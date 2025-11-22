La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

El regidor de Chalco, líder de una organización local y previamente acusado de “huachicoleo” de agua, también está bajo investigación por su presunta participación en delitos como secuestro, extorsión y despojo, entre otros.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que este viernes que detuvo a Christian Jesús “N”, alias “Gimmy”, o "Jimy", identificado como líder del llamado "Sindicato 22 de octubre", regidor de Chalco y señalado por presunto comercio ilícito de agua, conocido como "huachicol" del agua en el Estado de México (Edomex).

"El Gimmy" fue detenido en las primeras horas de este viernes 21 de noviembre. Actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de Chalco.

Las autoridades detallaron en un mensaje en redes sociales que su detención se dio en el marco de la segunda fase de la "Operación Caudal", de la que era "objetivo prioritario al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Edomex".

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o "Jimy", identificado como líder del "sindicato 22 de octubre", y quien actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de #Chalco.

Fue detenido en las primeras horas de este viernes 21… pic.twitter.com/0Nxf8v8u5N — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 21, 2025

El regidor también está señalado, informó la Fiscalía del Edomex, por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la autoridad judicial, detalló la dependencia mexiquense.

En las últimas horas, familiares y compañeros de su grupo habían denunciado que "El Gimmy" se encontraba desaparecido, pero las autoridades confirmaron que había sido detenido.

El pasado 24 de octubre, las autoridades del Edomex implementaron la "Operación Caudal" con el fin de combatir el "huachicol de agua"; como resultado se intervinieron más de 160 sitios relacionados con la extracción y venta ilegal del líquido, además de que se aseguraron cientos de pipas.

La Fiscalía del Edomex detalló que como parte de dicha acción se llevaron a cabo operativos simultáneos en 48 municipios del estado, en los cuales participaron autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con un reporte de la dependencia derivado de este operativo de logró el arresto de siete personas: una por portación de arma y ataque peligroso; dos por portación de arma, dos por delitos contra la distribución del agua y dos por impedir las labores de las fuerzas de seguridad.

La "Operación Caudal" fue ejecutada por autoridades mexiquenses, en colaboración con fuerzas federales y municipales, derivado de diversas investigaciones realizadas por la Fiscalía del Edomex, así como en respuesta a denuncias ciudadanas, relacionadas con extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal de agua.

Como parte de esta acción, elementos de seguridad intervinieron más 190 pozos y tomas de agua, ubicados en 48 municipios mexiquenses; los cateos se realizaron de forma simultánea e iniciaron a las 00:00 horas del viernes 24 de octubre.

Además, autoridades aseguraron más de 250 pipas y vehículos para el transporte de agua que supuestamente están relacionadas con actividades ilícitas de acaparamiento, distribución y venta de agua potable.

La Fiscalía del Edomex detalló que, a raíz de las indagatorias por el huachicol de agua en la entidad, se identificó que estas operaciones ilícitas podrían ser orquestadas por organizaciones autodenominadas "sindicatos".

Algunos de los grupos que podrían estar involucrados con la extracción y comercialización ilegal de agua en territorio mexiquense son: la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Marzo y la Chokiza.

Por estas acciones, el pasado 27 de octubre, operadores de pipas bloquearon calles y avenidas en Toluca en protesta contra la “Operación Caudal”. Los llamados “piperos” demandan la asignación de fuentes de abastecimiento, la liberación de camiones asegurados y la autorización de concesiones de carga, entre otras exigencias.

Hace un par de semanas, el Gobierno del Edomex entregó 13 pozos de agua comunitarios a los pueblos a los que pertenecen. La devolución forma parte de la denominada "Operación Caudal". Hasta el momento, se han registrado restituciones en los municipios de Amecameca, Ixtapaluca, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Toluca y Tultepec, los cuales permanecerán bajo el resguardo de los gobiernos locales y de las autoridades ejidales y comunitarias.