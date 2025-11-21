Taddei asume la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres

Guadalupe Taddei reconoció que existen espacios en los que aún no se alcanza la paridad de género, por lo que enlistó los compromisos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, asumió el jueves el liderazgo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, cuya organización también contará con la participación de la Secretaría de las Mujeres. Dicha instancia busca renovar el compromiso del INE con la igualdad, la democracia y la justicia paritaria.

“Hoy instalamos el Observatorio como un espacio donde convergen instituciones con el compromiso de intervenir para fortalecer la paridad en las candidaturas y los cargos, generar información confiable para la toma de decisiones, reafirmar el compromiso de visibilizar y desarrollar mecanismos para eliminar la violencia política contra las mujeres y garantizarles una participación digna y en condiciones de igualdad en la vida pública”. declaró Taddei en las oficinas el órgano electoral.

En este sentido, la funcionaria del INE destacó que con este organismo se busca desarrollar mecanismos para eliminar la violencia política contra las mujeres, así como fortalecer la paridad en las candidaturas y en los cargos públicos. "Hay que garantizarles una participación digna y en condiciones de igualdad en la vida pública", dijo.

#Fotogalería | Hoy, en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, asumimos compromisos clave: transparencia, fortalecimiento de agendas estatales, prevención de la violencia política —incluida la digital— y mayor coordinación interinstitucional. Instalar… pic.twitter.com/wjQxxmbBxy — @INEMexico (@INEMexico) November 21, 2025

La representante del INE señaló que, de 2009 a 2024, México ha avanzado en cuanto a la participación de las mujeres en la política, ya que durante este periodo el 60 por ciento de los votos fueron para candidatas. No obstante, también reconoció que existen espacios en los que aún no se alcanza la paridad de género.

“Hoy se cuenta con más cargos de elección popular paritarios en el Congreso de la Unión, en los congresos locales y en las gubernaturas, pero aún persisten desigualdades que se profundizan en lo municipal. La paridad todavía no se ve reflejada en todos los espacios de decisión y mucho menos en condiciones libres de violencia, por lo que hizo énfasis en poner atención al reto de la violencia digital", puntualizó.

"La violencia digital que cada día escala conductas más agresivas está mostrando un crecimiento sostenido. Se alimenta de la normalización social y se convierte en un fenómeno que vulnera derechos, limita la participación y genera un entorno hostil para las mujeres y personas de grupos vulnerables en los espacios digitales”, agregó la Consejera Presidenta del INE.

Finalmente, Taddei enlistó los compromisos que busca impulsar durante su presidencia en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.