asistido como una salida.

Welskop-Deffaa pidió a los medios una información más contenida, así como reforzar la prevención, prohibir la publicidad de organizaciones dedicadas al suicidio asistido y establecer una regulación legal.

Alemania carece actualmente de normativa, tras la anulación en 2020 de la prohibición de asistencia comercial al suicidio y el fracaso de dos iniciativas legislativas posteriores.

La carrera de las gemelas Kessler

Las gemelas Kessler aprendieron a bailar desde pequeñas y se unieron al ballet infantil de la Ópera de Leipzig.

En 1952, cuando tenían 16 años, su familia huyó a Alemania Occidental, donde bailaron en un teatro de revistas en Düsseldorf. En 1955, las hermanas fueron descubiertas por el director del cabaret Lido en París, donde despegó su carrera internacional.

En la década de 1960, las gemelas Kessler realizaron giras mundiales, se mudaron a Roma y actuaron con Astaire, Sinatra y Belafonte. Rechazaron una oferta para aparecer con Elvis Presley en "Viva Las Vegas" en 1964 por temor a quedar encasilladas en películas musicales en Estados Unidos, según informó dpa.

Incluso a los 80 años, las hermanas subieron al escenario en un musical. Alice declaró poco antes de cumplir 80 años que probablemente no habrían logrado actuar durante tanto tiempo estando solas.

Ser un dúo "sólo tiene ventajas", dijo. "Juntas se es más fuerte".

Cuando le preguntaron sobre el secreto de su éxito, comentó: "Disciplina, todos los días. Gratitud, una y otra vez. Humildad, no arrogancia. Y unión. Hasta la muerte".

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

