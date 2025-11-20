Durango aprueba la "Ley Nicole" para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Tras el cambio, en Durango sólo se permitirán procedimientos médicos reconstructivos o indispensables para preservar la integridad física de niños y adolescentes

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Congreso de Durango aprobó la llamada "Ley Nicole", para prohibir que se realicen cirugías estéticas a menores de edad y sancionar a los médicos que realicen dichas intervenciones quirúrgicas, con penas que van de los seis a ocho años de cárcel, así como contra los hospitales donde se lleven a cabo, que podrían ser clausurados.

La iniciativa se aprobó con 23 votos a favor y ninguno en contra, pues dos de los legisladores locales no acudieron al recinto.

"¡Unanimidad por la protección de nuestra niñez; aprobamos Ley Nicole! En el Pleno del Congreso del Estado, aprobamos la Ley Nicole, una reforma que protege la vida e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, prohibiendo cualquier intervención quirúrgica estética en menores de edad", escribió la Diputada Sandra Amaya Rosales, del partido Morena.

Tras el cambio, sólo se permitirán en la entidad procedimientos médicos reconstructivos o indispensables para preservar la integridad física de niños y adolescentes, bajo estrictos criterios profesionales y éticos.

Con esta norma, Durango se convierte en la primera entidad federativa en el país en contar con una legislación en este tema. La ley aún debe ser publicada en el Diario Oficial del Estado.

"Cerramos vacíos legales que permitían prácticas peligrosas, sancionamos con firmeza la usurpación de profesiones médicas y establecemos la obligación de denunciar cualquier procedimiento indebido. En Durango, ninguna cirugía estética podrá realizarse en menores y ningún riesgo hacia nuestra niñez quedará sin respuesta", añadió Amaya Rosales.

Ley se aprueba tras caso Paloma Nicole

La aprobación de la llamada "Ley Nicole" se dio a raíz del fallecimiento de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió el pasado 20 de septiembre en el estado de Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada. El caso fue anunciado por Carlos Arellano, el padre de la adolescente, quien denunció la muerte ante la Fiscalía estatal.

Carlos Arellano acusó en redes sociales que el pasado 12 de septiembre la menor fue sometida, sin su consentimiento, a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Los procedimientos fueron realizados por Víctor “N”, cirujano estético que cuenta con registro, y quien es pareja de la madre de la menor, Paloma “N”.

El 4 de octubre, un Juez de control vinculó ayer a proceso a Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”, la madre y al padrastro de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que perdió la vida tras someterse a una cirugía de aumento de busto en Durango. Ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), los imputados enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el caso. La madre fue vinculada por los delitos de usurpación de profesión y omisión de cuidados, al realizar funciones de personal de salud sin contar con las acreditaciones necesarias.

El padrastro, quien se desempeñaba como cirujano plástico, enfrenta cargos por práctica indebida del servicio médico, abandono y complicidad.