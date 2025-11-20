Embajada de EU en México emite alerta por la marcha de la Gen Z del 20 de noviembre

La Embajada de Estados Unidos en México indicó que la denominada marcha de la Generación Z, "que se tornó violenta" el 15 de noviembre, también se movilizará hoy.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- La Embajada de Estados Unidos (EU) en México emitió el miércoles una alerta dirigida a sus ciudadanos por la convocatoria de la denominada marcha de la Generación Z que se espera hoy en la Ciudad de México (CdMx), la cual se empatará con el Desfile Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con la misión diplomática, la movilización partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a partir de las 11:00 horas, mientras que la convocatoria fue hecha por los grupos que participaron en la manifestación del 15 de noviembre que derivó en actos de violencia.

"Los grupos que se espera participen en esta protesta también participaron en la manifestación del 15 de noviembre, que se tornó violenta", puntualizaron las autoridades, además de recomendar a sus ciudadanos mantenerse informados a través de medios locales y seguir estrictamente la indicaciones de las autoridades mexicanas.

En este sentido, la Embajada estadounidense puso a disposición los números de contacto tanto en México ([55] 5080 2000) como desde EU (011 52 55 5080 2000), además de servicios del Departamento de Estado en Asuntos Consulares a través de los números +1-888-407-4747 y +1-202-501-4444.

Por medio de redes sociales, la denominada Generación Z confirmó la ruta antes mencionada, además de señalar que su desplazamiento continuará por un tramo del Eje Central Lázaro Cárdenas y después seguirá por la calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde concluirán las actividades programadas para la jornada.

A la par de esta movilización, se convocó a otra concentración a las 9:00 horas del mismo día en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero la ubicación exacta no fue especificada en la invitación publicada en redes sociales.

Por su parte, el Gobierno federal realizará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual comenzará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino.

La ruta del desfile fue modificada para este año, pues partirá del Circuito Zócalo y seguirá por 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y avenida de la República, hasta concluir en el Monumento de la Revolución, en la colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc, es decir, menos de tres kilómetros de recorrido.

La ruta tradicional del desfile contempla un recorrido por las calles y avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, para culminar en Chapultepec. No obstante, el trayecto acordado para el jueves permitirá establecer un perímetro más controlado y facilitar respuestas tácticas en caso de disturbios, así como disminuir confrontaciones con manifestantes de la Generación Z.