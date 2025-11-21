Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

Redacción/SinEmbargo

20/11/2025 - 8:24 pm

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.

Gerardo Ortiz cooperó con el FBI y las autoridades estadounidenses en el caso del productor Ángel del Villar; el propio cantante de corridos se había declarado culpable de haber cantado en conciertos organizados por el presunto lavador de dinero del CJNG.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– El cantante estadounidense de narcocorridos, César Gerardo Ortiz Medina, más conocido como Gerardo Ortiz, no pisará la cárcel: fue sentenciado a tres años de libertad condicional y una millonaria multa luego de declararse culpable de haber cantado en varios conciertos que organizó en México Ángel del Villar, su exrepresentante y un promotor musical que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), sancionó en 2018 por presuntamente lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo tanto, Gerardo Ortiz, de 35 años de edad y originario de Pasadena, California, deberá pagar una multa de 1.5 millones de dólares (unos 27.5 millones de pesos) y recibió una pena ligera, luego de cooperar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en el caso del dueño de la disquera Del Records, quien estaba siendo enjuiciado en la Corte Federal de Los Ángeles, por una acusación relacionada.

Del Villar fue detenido en junio de 2022, junto a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment. Gerardo Ortiz se había declarado culpable de un cargo de conspiración por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), la cual permite al gobierno de EU imponer sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos.

El cantante Gerardo Ortiz se declara culpable por presentaciones ligadas al CJNG
El cantante Gerardo Ortiz se había declarado culpable por conciertos ligados a lavador de dinero del CJNG Foto: Cuartoscuro.

Al salir de los juzgados en California, Gerardo Ortiz dijo ante los medios: "Ofrecerles disculpas al público por todo esto que ha pasado. Se han dicho demasiadas mentiras. Estuvimos por allá, cantando en el evento, vieron videos de YouTube, fotos, ese show se hizo, era imposible decir que no, ese show se hizo, estuvimos en Aguascalientes".

Además, reiteró que "se han dicho muchas mentiras sobre su caso. La verdad es que estuvimos presentes compartiendo nuestra música con el público y eso es todo".

Pero el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) indicó que Del Villar se habría asociado con el promotor de conciertos, Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez” o “El Zar del Palenque”, organizador de bailes, palenques y exrepresentante de artistas gruperos, excuñado de Abigael González Valencia, alias “El Cuini” -líder del grupo delictivo "Los Cuinis", socios y administradores de los recursos económicos del CJNG-, y la empresa Gallística Diamante, señalados por sus presuntos vínculos con dicho cártel jalisciense.

Del Villar, sentenciado en EU por vínculos con el CJNG

En agosto, el productor de música Ángel del Villar fue sentenciado a cuatro años de prisión por vínculos con el crimen organizado, dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, del Villar violó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico que prohíbe a personas y empresas de este país hacer negocios con narcotraficantes conocidos y sus asociados.

Sentencian a Ángel del Villar por ligas al CJNG.
La sentencia ocurre tras presentarse el testimonio de Gerardo Ortiz. Foto: Especial

La sentencia ocurre luego de que en el juicio del músico se presentara el testimonio de Gerardo Ortiz.

Ortiz fue cuestionado por su relación al crimen organizado debido a corridos como "El Ivansillo", una canción que estaría inspirada en Iván Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo", así como los temas "Polo Ochoa", "Recordando a Manuel" y "Palma Salazar", entre otros.

Del Villar fue detenido en junio de 2022 junto a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment. Las autoridades los acusaron de negociar con personas sancionadas por el Gobierno estadounidense. El productor musical mexicano era director ejecutivo de Del Records, una de las disqueras mexicanas más importantes en Estados Unidos y que produjo "Ella baila sola", canción que catapultó a Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, a la fama.

Del Villar es el primer empresario de este género musical en ser enjuiciado en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin y deberá pagar una multa de dos millones de dólares, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en un comunicado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

