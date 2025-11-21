La SEP presenta Saberes Mx, una plataforma de cursos gratuitos. ¿Cómo registrarse?

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 11:22 am

Sheinbaum presenta Saberes Mx, ¿Cómo registrase y qué requisitos hay?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El MIDE se renueva para impulsar la educación económica y financiera

La UNAM reconoce a Michelle Bachelet y otras 13 personalidades con el Honoris Causa

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Las 10.3 millones de personas adultas que iniciaron estudios universitarios, pero no los concluyeron, se verán beneficiadas con Saberes Mx.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes la plataforma Saberes Mx, la cual contará con contenidos y cursos desarrollados por universidades públicas y tecnológicos del país, con el objetivo de que personas de cualquier edad puedan estudiar, actualizarse y certificarse en temas de su interés.

"Lanzamos una plataforma que se llama Saberes Mx que es una plataforma gratuita donde a cualquier edad, obviamente la van a usar más los jóvenes, pero a cualquier edad, puede llevar cursos de lo que quiera. ¿Quién está haciendo estos cursos? Las universidades públicas y la Subsecretaría de Educación Superior están subiendo información a través de sus académicos, académicas, de distintos temas y esa plataforma también tiene certificaciones de las instituciones de Educación Superior, entonces es un proyecto muy bueno", sostuvo la mandataria.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, subrayó que México vive en una “era del conocimiento”, en la que la información y la inteligencia artificial (IA) están modificando de manera profunda el sistema educativo y el mercado laboral.

Delgado señaló que, con el avance de la IA generativa, “el conocimiento se duplica cada 24 horas”, lo que obliga a repensar las habilidades y herramientas que deben ofrecerse desde las instituciones educativas.

Agregó que organismos internacionales proyectan que, en los próximos cinco años, desaparecerán 92 millones de empleos, pero surgirán otros 170 millones, aunque muchos de ellos aún no existen.

¿Cómo inscribirse a Saberes MX?

El Subsecretario de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que para usar la plataforma Saberes MX el único requisito es tener activa una cuenta de Llave MX. El proceso es el siguiente:

  1. Ingresar a saberes.gob.mx con la cuenta Llave MX. De no contar con ella la misma plataforma te dirigirá a una página para realizar tu alta.

  2. Consultar el catálogo de cursos.

  3. Elegir e inscribirse en el curso deseado.

  4. Iniciar el proceso de aprendizaje.

Todos los cursos y diplomados son gratuitos, tienen valor curricular respaldado por la SEP y son desarrollados por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), el Tecnológico de México y otras universidades del país.

¿Quiénes pueden usar Saberes Mx?

El titular de la SEP reveló que existe una amplia población que podría beneficiarse de Saberes MX:

  • 10.3 millones de personas adultas que iniciaron estudios universitarios pero no los concluyeron.

  • 183 mil 324 estudiantes que abandonaron carreras de ingeniería en los últimos siete años.

  • Se requerirán 1.4 millones de profesionistas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en los próximos 25 años.

El objetivo gubernamental es alcanzar 55 por ciento de cobertura en educación superior, impulsando rutas de aprendizaje flexibles y certificaciones con validez oficial.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
1

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

2

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
3

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Desfile revolución mexiacana
4

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
5

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

Sheinbaum presenta Saberes Mx, ¿Cómo registrase y qué requisitos hay?
6

La SEP presenta Saberes Mx, una plataforma de cursos gratuitos. ¿Cómo registrarse?

7

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
8

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
9

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
10

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Alessandra Rojo de la Vega
11

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
12

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
13

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Operativos Colima
14

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

15

Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
1

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
2

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
3

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
4

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

5

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
6

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
7

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
8

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
9

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

"El Licenciado", señalado en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano.
10

Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Zelenski, ante el plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil".
11

Zelenski dice a su pueblo que Ucrania enfrenta decisión difícil ante plan de Trump

12

Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid