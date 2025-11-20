Jueza aplaza resolución de libertad anticipada para Javier Duarte hasta el viernes

La Fiscal auxiliar de la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas de Veracruz, Denisse Moreno Córdova, señaló que la audiencia inicial en contra de Duarte Ochoa no se llevó a cabo en 2021, debido a que el exgobernador entorpeció las diligencias en seis ocasiones.

En este sentido, la funcionaria recordó que la audiencia se llevaría a cabo el 11 de agosto de 2021, pero Javier Duarte no se presentó argumentando que supuestamente convivió con internos del Reclusorio Norte contagiados de Covid-19, por lo que se solicitó que el proceso se realizara el 12 de noviembre del mismo año, pero después se negó a salir de su celda.

La audiencia inicial se reagendó para el 16 de febrero de 2022, luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el apoyo de Ernestina Godoy, entonces titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Duarte el 3 de diciembre de 2021.

Fue hasta el 16 de noviembre de 2022 que el exgobernador de Veracruz fue imputado en una audiencia inicial por delitos de desaparición forzada, pero ese día se retiró del proceso diciendo que supuestamente estaba enfermo del estómago, por lo que tenía náuseas y vómito.