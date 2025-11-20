VIDEO ¬ Inspectora de salud de Denver vierte cloro en la comida de vendedores latinos

La inspectora sanitaria de Denver dejó completamente inservibles los alimentos de los migrantes latinos, quienes expresaron su malestar por las acciones de la mujer.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Un video difundido en redes sociales el miércoles captó el momento en el que una inspectora sanitaria de la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, vertió cloro sobre la comida de un puesto atendido por migrantes latinos.

La agente señaló que los vendedores no contaban con los permisos sanitarios y comerciales establecidos por las leyes municipales, por lo que procedió a destruir la mercancía de los vendedores ambulantes, quienes grabaron lo sucedido con un celular y difundieron el video en redes.

Los alimentos expuestos en el video eran principalmente carnes, salsas y guarniciones, los cuales quedaron completamente inservibles ante las acciones de la inspectora, quien fue duramente criticada en redes sociales como TikTok y X, así como por la propia familia que perdió los productos que representaban su ingreso diario.

"Ojalá y le den su castigo. Merece que le quiten su licencia. Nada ético y no justifica nada lo que hizo", escribió una usuaria de la red social X ante la difusión del video. Por su parte, el Departamento de Salud de Denver aseguró que el procedimiento se realizó conforme a la regulación sanitaria de dicha entidad, ya que el negocio de tacos, identificado en algunos medios de comunicación como "Taco Tacolorado", no contaba con permisos para operar.

"Quiero creer que en Estados Unidos si se castigan esos abusos de poder. Esa ‘inspectora’ debe ser destituida como mínimo", exigió otro usuario de X al ver contenido de la grabación.

La familia Barrientos, apellido con el que algunos medios identificaron a los migrantes dueños del negocio ambulante, expresaron su malestar en el video, ya que una de las voces que grabó el registro le dijo "pinche vieja" a la inspectora, quien iba acompañada de otro hombre.