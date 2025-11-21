El ISSSTE hace un llamado para evitar el consumo de tabaco y así prevenir la EPOC

El ISSSTE advirtió que el consumo de tabaco puede provocar la inflamación y obstrucción de los bronquios e incluso producir un enfisema pulmonar.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a la población este jueves para evitar el consumo de tabaco, y así prevenir el desarrollo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En el marco del Día Mundial de la EPOC, el médico especialista en neumología de la Clínica de Especialidades (CE) “Indianilla”, Jorge López de la Cruz, explicó que este padecimiento es una enfermedad patológica que se caracteriza por reducir el flujo de aire y atacar principalmente a los bronquios, lo cual deriva en múltiples problemas respiratorios.

“Las consecuencias a nivel fisiológico son, en principio, la inflamación y obstrucción de los bronquios. En algunos pacientes puede llegar a producir enfisema pulmonar, es decir, la destrucción de las paredes de los alvéolos (pequeños sacos de aire en los pulmones) que provocan que los pulmones dejen de cumplir con su función principal: tomar oxígeno del aire para que llegue a la sangre y eliminar el dióxido de carbono del cuerpo”, detalló.

López de la Cruz indicó que, a pesar de que existen múltiples factores de riesgo que pueden provocar la EPOC, como la exposición al humo de leña —principalmente en comunidades rurales—, la contaminación del ambiente, secuelas de tuberculosis, asma mal tratado o alguna alteración a nivel genético, la principal causa es el tabaquismo.

“En la mayoría de pacientes que atendemos de EPOC, la enfermedad fue provocada por el tabaquismo. (...) Como especialista, mi recomendación número uno es evitar el consumo del tabaco e incluso los vapeadores, ya que se ha visto que el vapeo a largo plazo produce efectos dañinos en los bronquios y pulmones”, indicó.

En ese sentido, el médico especialista de la CE “Indianilla” recomendó a las y los derechohabientes estar atentos a los síntomas que provoca la enfermedad, como tos crónica, es decir, que persiste por más de tres semanas; sensación de falta de aire o dificultad para respirar (disnea); sibilancias o pitidos en el pecho, comúnmente conocidos como “chiflidos”; y expectoración, expulsar mucosidad de manera constante. Lo anterior, con el propósito de recibir atención médica oportuna.

Finalmente, el ISSSTE refrendó su compromiso para brindar atención a la derechohabiencia con problemas relacionados con el tabaquismo, además de poner a disposición los servicios para dejar de fumar.