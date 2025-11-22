¿Dónde están las sucursales del Banco del Bienestar? Ubica la más cercana a tu hogar

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 7:56 pm

Banco del Bienestar: Cómo Encontrar la sucursal más cercana a tu domicilio

Consulta el mapa y el catálogo oficial del Banco del Bienestar para ubicar la sucursal más cercana a tu domicilio y realizar el retiro correspondiente al pago del bimestre noviembre-diciembre.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría del Bienestar entregará durante noviembre de 2025 el último pago bimestral del año a millones de personas inscritas en los programas sociales. Por ello, aquí se explica cómo ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu domicilio, con el fin de que realices retiros, aclaraciones u otras operaciones sin contratiempos. ¡Toma nota!

¿Dónde se ubican los Bancos del Bienestar?

Para facilitar esta tarea, el Gobierno de México habilitó un mapa interactivo que muestra la ubicación de todas las sucursales activas del Banco del Bienestar en cada entidad federativa.

Esta herramienta permite visualizar puntos exactos en el territorio y consultar en segundos la dirección correspondiente, sin depender de información externa o desactualizada.

Para consultar tu sucursal más cercana, sigue estos pasos:

  • Ingresa al mapa interactivo disponible en gob.mx/bancodelbienestar.
  • Selecciona tu estado y la localidad donde resides.
  • Da clic en la sucursal identificada para conocer la dirección exacta y los datos de operación.

El Banco del Bienestar también publica un catálogo oficial que se actualiza de forma periódica con direcciones, horarios y observaciones de operación.

Este listado ofrece datos detallados de cada punto de atención para que los beneficiarios puedan confirmar si la sucursal abre, si cuenta con cajero automático y qué servicios están disponibles.

Actualmente, la institución opera tres mil 49 sucursales distribuidas en las 32 entidades del país, de las cuales dos mil 750 fueron instaladas recientemente. Esta red se ha convertido en uno de los principales canales para la entrega de recursos de los programas sociales y permite a los beneficiarios realizar retiros y operaciones sin pagar comisiones en cajeros propios.

Hasta el momento, las sucursales con mayor presencia en estados se concentran en Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Chiapas. También destacan Jalisco, Michoacán, Guerrero e Hidalgo por su amplia infraestructura, mientras que entidades como Baja California Sur y Colima cuentan con una red más pequeña, pero igualmente funcional y operativa.

¿Cuándo será el último pago para programas del Bienestar?

El Gobierno de México inició la dispersión de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, destinada a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras y madres de niñas y niños inscritos en programas de apoyo.

Los depósitos terminarán hasta el 27 de noviembre, de manera escalonada, con base en la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

Con este último depósito, la Secretaría del Bienestar informó que los recursos permanecerán en las cuentas de los beneficiarios hasta que decidan retirarlos. Este esquema de dispersión asegura que no existe un límite inmediato para realizar movimientos y permite a cada persona acudir cuando lo considere más oportuno.

