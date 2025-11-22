¿Cuáles son los 6 estilos únicos de maquillaje que resaltan la belleza?

El maquillaje es un reflejo de la individualidad. No importa se busca un look natural y fresco o uno audaz y dramático, lo importante es sentirse como uno mismo y usar el maquillaje para resaltar lo mejor de cada persona.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- El maquillaje es una herramienta para resaltar la belleza y personalidad. Hay varios estilos que se eligen acorde a lo que cada persona quiere proyectar, a la personalidad, los gustos y aquello que gusta resaltar más. ¿Pero cuáles son?

La reconocida maquillista profesional Lore Pinto brindó una Masterclass de la mano de Walmart y Kenvue y compartió con los lectores de Mundano los seis estilos imprescindibles de maquillaje junto con tips esenciales para perfeccionarlos. Ya sea que hablemos de algo clásico hasta lo más creativo y dramático, aquí hay opciones para todos los gustos.



Clásico / Sofisticado: la elegancia atemporal

Si lo tuyo es un maquillaje que nunca pasa de moda, el estilo clásico o sofisticado es tu mejor aliado. Este look se enfoca en la perfección y el equilibrio, ideal para quienes buscan transmitir confianza y pulcritud en cualquier ocasión.

La piel es la base de este estilo, por lo que debe lucir impecable, utilizando una base mate o ligeramente satinada que unifique el tono y sutilmente resalte los contornos del rostro. Un toque de iluminador discreto en puntos clave como los pómulos, el tabique nasal y el arco de Cupido dará un acabado refinado.

Los ojos destacan con un delineado fino, limpio y bien definido, mientras que las sombras en tonos neutros como el beige, taupe o gris suave aportan profundidad sin exagerar.

Los labios son el punto focal: opta por tonos clásicos como un rojo vibrante que emane confianza, un vino oscuro para un aire sofisticado o un nude elegante que armonice perfectamente con la paleta del rostro.

Este estilo es ideal para reuniones de trabajo, cenas formales o cualquier ocasión que amerite sofisticación sin esfuerzo.

Natural / Clean: belleza fresca y sin esfuerzo

El maquillaje natural o “clean” es perfecto para quienes buscan realzar su belleza natural manteniéndola fresca y sutil. Este estilo es conocido por su bajo contraste y por dar un efecto de “no makeup makeup”.

Para lograrlo, comienza con una base ligera como una BB cream o un tinte que permita que la textura de tu piel se mantenga visible, luminosa y uniforme. Aplica un rubor en crema en tonos cálidos como melocotón o rosado suave para aportar una sensación de frescura y vitalidad.

Los ojos deben mantenerse simples y definidos: utiliza sombras neutras en tonos beige o marrones claros y define ligeramente las pestañas con una máscara que las alargue sin grumos. En los labios, la clave está en la naturalidad. Usa un bálsamo hidratante, un gloss traslúcido o tintas labiales que emulen el color natural de tus labios.

Este estilo es cómodo y versátil, ideal para el día a día, una caminata al aire libre o un brunch relajado con amigas. Como dijo Lore Pinto en la Masterclass, “este es el makeup, no makeup perfecto”.

Minimalista / Editorial: belleza vanguardista y creativa

El estilo minimalista y editorial combina lo mejor de la sencillez con un toque de audacia. Inspirado en los looks editoriales de moda, este maquillaje se caracteriza por sus líneas limpias, acabados impecables y detalles interesantes que capturan la atención.

La piel debe lucir trabajada pero real, con un glow natural que se puede lograr aplicando productos en crema como un iluminador sutil en los pómulos y el arco de la ceja. Para los ojos, las sombras monocromáticas son infalibles: intenta tonos intensos como terracota, gris taupe o incluso azul pastel para un efecto moderno. Si buscas marcar tendencia, apuesta por delineados gráficos, ya sea con líneas flotantes, formas geométricas o delineados invertidos que añadan un detalle inesperado.

Los labios, por su parte, pueden ser un contraste audaz con tonos bold como borgoña, ciruela o rojo intenso, que puedes aplicar de manera precisa o difuminar para un efecto de labios mordidos que añade un toque editorial. Este look es perfecto para quienes quieren experimentar con el maquillaje y destacar en eventos de moda, exposiciones o fotografías artísticas.

Creativo / Artsy: El Maquillaje como lienzo

Para quienes ven el maquillaje como una forma de arte, el estilo creativo o artsy ofrece un lienzo donde la originalidad y la expresión no tienen límites. Este look es ideal para eventos como festivales, sesiones de fotos temáticas o cualquier ocasión donde la experimentación esté permitida.

En este estilo, la piel se convierte en un soporte versátil que puede variar entre acabados naturales o completamente dramáticos, dependiendo del concepto del look. Los ojos son el escenario principal: permite que tu imaginación desborde con trazos gráficos, sombras intensas y vibrantes en colores como amarillo, azul eléctrico o fucsia. Añade aplicaciones como glitter, pedrería o stickers para un efecto deslumbrante y único. Los trazos libres o delineados multicolor también son ideales para expresar creatividad.

En los labios, atrévete con colores poco convencionales como azul, negro, verde o combinaciones en degradado que sean visualmente impactantes. Como mencionó Lore Pinto, “el maquillaje creativo es tu oportunidad de jugar y contar historias con tu rostro”.

Romántico / Femenino: dulzura y nostalgia

El estilo romántico es perfecto para quienes prefieren un look suave, femenino y nostálgico. Este maquillaje está inspirado en tonos pastel y acabados delicados que resaltan la dulzura natural del rostro. Comienza con una base satinada que aporte suavidad y luminosidad, y aplica un rubor en tonos rosados o durazno que dé el efecto de mejillas sonrojadas. Los ojos se destacan con sombras en tonos suaves como rosado, champagne o durazno, y las pestañas largas y definidas añaden un toque de muñeca que intensifica la mirada.

Los labios complementan este estilo con colores claros como rosa pastel, glosses suaves o bálsamos hidratantes con un ligero toque de color. Este look es ideal para bodas, citas especiales o eventos familiares. Como se destacó en la Masterclass de Walmart, “el maquillaje romántico no solo realza tu feminidad, sino que crea una conexión emocional con las personas que te rodean”.

Dramático / Full Glam: máxima potencia y definición

Si lo que buscas es llevar tu maquillaje al siguiente nivel, el estilo dramático o full glam es la elección perfecta. Este look es intenso, impactante y cuidadosamente trabajado, ideal para destacarte en eventos nocturnos o celebraciones especiales. La piel es la base del dramatismo: utiliza una base de alta cobertura para un rostro impecable y aplica contornos marcados para dar definición y escultura al rostro. Añade iluminador para resaltar los puntos altos de tu rostro y dar ese glow de alfombra roja.

Los ojos son el verdadero protagonista: apuesta por sombras intensas y técnicas avanzadas como el cut crease, smokey eyes o delineados potentes con un winged eyeliner. Complementa con pestañas postizas voluminosas que enmarquen la mirada.

Los labios pueden ser igualmente impactantes con tonos como rojo vibrante, burdeos o incluso nude profundo, siempre perfilados para un acabado impecable. Este estilo es audaz y seguro, ideal para brillar en tus momentos más destacados.

Estos estilos, presentados en la Masterclass de Walmart y Kenvue por la talentosa Lore Pinto, son una invitación a explorar y jugar con las posibilidades que el maquillaje ofrece. Porque, al final, la verdadera belleza radica en aceptar y celebrar lo que nos hace únicas.