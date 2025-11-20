Fiscalía de Oaxaca detiene a policía por multihomicidio y feminicidio de una menor

El homicida forma parte de una estructura criminal que opera en la región del Istmo denominada "Los Cromos", grupo que se dedica al secuestro, extorsión, homicidio doloso, narcomenudeo y asociación delictuosa.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la detención en el municipio de Juchitán de Zaragoza, de Lamberto Sánchez Valdivieso, elemento de la Policía Bancaría señalado como presunto responsable del homicidio de tres personas y el secuestro y feminicidio de una menor de edad.

Rodríguez Alamilla explicó en conferencia de prensa que los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre, cuando se recibió un reporte del hallazgo de los cuerpos de dos mujeres y un hombre, en la avenida Vicente Guerrero, perteneciente a Juchitán de Zaragoza. El implicado fue detenido el pasado 11 de noviembre, un día después de la comisión de los delitos.

De acuerdo con las investigaciones periciales, Adelina "G" madre de la menor Noelia Dailet, salió con su hija la mañana del 10 de noviembre. Horas después, se perdió la comunicación con ambas, según indicó la familia de las víctimas. Ante la desaparición de la niña, se activó de inmediato una investigación integral y multidisciplinaria para esclarecer los hechos y fortalecer las labores de búsqueda de la menor de edad.

Fiscalía de Oaxaca y Gabinete de Seguridad Estatal detienen a probable autor del triple homicidio y la desaparición de una niña cometidos en Juchitán de Zaragoza Oaxaca de Juárez a 19 de noviembre de 2025.- Durante la conferencia de prensa de Seguridad del Gobierno del Estado de… pic.twitter.com/pK0oYGrakq — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 19, 2025

Derivado de un operativo de búsqueda, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, localizó sin vida a la menor en el interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, en Juchitán de Zaragoza. En este lugar fueron detenidas otras tres mujeres vinculadas con estos hechos.

Lamberto Sánchez pertenecía a la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC). Para las autoridades, la detención de este sujeto representa el combate a la corrupción y la impunidad dentro de las corporaciones de seguridad.

"Desafortunadamente durante mucho tiempo no se trabajó en temas de control y confianza, ni en cuidar los diferentes perfiles y ahí están todas consecuencias de contar con elementos de este tipo", dijo el Fiscal.

Además, añadió, “no vamos a permitir que por una persona se manche una corporación policial, (de ahí que) hay un proceso de recomposición de las propias corporaciones de seguridad”. El funcionario reafirmó el compromiso de realizar las investigaciones de manera exhaustiva para esclarecer los hechos y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables.

Al detenido se le identificó como parte de una red criminal que opera en la región denominada "Los cromos". El fiscal comentó que este grupo "comete secuestros, extorsión, homicidios dolosos, narcomenudeo y asociación delictuosa". Añadió, además, que se tiene plenamente identificada la estructura, misma que presuntamente es encabeza actualmente por Iván Sánchez Santiago, identificado como el “Comandante Cromo”.

El funcionario detalló que ya han sido detenidas siete personas de esta célula que ha sido catalogada como una de las más violentas, por ello se ha buscado la “erosión de su estructura a través de detenciones", indicó.