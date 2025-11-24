DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

El medio de los consultores extranjeros Fernando Cerimedo y Javier Negre, aliados de Salinas Pliego, ha difundido contenido falso sobre las protestas Generación Z e insultos violentos contra la Presidenta Sheinbaum. Esa es la manera en la que actúa no solo en México: tienen un largo historial de mentiras y engaños en otros países de América Latina con gobiernos de izquierda.

Mientras tanto, en Estados Unidos ya se le brinda trato especial.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Derecha Diario del consultor argentino Fernando Cerimedo y el mercader español Javier Negre es una de las plataformas que ha promovido con más fuerza en redes sociales las movilizaciones de la Generación Z en México, propagando mentiras y mensajes violentos en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Todo esto, de la mano del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Se trata de un medio de comunicación de ultraderecha señalado por ejecutar operaciones de guerra sucia digital en varios países de América Latina, respaldado públicamente por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, replicado profusamente por panistas, y con el que el dueño de Televisión Azteca estableció una alianza desde hace un año para atacar al gobierno mexicano y a quienes militan en la izquierda.

Cerimedo y Negre se definen como “libertarios” que libran una “batalla cultural” en contra del “socialismo” y la intervención del Estado para regular la economía. Sus máximos referentes de la política internacional son Donald Trump y Javier Milei. Como ellos, rechazan la cultura “woke” o progresista, el feminismo, las políticas estatales para incluir a minorías en distintos ámbitos y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Su medio ha atacado a las mujeres que defienden ese derecho con la etiqueta de “abortistas ruines”.

En una entrevista en 2023 con verificadores de contenido que elaboraron un especial llamado Mercenarios Digitales, Cerimedo reconoció que con La Derecha Diario había desplegado cuentas falsas o troll en redes para inflar tendencias, aunque lo minimizó diciendo que no las había usado para atacar rivales, sólo para manipular los algoritmos. El consultor también reconoció que La Derecha Diario hacía “travesuras”, de nuevo, minimizando que sus plataformas esparcen mentiras.

Negre, actual director de La Derecha Diario, tiene en su historial que en 2020 lo despidieron del diario El Mundo de España. De acuerdo con diarios locales y su propia versión de los hechos, lo echaron por incurrir en “competencia desleal” e indisciplinas, al activar sin autorización su propio canal de YouTube "Estado de Alarma" cuando seguía siendo empleado del periódico. Negre acusó entonces que El Mundo había sido tomado por “las posiciones más radicales de la izquierda”, y que por eso salió del medio en el que había trabajado 10 años.

Hay registro de que tanto el canal de YouTube de Negre como sus cuentas en Twitter (ahora X) han sido suspendidas en el pasado por violar las normas de uso, difundir desinformación e incurrir en amenazas y ciberacoso. Medios de verificación españoles como Maldita.es le han descubierto múltiples bulos o falsedades. Y en Argentina, donde se convirtió en uno de los comunicadores predilectos de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel confrontada con el mandatario incluso denunció penalmente a Negre, por amenazas, intimidación y calumnias.

Políticos opositores como la senadora panista y aliada también de Salinas Pliego, Lilly Téllez, replican constantemente los contenidos de La Derecha Diario. Por su tono amarillista y violento, además del empuje que le dan cuentas anónimas, sus posteos alcanzan miles de interacciones en la red X. Hasta el 19 de noviembre, su cuenta mexicana en X tenía 64 mil seguidores.

El Doctor en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Martín Zumaya, comentó en entrevista a la Unidad de Datos de SinEmbargo que en su análisis de la conversación digital también han ubicado otros personajes “libertarios” que desde el extranjero replican los mensajes de La Derecha Diario México, lanzan mensajes contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum y exaltan las movilizaciones de la generación Z. Entre ellos el argentino Agustín Antonetti, y el venezolano Eduardo Menoni.

“Revisamos las cuentas que hacen retuits o citas de La Derecha Diario, amplificación de su contenido, y encontramos tres categorías principales: personajes políticos, periodistas y otros personajes que están presentes en redes. Entre los personajes políticos identificamos a Ricardo Salinas Pliego, a Margarita Zavala, Lilly Téllez, Jorge Triana, Sandra Cuevas, Alessandra Rojo de la Vega. En periodistas vemos a Sergio Sarmiento, Héctor Aguilar Camín, Agustín Antonetti, Ricardo Alemán, Lourdes Mendoza”, mencionó Zumaya.

