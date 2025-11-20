Fuerzas Armadas detienen en Sinaloa al "L-12", líder del CJNG en Tijuana, y a 14 más

José Socorro "N" es identificado como líder de una célula criminal en Tijuana, Baja California, en donde se le considera uno de los principales generadores de violencia. Sería el autor de un feminicidio ocurrido el pasado 11 de septiembre.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron en Sinaloa a José Socorro “N”, alias "L-12", objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión por homicidio y con actividades vinculadas a hechos de violencia en Tijuana. En otra acción, fueron capturadas 14 personas en Navolato, asegurando 13 armas largas y una ametralladora, informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa", explicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, los efectivos de seguridad averiguaron que el municipio de Culiacán fungía como la zona de residencia de José Socorro "N", quien es identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, Baja California, en donde se le considera uno de los principales generadores de violencia.

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte… pic.twitter.com/QPgzDgubJu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 20, 2025

José Socorro “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio, entre las que se encuentra un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025, al interior de un domicilio en Tijuana, Baja California.

Tras su detención, indicó la SSPC, será trasladado al municipio de Tijuana, Baja California, donde es requerido por un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Por otra parte, en Navolato, la Secretaría explicó que la detención de 14 presuntos criminales se dio tras recibir una denuncia ciudadana al número telefónico 089, donde reportaban la presencia de personas armadas en un hotel de la localidad, los elementos de seguridad acudieron para verificar la situación.

"En el lugar, los agentes del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del estado, detuvieron a 14 personas, tres de ellas extranjeras, se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora", detalló.

"Estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para garantizar la seguridad en el norte del país. Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar coordinadamente para detener a generadores de violencia", finalizó la SSPC.