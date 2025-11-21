Juez de Perú ordena la captura de Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México

Betssy Chávez fue juzgada desde marzo de 2025 y enfrenta una pena de 25 años de prisión de acuerdo con la justicia peruana. La exfuncionaria se encuentra asilada en la Embajada de México a la espera de un salvoconducto para salir del país.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez Supremo de Perú emitió este viernes una orden de captura nacional e internacional y la medida de prisión preventiva contra la exprimera Ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, acusada de intento de golpe de Estado y actualmente refugiada en la Embajada mexicana del país andino.

"Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada", indicó la resolución del Juez.

Juan Carlos Checkley, Juez Supremo de Perú, aceptó el pedido de la Fiscalía para que se modificara la comparecencia con restricciones de la que gozaba Chávez por una prisión preventiva luego del incumplimiento de las reglas de conducta a las que estaba sometida en libertad y se asilara en la Embajada mexicana.

Denuncio la politización de la justicia y los intentos de silenciar a quienes defendemos a los más vulnerables. Pido apoyo internacional:en mi país los poderes del Estado actúan coordinados para perseguir. @josejeriore, actúa con independencia y ordena mi salvoconducto.Malditos! — Betssy Chávez ✊️ (@JorgeZa79953991) November 21, 2025

De acuerdo con las autoridades, Chávez incurrió en inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales que estaban programadas para procesar su caso.

En sus argumentos, el Juez Checkley aseveró que la resolución responde al peligro de fuga de la exfuncionaria. El riesgo es "palpable", dijo, y consideró probable la "frustración" del juicio oral, por lo que requirió la prisión preventiva.

Betssy Chávez está acusada del delito de rebelión por su participación el 7 de diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo dispuso la disolución del Congreso, lo que finalmente derivó en su destitución y posterior encarcelamiento.

📄Comunicado de Prensa 022-25: Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano. 👉 https://t.co/HXqYGc22xf pic.twitter.com/lgdWEbSJ1x — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2025

El Presidente de Perú, José Jerí, confirmó el pasado 8 de noviembre que la exprimera Ministra Betssy Chávez "no podrá viajar a México" hasta que su gobierno tome una decisión sobre su situación, luego de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció asilo político en la residencia de la Embajada de México en Perú.

Por su parte, la Cancillería peruana anunció que recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se modifique la Convención de Caracas de 1954, pues dicha instancia considera que se ha tergiversado el derecho de asilo, mientras que José Jerí dijo que coordinó los términos de ese anuncio con el titular de Ministerio de Exteriores, Hugo de Zela, y que la decisión es no pronunciarse "todavía sobre el tema del salvoconducto".