Otro punto que resaltó el especialista es que la página web de La Derecha Diario, que incluye una sección México, luce como una “fachada” para aparentar que es un medio periodístico, cuando en realidad su prioridad es la propaganda de ultraderecha y las redes sociales.

Clasismo, desinformación y mensajes violentos contra mujeres de izquierda

En sus publicaciones en X, la red social donde tienen mayor fuerza, La Derecha Diario se refiere a la Presidenta Sheinbaum con adjetivos como “inservible”, “inútil”, “hipócrita” “narcopresidente” y otros insultos. Entre las mentiras sobre la mandataria, está el difundir que el hombre que la acosó en el Zócalo era su propio guardaespaldas, o decir que la Presidenta rechaza combatir el narcotráfico, cuando ella reitera su posición contra de las ejecuciones extrajudiciales y de la guerra el estilo Felipe Calderón.

Los mensajes de La Derecha Diario México también han incluido expresiones clasistas, como calificar a los seguidores de Morena o militantes de izquierda como “chairos marihuanos”, “acarreados” y “con olor a sobaco”.

Su contenido también tiene múltiples expresiones en contra de mujeres políticas o simpatizantes de izquierda, sobre su apariencia y su vida personal. Han dedicado al menos nueve tuits contra la activista y conductora de medios públicos Arlín Medrano, burlándose de su físico o la acusan de ser antisemita y defensora del terrorismo islámico.

En el caso de la senadora morenista Andrea Chávez, sus críticas han ido más allá de su trabajo político, refiriéndose a ella como una legisladora “de baja reputación”, además de hacer mención de supuestas relaciones afectivas.

Respecto a las protestas de la generación Z, además de promoverlas constantemente, La Derecha Diario desinformó al difundir audios anónimos de una supuesta operación de morenistas para atacar con agujas a manifestantes, además de acusar que la Presidenta se había burlado de los jóvenes y ordenó reprimirlos sólo por expresarse en las calles, entre otras mentiras.

Colaboradores de La Derecha Diario México apoyaron a Xóchitl en 2024

El economista Arturo Herrera Canales es editor de la edición mexicana de La Derecha Diario. Negre lo identificó en una charla como un elemento clave para la generación de contenidos sobre el país. La televisora de Salinas Pliego lo invita constantemente a programas para opinar sobre temas de coyuntura. En las elecciones de 2024, apoyó la candidatura de Xóchitl Gálvez, y ahora en un mensaje felicitó a Salinas Pliego por su cumpleaños y le dijo que sería el próximo presidente de México.

“¿Y si en lugar de Palacio Nacional tomamos las oficinas de Hacienda? Paralizamos el sistema tributario de México y el gobierno se acaba el próximo lunes”, publicó el economista en X, atizando la polarización.

Otro de los colaboradores de Derecha Diario en su edición mexicana es Daniel Echeverría Alemán, quien promovió la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez y la de Santiago Taboada en la CDMX, y que según su perfil en LinkedIn trabajó como asesor para el PRD.

Echeverría presumió en otra imagen su cercanía con Raúl Tortolero, otro colaborador de La Derecha Diario, autor del libro “Pensamiento Cristero. Dios al centro de la vida, la recristianización de Occidente”, quien se expresa en contra del socialismo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y abortar, y de que las parejas homosexuales puedan casarse.

Socio de Salinas Pliego

Su alianza con Salinas Pliego y el despliegue de sus operaciones en México se confirmó en diciembre de 2024, cuando agobiado por los adeudos millonarios de impuestos que tiene con el SAT, el dueño de Televisión Azteca le escribió al dueño de La Derecha Diario: “¿Y si nos ayudas en México contra estos zurdos criminales?”.

A lo que Negre respondió: “Será un placer. México es un gran país que merece salir de las garras del comunismo”.

Luego de las agresiones y mensajes de odio que se observaron en la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldó al dueño de La Derecha Diario. Le envió a Javier Negre toda su solidaridad y lo describió como un “periodista valiente que ha enfrentado con firmeza las amenazas del narcorégimen de Morena”.

El líder priista le rindió pleitesía a un comunicador de ultraderecha que se refiere a Trump como “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”, y que encumbra a Javier Milei como un “gran líder” para Argentina.

Negre incluso promueve que Trump gane el Premio Nobel de la Paz, y en sus redes presume constantemente su acceso a la Casa Blanca, como periodista acreditado, y a sitios como la residencia Mar-A-Lago del magnate republicano. Este 20 de noviembre la vocera de Trump, Karoline Leavitt, le dio la palabra y Negre aprovechó el turno para pavonear su medio y criticar a la Presidenta Sheinbaum, pero no obtuvo la respuesta esperada. Leavitt destacó la cooperación y las acciones del gobierno de Sheinbaum en contra de los cárteles.

