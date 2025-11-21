"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

El "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" ha dejado hasta este momento 87 personas detenidas, así como aseguramiento de armas, artefactos explosivos y más de 300 kilogramos de metanfetamina.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el jueves que, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", cuatro personas fueron detenidas, además de que se aseguraron cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y un vehículo.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad explicó que este operativo se dio en coordinación con las autoridades locales de Michoacán, luego de realizar acciones de seguridad y proximidad en la entidad que derivaron en los anteriores resultados.

En este sentido, las autoridades federales recordaron que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tiene como objetivo proteger a los productores de la región, por lo que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad y proximidad en la entidad, donde detuvieron a 4 personas y aseguraron 5 armas, 28 cartuchos, 8 artefactos… pic.twitter.com/pDzAoUYBD1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 21, 2025

El Gabinete de Seguridad puntualizó que, del 10 al 19 de noviembre, han sido detenidas 87 personas y se han asegurado 43 armas, más de 6 mil 300 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilogramos (kg) de metanfetamina, 13 kg de marihuana, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kg de sustancias químicas, además de 75 vehículos y se han atendido 59 denuncias. Lo anterior luego del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Apenas el 16 de noviembre, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con el propósito de fortalecer la estrategia de seguridad que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 4 de noviembre pasado.

"Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", compartió el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.

En un comunicado, el Gobierno de Michoacán informó que Cruz Medina asume el cargo tras desempeñarse como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. También tuvo responsabilidades en la Guardia Nacional (GN) y en la extinta Policía Federal.

Por su parte, la Presidenta aseguró el 4 de noviembre que su Gobierno no regresará jamás a la estrategia de la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón Hinojosa.

"Guerra quiere decir permiso para matar. Guerra quiere decir que están permitidas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir una ejecución extrajudicial? Que un elemento de una Fuerza Armada de México puede disparar contra una persona con el solo hecho de presumir que es un delincuente, no en defensa propia, sino teniendo la orden de ejecutar. Eso fue la guerra contra el narco: ejecuciones extrajudiciales. Y todavía se atrevían a decir que si había daños colaterales, es decir, personas que fallecían en ese proceso, pues era parte de la guerra y estaba justificada. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia. Jamás. Primero, porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida. [...] Eso no lleva a nada porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista, y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la Ley", dijo.

"No es llenar solamente de soldados, de Guardia Nacional el estado, y menos, aunque con presencia, es importante, menos con permiso para matar. Eso no. La guerra contra el narco no. Eso no puede regresar a nuestro país y por eso es este planteamiento del 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'", añadió Sheinbaum Pardo.