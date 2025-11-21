Zelenski dice a su pueblo que Ucrania enfrenta decisión difícil ante plan de Trump

Europa Press

21/11/2025 - 2:24 pm

Zelenski, ante el plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un ataque ruso a la ciudad de Ternópil, Ucrania, deja 20 muertos y más de 60 heridos

Rusia realiza ataque masivo con 450 drones a tres ciudades ucranianas, incluida Kiev

Rusia reitera disposición de Putin a reunirse con Trump; Ucrania lanza drones a Moscú

Zelenski, que dijo que Washington espera una respuesta, explicó que presentará argumentos, convencerá y ofrecerá "alternativas".

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS).- El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes que su país "se enfrenta a una decisión muy difícil", al tener que decantarse por "perder su dignidad o a un socio clave", después de que en la víspera recibiera de Estados Unidos un plan para intentar resolver la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión de Rusia.

"Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más fuertes. Ahora Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil: perder su dignidad o un socio clave. Aceptar los difíciles 28 puntos o afrontar un invierno extremadamente duro y otros riesgos", declaró en un discurso a la Nación.

Zelenski, que dijo que Washington espera una respuesta, explicó que presentará argumentos, convencerá y ofrecerá "alternativas" pero que no dará "al enemigo motivos para decir" que es Ucrania la que "no desea la paz, la que obstaculiza el proceso y la que no está preparada para la diplomacia".

"Lucharé incansablemente para que, entre todos los puntos del plan, no se pasen por alto al menos dos: la dignidad y la libertad de los ucranianos. Porque todo lo demás se basa en esto: nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra tierra, nuestro pueblo. Y el futuro de Ucrania", sostuvo.

Por otro lado, el mandatario ucraniano ha asegurado que el país cuenta con el apoyo de los países europeos "que comprenden que Rusia no está lejos, que está cerca de las fronteras de la Unión Europea", indicando que Ucrania "no debería" sentirse sola y recordando que los ucranianos han "resistido durante casi cuatro años la invasión a gran escala de uno de los ejércitos más grandes del mundo".

"Mantenemos una línea de frente de miles de kilómetros, y nuestro pueblo sufre bombardeos, ataques con cohetes, ataques balísticos y atentados suicidas cada noche. Nuestro pueblo pierde a seres queridos cada día, y nuestro pueblo realmente desea que la guerra termine", denunció.

El plan de 28 puntos, difundido por varios medios estadounidenses, contiene epígrafes especialmente sensibles, como los que hablan de ceder a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás, ampliamente ocupada ya por las tropas rusas, y reducir sustancialmente las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
1

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
2

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

3

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
4

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
5

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

Desfile revolución mexiacana
6

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

7

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
8

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
9

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Alessandra Rojo de la Vega
10

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
11

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Operativos Colima
12

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Sheinbaum presenta Saberes Mx, ¿Cómo registrase y qué requisitos hay?
13

La SEP presenta Saberes Mx, una plataforma de cursos gratuitos. ¿Cómo registrarse?

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
14

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

15

Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Banco del Bienestar: Cómo Encontrar la sucursal más cercana a tu domicilio
1

¿Dónde están las sucursales del Banco del Bienestar? Ubica la más cercana a tu hogar

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
2

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
3

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
4

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
5

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

6

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
7

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
8

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
9

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
10

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

"El Licenciado", señalado en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano.
11

Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Zelenski, ante el plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil".
12

Zelenski dice a su pueblo que Ucrania enfrenta decisión difícil ante plan de Trump