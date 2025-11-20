Inegi prevé estancamiento económico en octubre, luego de contracción en septiembre

El Inegi estimó que la actividad económica de México cayó en septiembre y se estancó en octubre al no presentar variaciones con el mismo mes de 2024.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la actividad económica nacional se habría estancado en octubre, después del retroceso observado en septiembre, según las estimaciones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

Por medio de un comunicado, el organismo detalló que la economía no mostró variaciones en comparación con el mismo mes del año anterior, luego de registrarse una disminución de 0.46 por ciento. Además, señaló que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró en septiembre una caída mensual de 0.5 por ciento, mientras que para octubre no se anticipan variaciones, lo que refleja una tendencia de estancamiento hacia el cierre del año.

En este contexto, el sector servicios habría registrado un retroceso mensual estimado de 0.2 por ciento en octubre, luego de un crecimiento de 0.1 por ciento en septiembre. Mientras que el sector industrial habría reportado un avance marginal de 0.1 por ciento en el décimo mes del año, luego de una caída ya observada de 0.4 por ciento en el periodo inmediato anterior.

En octubre 2025, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima que el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE se mantendrá estable, sin variación anual. Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬇️-2.1% secundarias

⬆️ 0.9%… pic.twitter.com/IvbgnwgdfT — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 20, 2025

A tasa anual, el IOAE anticipa para octubre de 2025 un crecimiento de apenas 0.02 por ciento en la actividad económica, con cifras ajustadas por estacionalidad. En ese mismo marco, las actividades industriales retrocederían 2.1 por ciento y los servicios avanzarían 0.9 por ciento, lo que mantiene un contraste entre los dos sectores.

El Inegi recordó que el IOAE permite estimar el desempeño del IGAE con cinco semanas de anticipación, ya que éste se publica alrededor de ocho semanas después del periodo de referencia. Esta herramienta busca proporcionar señales tempranas sobre la evolución económica, especialmente en contextos de variaciones frecuentes entre sectores.

Bajo este análisis, el seguimiento del Inegi señala que de enero a octubre el IOAE registró una variación anual de 0.14 por ciento, menor al 1.40 por ciento reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante esos 10 meses, el sector industrial habría descendido 1.70 por ciento anual, en contraste con el avance de 1.06 por ciento anual estimado para las actividades terciarias.

Finalmente, el instituto adelantó que este viernes se publicará la cifra definitiva del IGAE correspondiente a septiembre, lo que permitirá confirmar el retroceso anticipado para ese mes. En tanto, las estimaciones para octubre refuerzan la perspectiva de un cierre de año con bajo crecimiento y con sectores que muestran comportamientos divergentes.