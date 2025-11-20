La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Dulce Olvera

20/11/2025 - 11:08 am

Un puñado de personas vestidas de blanco se reunieron en el Ángel de la Independencia en respuesta a la marcha de la “Generación Z” convocada para este jueves en que se conmemora el Día de la Revolución Mexicana. En CU nadie parece haber respondido a la convocatoria para salir a manifestarse.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– Ni “Generación Z” ni opositores políticos. En el Ángel de la Independencia, desde donde partiría un contingente, apenas se reunieron unas cuantas personas. En tanto, en Ciudad Universitaria, en donde también se convocó a otra movilización, las inmediaciones lucieron desiertas desde las primeras horas de este jueves.

Alrededor de las 11:00 horas un contingente de alrededor de 100 personas salió del Ángel para llegar hasta “donde puedan”. Este mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el acto y desfile militar por el Aniversario de la Revolución Mexicana el cual se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México.

Encabezada por una joven con bandera de la UNAM, un joven con la bandera pirata de One Piece y un integrante del movimiento del sombrero, este jueves unas decenas de personas se manifiestan de avenida Reforma hasta donde logren llegar, dado el desfile militar que realiza el Gobierno federal rumbo al Monumento a la Revolución.

Los asistentes reclaman lo que consideran represión y violencia del Estado durante el enfrentamiento entre el bloque negro y policías del gobierno de la CDMX registrado en la primera marcha convocada por “Generación z México”.

A diferencia del sábado 15 de noviembre, a la protesta no acudió el PAN ni la marea rosa. Y, a diferencia del 15N, solo son unas decenas que portan banderas de México y de One Piece vendidas por comerciantes que no reportan tantas ventas como el fin de semana pasado.

“Mi voz no es desorden, es derecho / fuera Morena / viva Cristo rey / respeto si, represión no / liberen a los presos / Morena protege a puro delincuente”, son algunas de las arengas gritadas por megáfono. Incluso se emitió un Goya universitario.

Un pequeño contingente de personas que asistieron a la marcha de Generación Z convocada para el 20 de noviembre. Foto: Dulce Overa, SinEmbargo

"Vine el sábado, soy de la tercera edad y lo me preocupa, los de la tercera edad ya no les importamos, ahí que nos muramos sin medicinas y demás. Así se ahorran dinero y creen que con 3000 pesos al mes vamos a pagar. Más gastamos en impuestos para comprar medicinas en lo que pagamos si compramos una lata de un dulce tenemos que pagar el IVA, así que no nos están regalando", dijo María de Lourdes, una de las pocas asistentes a la movilización. "Esta vez inteligentemente han venido pocos estudiantes y ya nos tenían preparado un show ya de adelante".

Cristian, otro de los asistentes, dijo que la gente no acudió "porque puede resultar temeroso estar junto con el desfile militar".

"Teniendo a toda la milicia aquí afuera puede ser peligroso estar frente a frente con ellos después de lo que pasó con los granaderos, imagínate ahora con los militares, puede ser complicado", comentó.

La “Generación Z” convocó para este día a una nueva marcha luego de que el sábado se manifestaran grupos afines a partidos políticos y una minoría de jóvenes en una jornada que quedó marcada por la violencia del llamado “bloque negro” que se ensañó con la Policía de la Ciudad de México, con un saldo de 100 agentes heridos y 19 detenidos, tres de los cuales enfrentan el delito de tentativa de homicidio.

Unas de las pocas personas que acudieron a la convocatoria en el Ángel. Foto: Dulce Olvera, SinEmbargo.

En los días subsecuentes a esta marcha, la oposición en voz de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI; de Jorge Romero Herrera, el líder nacional del PAN; y los vestigios de la Marea Rosa aglutinados en el proyecto de partido Somos México, denunció una supuesta represión durante la movilización del 15 de noviembre.

Los líderes opositores hablaron, sin pruebas, de presos políticos y de criminalización de la protesta, pero al mismo tiempo se deslindaron de los ataques del “bloque negro” y de la marcha a la que se convocó este día desde las diferentes cuentas de “Generación Z MX”.

Esta mañana, a unos minutos de que inicie la movilización, los alrededores de la Columna de la Independencia no muestran una asistencia importante. En CU de la UNAM la postal es aún más clara: no acudió nadie.

Así amaneció esta mañana Ciudad Universitaria. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

A las 10:30 de la mañana apenas unas 20 personas vestidas de blanco eran visibles en el Ángel. Como el día sábado, algunos acudieron con sombreros y pancartas con la leyenda "Narcopresidenta". En el lugar mayor la presencia de fuerzas del orden y de Protección Civil.

"Quizás por el día, de momento, se vea menos gente. El sábado ya había un cúmulo mayor, pero yo espero que se una más más gente este día", reconoció Daniel, uno de los asistentes, a SinEmbargo. "La realidad es que es un gobierno que ha hecho caso omiso de muchas situaciones que han llevado a situaciones tan desastrosas como la muerte de Carlos Manzo".

"Yo creo que independientemente de la convocatoria, uno está aquí por la convicción de ver que las situaciones que están ocurriendo deben de tener un cauce diferente y que se encaminen hacia el bien común y hacia la mejora en todos los sentidos para los ciudadanos", ahondó Daniel.

En tanto, en CU una mujer que dijo ser profesora, pero que pidió omitir su nombre, dijo que nadie acudió en la UNAM por miedo a la represión. "Llegaron a detener específicamente a jovencitos y muchos estudiantes y realmente eso es grave", acusó.

Por la mañana . “No salgas, se va juntar con la marcha de los babosos estos”, advirtió alrededor de las 9:45 am por WhatsApp una mujer que viajaba dentro del Metro, luego de que el conductor informó desde la estación Guerrero el cierre de las estaciones Hidalgo y Balderas, que a su vez conectan con línea azul y rosa.

Fuera del subterráneo, por avenida Chapultepec o Reforma, era un mar de gente. No iban marchando, sino caminando hacia vías alternas para arribar a sus destinos, esquivando las calles cerradas por el desfile militar por un aniversario más de la Revolución Mexicana.
Por la mañana, el Secretario de Gobernación de la CDMX, César Cravioto, dijo en video que “nos preocupa” que el consorcio de Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, estuvo anoche llamando a una marcha para llegar hasta el Zócalo a la par del desfile militar, lo que calificó como una provocación.

Fracasa marcha de Generación Z
Personas que asistieron a la marcha de la "Generación Z" convocada para este 20 de noviembre. Foto: Dulce OIvera, SinEmbargo

El grupo de manifestantes detuvo la marcha a la altura del hotel Fiesta Americana, donde se encontraron con una valla humana de policías a lo largo de avenida Reforma, a unos kilómetros de la avenida que conecta con Monumento a la Revolución.

Más allá de gritarles a los policías. “Exijo seguridad/ no brutalidad” y “con el pueblo muy cabrón y con el narco maricón”, el contingente permaneció ahí más de una hora bajo el sol hasta que los policías le permitieron el paso alrededor de la 1:30 pm.

“No nos dejan pasar, no venimos a fomentar violencia. Solo vinimos a ser escuchadas”, dijo al mediodía Abelín, una de las chicas que encabezó la marcha ondeando la bandera de México y la UNAM, donde no se registró la marcha a la que se convocó dentro de Rectoría.

Más de una hora después, y con el paso libre, se dirigen hacia el Zócalo.

Por avenida 5 de mayo, el contingente logró llegar hasta calle Palma, a una calle de la plancha del Zócalo de la CDMX, donde volvieron a encontrar una valla humana de policías con escudos de plástico.

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía.