“Hace falta más Trump en México”, comentó Negre sobre una publicación en la que se leía que la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristy Noem, vendría al país a reunirse con la Presidenta Sheinbaum.

Cómo se forjó La Derecha Diario y en qué países ha desinformado

El consultor argentino Fernando Cerimedo es dueño del dominio web de La Derecha Diario desde 2018. El especial Mercenarios Digitales, elaborado por los principales medios de verificación de América Latina, relata que Cerimedo impulsó la página de la mano de su esposa, la ingeniera Natalia Basil.

En 2022, Cerimedo usó sus redes sociales personales y las de su medio para desinformar sobre un supuesto fraude electoral en Brasil, en contra de Jair Bolsonaro y a favor de Lula.

“La intervención de Cerimedo, que luego repitió en el Senado brasileño, fue combustible para las violentas manifestaciones que montaron fanáticos de Bolsonaro por todo Brasil y que culminarían, días después, con ataques al Congreso y al Palacio de Gobierno”, relataron verificadores de datos.

Según el especial Mercenarios Digitales, la intervención de Cerimedo en el proceso electoral brasileño se dio por medio de Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, quien viajó a Argentina para reunirse con él.

“Me apropié de este rol como consultor de la derecha latinoamericana porque todo el mundo tiene miedo de ponerse ese traje. Para mucha gente decir que sos de derecha es una mala palabra, pero para mí no”, dijo Cerimedo a las y los verificadores en la entrevista de 2023.

Previamente, en 2020 en Chile, otra empresa de Cerimedo llamada Numen difundió una encuesta con datos sesgados, asegurando que se había cerrado la brecha entre los que se decían a favor y en contra del plebiscito para tener una nueva Constitución en Chile. A fin de cuentas, el 78 por ciento votó a favor, lo que mostró lo errado de la encuesta de Numen, cuyo impacto creció al ser divulgada en el diario El Mercurio.

Ya en otra etapa, luego de que los chilenos votaran en contra del nuevo texto constitucional propuesto, La Derecha Diario desinformó diciendo que por la derrota el presidente Gabriel Boric había tenido un “colapso nervioso” e incluso había sido hospitalizado.

Tras estos episodios en Chile y Brasil, Cerimedo se ubicó como consultor favorito entre la ultraderecha latinoamericana. Su siguiente paso fue trabajar para Javier Milei. Lo apoyó en su estrategia de redes y finalmente lo designaron jefe de comunicación de su campaña presidencial en Argentina. Al lograr la victoria parecía haber alcanzado la cúspide de su labor como consultor. Sin embargo, a la postre tanto él como su esposa se vieron involucrados en un caso de presuntos sobornos y, de acuerdo con El País, Cerimedo terminó por distanciarse del gobierno del libertario.

En este lapso de su paso por Argentina se dio el contacto con el que sería uno de sus socios clave. En España, Javier Negre ya había creado una plataforma de comunicación independiente llamada Estado de Alarma o EDATV, también señalada por desinformar, y cuya difusión de videos en YouTube le costó su despido del diario El Mundo.

Según contó en un evento de Salinas Pliego, luego de intercambiar mensajes en Twitter y apoyarse mutuamente el propio Milei le pidió trasladarse a Argentina, para apoyar su proyecto político. Ya en el país sudamericano conoció La Derecha Diario, fundada por Cerimedo, y forjaron una alianza.

En agosto de 2024, de acuerdo con el diario El Clarín, Negre compró a Cerimedo la mitad de la empresa detrás de La Derecha Diario, y a la postre tomaría la dirección del medio. Cerimedo se alejó del control editorial, pero aún sigue siendo socio de Negre.

Actualmente, existe La Derecha Diario original, pero también La Derecha Diario Bolivia, La Derecha Diario México, La Derecha Diario Estados Unidos y otras cuentas enfocadas en Colombia, Israel, Ecuador, Honduras y Uruguay, entre otros países. En Brasil, según dijo Negre, un juez bloqueó su contenido.

Tras las protestas Generación Z el 15 de noviembre pasado, Negre reclamó por haber sido mencionado en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los instigadores de las protestas.

Dijo que no tiene miedo y que invertirá en otro medio para difundir más contenido sobre México, además de La Derecha Diario, sin precisar su nombre.