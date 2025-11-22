Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

La distinguida filóloga publicó un acervo de más de 200 publicaciones que contribuyen hondamente al campo de las letras, la poesía y la literatura en lengua española.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó este viernes que Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de esta casa de estudios, falleció a la edad de 100 años.

"La Facultad de Filosofía y Letras lamenta el sensible fallecimiento de la doctora Margit Frenk, Profesora Emérita de la UNAM y académica de nuestra comunidad. Descanse en paz", publicó la FFyL en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La doctora dedicó su trayectoria profesional al rescate y comprensión de la riqueza de la lengua española, desde la lírica popular hasta el Siglo de Oro. Frenk transitó por varias universidades donde dejó un importante trabajo y legado académico fundamental para las letras y la literatura.

La destacada filóloga, quien también era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, hereda un repertorio de más de 200 publicaciones entre artículos, ensayos, libros, reseñas y traducciones.

Frenk Freund se formó en la FFyL de la UNAM donde obtuvo su maestría. Posteriormente, se doctoró en Lingüística y Literatura Hispánica en El Colegio de México (Colmex) en 1972.

Nombró su tesis doctoral Las jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica románica, trabajo que sentó las bases para su investigación sobre la pervivencia y las transformaciones orales de la poesía cantada.

Entres sus obras más destacadas se encuentran Cancionero folklórico de México, el Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV-XVII) y estudios pioneros como Entre la voz y el silencio (La lectura en tiempos de Cervantes), donde analizó la importancia de la lectura en voz alta en la cultura hispánica.

La labor de la Dra. Frenk fue reconocida con las más altas distinciones a lo largo de su trayectoria.

Fue Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del Colmex, y recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura (2000), el Premio Internacional Alfonso Reyes (2006) y el Premio Internacional Menéndez Pelayo (2009). Además, fue investida con el Doctorado Honoris Causa por la UNAM y la Universidad Sorbona Nueva-París 3.