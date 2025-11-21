Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado de entrenar y coordinar a los 3 jóvenes sicarios que asesinaron a Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano, donde comparecerá este viernes en su primera audiencia.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que asesinaron al Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado desde Michoacán hasta el centro de máxima seguridad conocido como el "Altiplano", donde comparecerá este viernes en su primera audiencia.

"El Licenciado" fue trasladado por tierra desde tierras michoacanas en un fuerte operativo tres días después del anuncio de su captura. Llegó la mañana de este viernes al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “Altiplano”, donde este viernes se presentará ante el Juez de control.

De acuerdo con medios locales, "El Licenciado" está acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas. Es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Este martes, Omar García Harfuch reveló la detenido de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”. El Secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que la investigación continúa.

Los tres sicarios bajo el mando del capo capturado fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras. El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación. La pistola con la que mataron a Carlos Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.

En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.

Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel ‘N’, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las personas en cuestión, reveló Harfuch, fueron identificadas como Fernando Josué "N" y Ramiro "N", a quienes se halló sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Los equipos telefónicos de ambos se localizaron un día después y, al analizarlos, se descubrió que Ramiro "N" formaba parte de un chat en el que se coordinó el ataque contra Manzo.

"Asimismo, se identificó que un sujeto apodado “El Licenciado” ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución", explicó el Secretario de Seguridad, y añadió que "derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado", lo que llevó a su posterior captura.

Omar García Harfuch enfatizó en la conferencia de prensa que la detención representa un paso clave para la desarticulación de la estructura criminal responsable por el asesinato del excalcalde de Uruapan.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de México mantiene su firme compromiso para garantizar la impartición de justicia y la seguridad en Michoacán. "Las investigaciones continúan hasta detener a cada uno de los involucrados y desmantelar por completo estas redes delictivas que cometen homicidios, extorsiones, que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región", enfatizó el funcionario federal.

"Plan Michoacán" da primeros resultados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este jueves que, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", cuatro personas fueron detenidas, además de que se aseguraron cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y un vehículo.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad explicó que este operativo se dio en coordinación con las autoridades locales de Michoacán, luego de realizar acciones de seguridad y proximidad en la entidad que derivaron en los anteriores resultados.

El Gabinete de Seguridad puntualizó que, del 10 al 19 de noviembre, han sido detenidas 87 personas y se han asegurado 43 armas, más de 6 mil 300 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilogramos (kg) de metanfetamina, 13 kg de marihuana, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kg de sustancias químicas, además de 75 vehículos y se han atendido 59 denuncias. Lo anterior luego del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

En este sentido, las autoridades federales recordaron que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tiene como objetivo proteger a los productores de la región, por lo que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica.