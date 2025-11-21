#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Pedro Mellado Rodríguez

20/11/2025 - 9:03 pm

El pasado 6 de julio del 2025 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la estrategia nacional contra el delito de extorsión, y tres meses después, en el cierre del mes de octubre, 22 entidades del país están por debajo del promedio nacional de casos por cada 100 mil habitantes, ocho están por encima del promedio y dos se mantienen prácticamente en el mismo rango. 

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– Son 22 entidades del país las que están por debajo del promedio nacional de casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, ocho están por encima del promedio y dos se mantienen prácticamente en el mismo rango.

Las cifras del cierre de octubre se registran tres meses después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la estrategia nacional contra el delito de extorsión, la cual está basada en cinco ejes:

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch explicó que la estrategia podía instrumentarse gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite robustecer las investigaciones, además de ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener a generadores de violencia relacionados con la extorsión.

García Harfuch precisó que eran ocho las entidades que concentraban el 66 por ciento de las extorsiones a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se empezó a operar de manera prioritaria con equipos especializados.

Sólo cuatro de esas entidades permanecen entre las que tienen los más altos índices de extorsión: Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, según registran las estadísticas sobre ese delito en el cierre de octubre del 2025.

El Senado de la República aprobó este miércoles 19 de noviembre del 2025 el proyecto de Decreto de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y modificó cinco ordenamientos jurídicos más para uniformar, homologar y armonizar las definiciones de ese delito, las conductas agravantes, las conductas vinculadas, las sanciones, los estándares y protocolos para su investigación.

El proyecto de dictamen, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, fue enviado de regreso al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el coordinador Ricardo Monreal Ávila anunció, por anticipado, que aprobará las reformas realizadas en el Senado de la República para facilitar el trámite de aprobación de la nueva ley.

La llamada Cámara Alta avaló por unanimidad de 110 votos a favor el dictamen que también modificó el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se aumentó la sanción mínima de 15 a 25 años de cárcel.

El Senador morenista Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, explicó en declaraciones al periódico La Jornada, publicadas hoy jueves 20 de noviembre del 2025 que la pena de 25 años de cárcel se elevará de acuerdo con el daño que se cause y puede llegar hasta a 42 años tras las rejas si la extorsión la lleva a cabo un delincuente preso, se utilice la violencia, participe algún miembro de la delincuencia organizada y en los casos de los denominados montachoques y montadeudas.

Corral Jurado agregó que las extorsiones por vía digital alcanzarán hasta 37 años, según se establece en el artículo 14 de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en los casos en los que se utilicen dispositivos, servicios o plataformas y cualquier otro medio electrónico.

Pese al enorme ruido que se expresa en los medios convencionales de comunicación, que magnifican las dimensiones de la extorsión en todo el país, hay muchas entidades que tienen muy bajos promedios de casos, como por ejemplo Baja California, Chiapas, Coahuila Campeche y Chihuahua.

De la misma manera que hay otro grupo de entidades donde el agobio por el delito de extorsión no es tan severo, como Tlaxcala, Yucatán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, con promedios de casos muy debajo de la media nacional.

¿Cuáles son los estados que destacan por sus muy bajos índices de extorsiones? La entidad que aparece en primerísimo lugar con el más bajo promedio de extorsiones, de apenas 0.08 casos es Yucatán. Y le siguen Chihuahua, Durango y Tlaxcala.

Desgraciadamente Morelos encabeza la lista de las entidades más agobiadas por los extorsionadores, con un alto promedio de 16.49 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por Guanajuato, Ciudad de México y Colima.

En la Estrategia Nacional contra la Extorsión se cuenta con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el congelamiento de cuentas bancarias donde se depositan los cobros de las extorsiones, además se pueden solicitar mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas vinculadas a este delito, y se desarrollan operativos sorpresa en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos que son utilizados para cometer este ilícito.

El número telefónico 089 es exclusivo a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre este delito. El 089 cuenta con operadores especializados en el tema, que además ajustan sus acciones a un protocolo ante denuncias de extorsión directa o indirecta. Las estadísticas sobre este delito, de los últimos 11 años, reflejan que poco a poco se va avanzando con más eficacia en su combate y castigo.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

