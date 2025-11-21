La SEP presenta Saberes Mx, una plataforma de cursos gratuitos. ¿Cómo registrarse?

Las 10.3 millones de personas adultas que iniciaron estudios universitarios, pero no los concluyeron, se verán beneficiadas con Saberes Mx.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes la plataforma Saberes Mx, la cual contará con contenidos y cursos desarrollados por universidades públicas y tecnológicos del país, con el objetivo de que personas de cualquier edad puedan estudiar, actualizarse y certificarse en temas de su interés.

"Lanzamos una plataforma que se llama Saberes Mx que es una plataforma gratuita donde a cualquier edad, obviamente la van a usar más los jóvenes, pero a cualquier edad, puede llevar cursos de lo que quiera. ¿Quién está haciendo estos cursos? Las universidades públicas y la Subsecretaría de Educación Superior están subiendo información a través de sus académicos, académicas, de distintos temas y esa plataforma también tiene certificaciones de las instituciones de Educación Superior, entonces es un proyecto muy bueno", sostuvo la mandataria.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, subrayó que México vive en una “era del conocimiento”, en la que la información y la inteligencia artificial (IA) están modificando de manera profunda el sistema educativo y el mercado laboral.

Delgado señaló que, con el avance de la IA generativa, “el conocimiento se duplica cada 24 horas”, lo que obliga a repensar las habilidades y herramientas que deben ofrecerse desde las instituciones educativas.

Agregó que organismos internacionales proyectan que, en los próximos cinco años, desaparecerán 92 millones de empleos, pero surgirán otros 170 millones, aunque muchos de ellos aún no existen.

¿Cómo inscribirse a Saberes MX?

El Subsecretario de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que para usar la plataforma Saberes MX el único requisito es tener activa una cuenta de Llave MX. El proceso es el siguiente:

Ingresar a saberes.gob.mx con la cuenta Llave MX. De no contar con ella la misma plataforma te dirigirá a una página para realizar tu alta. Consultar el catálogo de cursos. Elegir e inscribirse en el curso deseado. Iniciar el proceso de aprendizaje.

Todos los cursos y diplomados son gratuitos, tienen valor curricular respaldado por la SEP y son desarrollados por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), el Tecnológico de México y otras universidades del país.

¿Quiénes pueden usar Saberes Mx?

El titular de la SEP reveló que existe una amplia población que podría beneficiarse de Saberes MX:

10.3 millones de personas adultas que iniciaron estudios universitarios pero no los concluyeron.

183 mil 324 estudiantes que abandonaron carreras de ingeniería en los últimos siete años.

Se requerirán 1.4 millones de profesionistas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en los próximos 25 años.

El objetivo gubernamental es alcanzar 55 por ciento de cobertura en educación superior, impulsando rutas de aprendizaje flexibles y certificaciones con validez oficial.