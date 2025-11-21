La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

La detención ocurre dos días después de que Omar García Harfuch informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Carlos Manzo fue asesinado.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Michoacán detuvo este viernes a siete de las escoltas de Carlos Manzo, el Alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre en un evento público, un caso que conmocionó al país.

"Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del Municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del Presidente Municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez", indicó la FGE en X, antes Twitter.

La detención de los individuos, que supuestamente velaban por la seguridad del édil, ocurrió en la Casa de la Cultura, en Uruapan, y fue realizada por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN).

🚨⚠️ Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 21, 2025

"Los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario 'Lic. David Franco Rodríguez' y serán puestos a disposición del Juez de Control", añadió la institución.

El personal de seguridad había colocado un cerco en la zona del Centro de Uruapan para ejecutar las capturas.

Las aprehensiones ocurren dos días después de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Manzo Rodríguez fue asesinado.

🚨🚨🚨Uruapan -Michoacán- Acaban de apergollar a 6 de los escoltas que cuidaban a Carlos Manzo, estaban en la Casa de la Cultura cuando cuando llegaron los Equipos. Están siendo trasladados a Morelia. pic.twitter.com/ThNo3m7zcl — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) November 21, 2025

Avanzan investigaciones del caso Manzo

Según la información presentada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los tres sicarios que participaron en el homicidio de Carlos Manzo fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras.

El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión, y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La pistola con la que mataron a Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.

En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.

Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).