Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Obed Rosas

21/11/2025 - 10:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

Pablo Eduardo Ortiz Padilla, con playera de la Selección y un megáfono, encabezó la fallida movilización de la “Generación Z” del 20 de noviembre, que reunió a pocos asistentes. También participó en la protesta del 15 de noviembre y en la “marcha de la resistencia” convocada por la Alcaldesa de Cuauhtémoc, con quien se le vincula.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Pablo Eduardo Ortiz Padilla marchó el sábado 14 de noviembre y fue de los pocos, los rudos, que fueron a la movilización del día 20, la que obligó al Gobierno federal a cambiar la ruta del Desfile de la Revolución Mexicana para no permitir que los contingentes cívicos y militares se toparan con los “jóvenes ciudadanos apartidistas” que protestaban por distintas razones.

De hecho, Ortiz Padilla fue una de las cabezas visibles del experimento social conocido como “Generación Z” o “Gen Z”, una convocatoria para jóvenes nacidos desde 1997 y hasta —ya estirando la liga— 2012, que hoy andan entre los 13 y 28 años de edad, supuestamente para enfrentar al Gobierno mexicano “y derrocarlo, como en Nepal”. Los llamados a la primera y a la segunda marchas se hicieron desde redes sociales, en sigilo. Nadie identificó a nadie… hasta que los datos fueron brotando.

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
Participación de Ortiz Padilla en marcha convocada por Claudio X. González. Foto: Especial
Ortiz Padilla al frente de la movilización.
Ortiz Padilla en protesta con Carlos Alazraki. Foto: Especial

“[La poca afluencia] es resultado del miedo que le han metido a la gente”, dijo Padilla en más de una ocasión durante la protesta, según consigna El País. Aun cuando, a lo largo de la movilización, acompañó las arengas de “mi voz no es desorden, es derecho”, “respeto, sí; represión, no”, pasando por “PAN, PRI, Morena: la misma chingadera”.

El problema con Pablo Eduardo es que no es un joven de la Generación Z. Tampoco es un ciudadano apartidista, porque está relacionado con Acción Nacional (PAN), con el Revolucionario Institucional (PRI), con el extinto De la Revolución Democrática (PRD). Sus nexos partidistas son expuestos desde hace años por él mismo: tiene fotos lo mismo con Claudio X. González Guajardo que con el perredista Jesús Ortega, los panistas Santiago Taboada, Margarita Zavala, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, la excandidata presidencial del PRIAN. Incluso aparece en fotografías con el exembajador de EU en México, Ken Salazar.

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
Imagen de Ortiz Padilla con Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PRIAN. Foto: Especial
Ortiz Padilla al frente de la movilización.
Encuentro de Ortiz Padilla con Santiago Taboada. Foto: Especial

Y ha sido un movilizado de todas las marchas de la Marea Rosa que convocó Claudio X. González. Protestó porque “el INE no se toca”; después acudió a la llamada “defensa” del Poder Judicial. En sus redes sociales hay fotografías de la toma violenta del Senado, cuando se discutió la iniciativa en esta materia.

Incluso se registró como aspirante presidencial del Frente Amplio por México, un proceso que, aunque se mostró ciudadano, al final decidió su candidatura por un acuerdo cupular del PRI y PAN.

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
Ortiz Padilla en encuentro con Margarita Zavala y otros liderazgos panistas. Foto: Especial

De hecho, en un Space del 9 de junio de 2023, en el que dio a conocer su aspiración presidencial por el Frente, compartió que militó en el Frente Juvenil Revolucionario, una organización que busca la integración de los jóvenes en la acción política del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pablo Eduardo Ortiz dio a conocer en esa plática que participó de joven en la campaña de Luis Donaldo Colosio.

En el pasado proceso presidencial, Pablo Ortiz hizo campaña para Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada. “Junta de la Fuerza Rosa. Creando la estrategia de campaña para la senadora Xóchitl Gálvez. UNID@S Margarita Zavala, Santiago Creel, Pagés, Ruffo, Dr. Crespo”, escribió el 25 de octubre de 2023.

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
Ortiz Padilla aparece junto al exdirigente del PRD, Jesús Ortega Martínez.Foto: Especial

En 2016, Pablo Eduardo Ortiz Padilla ingresó al Reclusorio Oriente por el delito que se refiere a la acción de recibir, adquirir u ocultar bienes provenientes de un delito. En la plática en Space él mismo confirmó que estuvo preso, aunque aseguró que fue por un engaño.

En la Plataforma Nacional de Transparencia consta que trabajó en la Junta de Coordinación Política como asistente del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ortiz Padilla ha sostenido que trabajó en ese momento para Gerardo Fernández Noroña, con quien entabló una amistad. Él asegura que fue su “jefe de oficina”, pero en la PNT no se nombra ese cargo. En sus mismas redes sociales, sus conocidos le cuestionaron su paso por el PT antes de sumarse al Frente Amplio por México.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ortiz Padilla al frente de la movilización.
1

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
2

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Desfile revolución mexiacana
3

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

Parea de la tercera edad en el IMSS
4

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
5

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
6

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
7

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

8

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
9

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
10

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

11

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)
12

Israel anuncia la muerte de 6 supuestos integrantes de Hamás tras bombardeos en Rafá

Dignificar nuestro periodismo.
13

Dignificar nuestro periodismo

Ángela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Reclusorio Norte, determinará este viernes si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa.
14

Javier Duarte se queda en el Reclusorio Norte; Jueza le niega libertad anticipada

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua
15

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
2

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

La Embajada de Estados Unidos en México alertó el día de ayer a sus ciudadanos que pretendan pasar las vacaciones de invierno en nuestro país de la violencia.
3

EU emite alerta por violencia y riesgos terroristas en México previo a las vacaciones

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
4

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Ángela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Reclusorio Norte, determinará este viernes si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa.
5

Javier Duarte se queda en el Reclusorio Norte; Jueza le niega libertad anticipada

6

#PuntosyComas ¬ El endurecimiento de delitos electorales se escapa de nueva reforma

Banco del Bienestar: Cómo Encontrar la sucursal más cercana a tu domicilio
7

¿Dónde están las sucursales del Banco del Bienestar? Ubica la más cercana a tu hogar

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
8

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
9

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
10

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
11

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

12

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia