La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 4:07 pm

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.

Las autoridades capitalinas, en coordinación con la FGJ-CdMx y fuerzas federales, cumplimentaron tres cateos en Iztapalapa y Tláhuac.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes que detuvo a siete personas relacionadas con narcomenudeo en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, luego de llevar a cabo un operativo en el sur de la urbe que también resultó en la incautación de droga y armas.

Las autoridades capitalinas, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y de la secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles localizados en ambas, donde detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres; aseguraron aparente droga, un arma de fuego y cartuchos útiles.

"Las acciones policiales se llevaron a cabo derivado de las investigaciones en domicilios identificados como centros de operación, puntos de reunión o bodegas, ubicados en calles de las mencionadas alcaldías, donde posiblemente se resguardaba y comercializaba la aparente droga", señaló la dependencia capitalina en un comunicado.

Por su parte, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez, señaló en sus redes sociales que, como resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de células delictivas, este operativo dio con cinco personas, de los siete detenidos, que cuentan con antecedentes por diferentes delitos y "son posibles integrantes de dos células delictivas dedicadas al narcomenudeo en la zona oriente".

"Agradezco a la FGJ-CdMx y a las instancias del Gabinete de Seguridad federal por su apoyo en las investigaciones y las acciones operativas que nos permiten seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", añadió el funcionario capitalino.

Durante las indagatorias, los oficiales obtuvieron datos de prueba que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un juez de control los mandamientos judiciales con los que el personal de la SSC-CdMx, en coordinación con la FGJ-CdMx y las instancias de seguridad del Gobierno de México, realizó los cateos, donde se actuó "sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos".

El primer mandamiento judicial, detalló la dependencia, se llevó a cabo en un domicilio localizado en la calle 1 Casimiro del Valle, en la colonia Vicente Guerrero, de la alcaldía Iztapalapa, donde los uniformados aseguraron 80 dosis de aparente metanfetamina, 200 dosis de probable cocaína, igual número de probable marihuana, un arma de fuego, un cargador, cinco cartuchos útiles y un equipo telefónico. Además, detuvieron a un hombre de 26 años y a una mujer de 21.

El segundo y tercer cateos dentro del operativo se realizaron en inmuebles localizados en la calle Sauco, de la colonia La Draga, en la alcaldía Tláhuac, y en la calle Durazno, de la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa, respectivamente. En ambos inmuebles se aseguraron 295 dosis de aparente metanfetamina, 221 dosis de supuesta cocaína y 422 dosis de probable marihuana. Ahí, los efectivos detuvieron a tres hombres de 45, 43 y 25 años de edad, así como a dos mujeres de 41 y 25 años.

"Por lo anterior, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Asimismo, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias", precisó la SSC-CdMx.

Al realizar un cruce de información, la policía capitalina indicó que el detenido de 45 años de edad "al parecer forma parte de un grupo delictivo dedicado a la compraventa y distribución de droga en la alcaldía Iztapalapa; además, registra tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en los años 2011, 2022 y en este 2025".

Asimismo, el detenido de 25 años tiene una estancia por el delito de despojo en 2021; el detenido de 43 años registra un ingreso este año por delitos contra la salud; la detenida de 41 años tiene una estancia también este año por quebrantamiento de sellos; y la mujer de 25 años cuenta con un ingreso por delitos contra la salud en este año.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

