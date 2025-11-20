Jueza aplaza resolución de libertad anticipada para Javier Duarte hasta el viernes

Redacción/SinEmbargo

20/11/2025 - 2:16 am

Javier Duarte

La FGR recordó que Javier Duarte entorpeció su audiencia inicial en seis ocasiones, pero el exgobernador sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa se dijo víctima de un "circo mediático".

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).-  La Jueza Ángela Zamorano Herrera, del Reclusorio Norte, aplazó el miércoles la decisión de concederle la libertad anticipada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que el fallo se conocerá hasta el viernes.

Durante la audiencia, que duró cerca de 12 horas, el exmandatario acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de querer montar un “circo mediático” del caso. Por su parte, el abogado defensor del expriísta, Pablo Campuzano, aseguró que su cliente cuenta con los requisitos establecidos en la ley para obtener su libertad.

“La Fiscalía General y en particular el fiscal Granados Quiroz —titular del caso— tiene el propósito de hacer un circo mediático, un show. Es una falta de respeto para usted, para la institución que representa y para mí”, afirmó Javier Duarte.

La Fiscal auxiliar de la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas de Veracruz, Denisse Moreno Córdova, señaló que la audiencia inicial en contra de Duarte Ochoa no se llevó a cabo en 2021, debido a que el exgobernador entorpeció las diligencias en seis ocasiones.

En este sentido, la funcionaria recordó que la audiencia se llevaría a cabo el 11 de agosto de 2021, pero Javier Duarte no se presentó argumentando que supuestamente convivió con internos del Reclusorio Norte contagiados de Covid-19, por lo que se solicitó que el proceso se realizara el 12 de noviembre del mismo año, pero después se negó a salir de su celda.

La audiencia inicial se reagendó para el 16 de febrero de 2022, luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el apoyo de Ernestina Godoy, entonces titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Duarte el 3 de diciembre de 2021.

Fue hasta el 16 de noviembre de 2022 que el exgobernador de Veracruz fue imputado en una audiencia inicial por delitos de desaparición forzada, pero ese día se retiró del proceso diciendo que supuestamente estaba enfermo del estómago, por lo que tenía náuseas y vómito.

No obstante, el abogado de Duarte Ochoa aseguró que la FGR trató de hacer ver a su cliente como un "monstruo" y una persona "degenerada", además de intentar exhibirlo mediáticamente.

"No es un monstruo, imaginemos que el señor no se llama Javier Duarte. Trajeron a la mitad de la Fiscalía de Veracruz. Esta es una presión, esta es un aplaste del Estado en contra de una persona. Javier Duarte no es un degenerado, no es un monstruo, como lo quiere determinar la Fiscalía. Es una persona sentenciada", dijo Pablo Campuzano.

En respuesta, Manuel Granados Quiroz, Fiscal de la FGR, dijo que los abogados del expriísta no usaron una estrategia adecuada porque no acreditaron que Duarte cumplió con un plan de reinserción, en referencia a actividades educativas, deportivas o culturales.

"Alguien que tiene nivel de doctorado, que está señalado por un tema de 65 mil millones de pesos, y no sabemos qué actividades educativas realizó [...] si no sabemos el plan de actividades no podemos hablar de una reinserción", cuestionó.

Granados Quiroz también acusó que hubo testigos que le dijeron que Javier Duarte los intimidó con la mirada durante la comparecencia, lo cual provocó la risa del exgobernador. En vista de lo anterior, la FGR le pidió a la Jueza Ángela Zamorano Herrera no ceder a la "presión navideña de fin de año'.

