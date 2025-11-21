Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 2:16 pm

En su publicación, Enrique Alfaro compartió una fotografía en la que se le ve a un lado de un letrero del Club del Real Valladolid, vestido de ropa deportiva de color azul y con una sonrisa dibujada en el rostro.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El exgoberndor de Jalisco, Enrique Alfaro, disfruta de una nueva vida en España, alejado de la crisis de violencia que dejó crecer en su estado, según dejó ver este viernes en una publicación que compartió en su perfil de Facebook, en la que reveló que se desempeñará como auxiliar técnico del Club de Fútbol Real Valladolid. "Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor fútbol del mundo es un sueño hecho realidad", expresó.

"Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de orgullo recordar. Una historia de dignidad, de convicciones y de principios que representan mi legado. Pero mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado. Quería reinventarme porque jamás podría vivir sin la intensidad que te da el ser libre y dueño de tus decisiones. No concibo hacer algo sin la fuerza vital que te impulsa a soñar, a transformar, a desafiar los límites. Por eso decidí que dedicaría los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el fútbol", escribió Alfaro.

En su publicación, el exgobernador añadió una fotografía en la que se le ve a un lado de un letrero del Club del Real Valladolid, vestido de ropa deportiva de color azul y con una sonrisa dibujada en el rostro.

El político detalló que cursó sus estudios de entrenador en el campus virtual de la Asociación Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA), una institución argentina que ha formado entrenadores de clase mundial. "Mis horas de práctica las hice en las fuerzas básicas del Club de mis amores: las Chivas. Luego hice mi Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Club más importante del mundo, el Real Madrid. Casi tres años después, he terminado mi formación académica y estoy listo para dar el siguiente paso", compartió.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado...

Publicado por Enrique Alfaro Ramírez en Viernes, 21 de noviembre de 2025

 

Alfaro se retiró de la política en 2024 tras el final de su mandato y se dedicó a hacer una maestría en Dirección de Fútbol en la Universidad del Real Madrid en España.

El pasado 12 de junio, el exmandatario estatal publicó una serie de fotografías en su perfil de la red social X, antes Twitter, mostrando que había concluido su “máster en Dirección de Fútbol”, al tiempo que detalló que desde hace tres años, cuando aún encabezaba el Gobierno de Jalisco, decidió que dejaría la política para dedicarse al fútbol, deporte que, dijo, es su otra “pasión”. Hace tres años decidí que al final de mi Gobierno dejaría la política para dedicarme a mi otra pasión: el fútbol”, comentó en su tuit.

“Hoy he dado un paso muy importante para mí en este nuevo camino. He terminado el Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad del Club más importante del mundo: el @realmadrid (después de @Chivas, claro)”, agregó el exmandatario emanado del partido Movimiento Ciudadano, quien expresó su satisfacción por el nuevo reto que enfrentó con más de 50 años de edad.

Sin embargo, el sueño que el exgobernador no fue bien recibido, especialmente por los jaliscienses, quienes le recordaron que su gestión ha sido una de las peores de Jalisco, entidad que hasta 2024, al término del sexenio de Alfaro, contaba con altos índices de homicidios, fue el estado que más personas desaparecidas registró y en donde se han hallado un gran número de fosas clandestinas.

Hace tres años, en 2022, cuando Alfaro determinó que al terminar su mandato estatal se alejaría de la política, Jalisco registró dos mil 069 víctimas de homicidios dolosos, delito que durante su sexenio, de 2018 a 2024, mantuvo altas cifras, por lo que incluso fue considerado como uno de los seis estados clasificados objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad que en octubre de 2024, se presentó para pacificar al país.

"Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid C.F. S.A.D será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion", escribe ahora.

Alfaro dijo que agradece estar cerca de un entrenador al que admira como Guillermo Almada, y que aprender "de uno de los mejores directores deportivos", Víctor Orta, será una experiencia invaluable. "Sumarme a un gran cuerpo técnico y apoyar a un grupo extraordinario de jugadores es la tarea en la que me concentraré los próximos días de mi vida", finalizó.

