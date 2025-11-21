Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

El autorretrato El sueño (La cama) de Frida Kahlo alcanzó los 54.7 mdd en Nueva York, lo que impuso un récord mundial para una artista mujer.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- La pintora Frida Kahlo se convirtió este jueves en la artista mujer mejor valuada en una subasta, luego de que su obra El sueño (La cama) fuera vendida por Sotheby’s Nueva York en 54.7 millones de dólares (mdd), equivalentes a poco más de mil millones de pesos.

La casa de subastas informó que la obra permaneció durante décadas en manos privadas; sin embargo, regresó al mercado tras una extensa trayectoria en colecciones de arte surrealista. El comprador, cuya identidad no ha sido revelada, participó vía telefónica y aseguró la adquisición después de una intensa ronda de ofertas que comenzó en 22 millones de dólares.

La cifra final superó el récord previo para una artista femenina, que pertenecía a la estadounidense Georgia O’Keeffe, cuya pintura Jimson Weed/White Flower No. 1 alcanzó 44.4 millones de dólares en 2014. También rebasó el monto pagado en 2021 por la obra Diego y yo, de la propia Kahlo, que se vendió en 34.9 millones de dólares, entonces el precio más alto para una obra latinoamericana.

'El sueño (La cama)' by Frida Kahlo soars to $54.7 million, becoming the most valuable work by a woman artist ever sold at auction. Painted in 1940 during a pivotal decade in her career, marked by her turbulent relationship with Diego Rivera. pic.twitter.com/t6Sni7fIKT — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2025

Sotheby’s detalló que El sueño (La cama) formó parte central de una subasta integrada por más de 80 piezas surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Remedios Varo. La puja por el autorretrato comenzó a las 18:14 horas y concluyó pocos minutos después, cuando dos ofertantes mantuvieron un cierre reñido hasta alcanzar la cantidad final.

La pintura presenta a Kahlo recostada en una cama colonial mientras un esqueleto cargado con pirotecnia se eleva sobre ella, elemento que alude a las figuras tradicionales del Sábado de Gloria. La obra combina elementos simbólicos, como enredaderas y hojas que cubren parcialmente a la artista, y un cielo que cambia de tonalidad para sugerir movimiento y transición.

La artista desarrolló este autorretrato en un periodo marcado por dificultades personales y demandas creativas intensas, pues en 1940 regresó de París tras convivir con figuras del surrealismo. Ese mismo año afrontó su divorcio con Diego Rivera, así como el asesinato de León Trotsky, con quien mantuvo una relación años antes.

El historiador del arte mexicano Luis Martín Lozano explicó que la obra mostraba originalmente un carácter íntimo, ya que estaba destinada a su amigo Nickolas Muray. Sin embargo, Kahlo informó en 1939 que debió venderla a través del galerista Alberto Misrachi debido a complicaciones económicas, las cuales no concluyó hasta el año siguiente.

La pieza salió de México antes de que en 1984 el Gobierno declarara la obra de la artista como Monumento Artístico, disposición que prohíbe exportar cualquier pintura que permanezca en territorio nacional. A raíz de su circulación previa, El sueño (La cama) quedó fuera del marco legal que impide su salida del país.

Sotheby’s indicó que la pintura ya fue solicitada para una amplia itinerancia internacional que se llevará a cabo antes de que su nuevo propietario la reciba. El recorrido incluirá su exhibición en Frida y Diego: El último sueño, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York entre marzo y septiembre de 2026, y posteriormente en Frida: La creación de un ícono, en la Tate Modern de Londres.

La obra también viajará a la Fondation Beyeler en Basilea en 2027 y continuará su presentación en la Bundeskunsthalle de Bonn, además del Kunstmuseum de Basilea, el Museo de Arte Moderno de Espoo en Finlandia y el BOZAR de Bruselas, donde permanecerá entre diciembre de 2027 y julio de 2028.