El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Las FGR detuvo en Toluca a Isidro Pastor “N”, exdirigente del PRI en Edomex, por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que agentes federales detuvieron este viernes a Isidro Pastor “N”, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, como parte de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la detención se efectuó a las 12:50 horas en la colonia Nueva Santa María, en Toluca, luego de que los elementos federales ubicaran al político tras varios días de seguimiento.

A raíz de su aprehensión, Isidro Pastor “N” fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un Juez federal, en lo que continúan las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

A PRISIÓN, ISIDRO PASTOR ex DIRIGENTE del @PRI_EDOMEX

Así llevaron agentes federales a Isidro Pastor Medrano.

Los elementos d @SSPCMexico lo ubicaron y detuvieron en Toluca @Edomex @FGRMexico lo acusa de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Según las autoridades, el priista es investigado por la presunta compra de una propiedad adquirida en 2013, cuyo valor habría sido de 40 millones de pesos. Además, analizan diversos depósitos bancarios vinculados al exdirigente, cuya procedencia no ha sido acreditada.

El caso también incluye la revisión de documentos que podrían explicar el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble, así como el análisis de movimientos financieros vinculados a empresas y particulares cercanos al exfuncionario. Con ello, la FGR ampliará las líneas de investigación conforme avancen los peritajes y requerimientos judiciales.

¿Quién es Isidro Pastor Medrano?

Isidro Pastor Medrano inició su carrera política como diputado local durante la administración de Arturo Montiel Rojas, periodo en el que también ocupó la presidencia de la Gran Comisión del Congreso del Estado de México. Años después asumió la dirigencia estatal del PRI, donde encabezó la organización del proceso electoral de 2003.

Isidro Pastor Medrano, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, fue detenido este viernes acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. pic.twitter.com/eTkHgEw5iC — Bajo_laRosa (@Sub_rosae79) November 21, 2025

En 2005, el político mexiquense buscó la candidatura del PRI a la gubernatura, pero Enrique Peña Nieto obtuvo la nominación, lo que provocó un distanciamiento con el partido. Posteriormente fue expulsado como militante y se mantuvo alejado de actividades partidistas durante un tiempo.

Sin embargo, el exdirigente retomó funciones públicas cuando el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas lo nombró secretario de Desarrollo Metropolitano y, más adelante, secretario de Movilidad. Pastor permaneció en el Gabinete estatal hasta 2016, cuando renunció para buscar una candidatura independiente al Gobierno estatal.

No obstante, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) canceló su candidatura independiente después de detectar firmas apócrifas entre los apoyos ciudadanos registrados. Ese mismo año se abrió una carpeta de investigación en su contra por presunto uso de documentos falsos, aunque el proceso no derivó en su detención.

Detienen a Isidro Pastor Medrano, ex dirigente estatal del PRI Edomex De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, este viernes fue detenido el ex-dirigente estatal del Partido Revolucionario… pic.twitter.com/ME8DstCLaU — Bernardo Jasso (@BernaJasso) November 21, 2025

Años después, Pastor Medrano participó brevemente como dirigente del Partido Encuentro Social (PES), espacio en el que permaneció algunos meses antes de retirarse nuevamente de la actividad política. El exfuncionario mantuvo participación en campañas y reuniones con actores políticos locales en diversos momentos.

En los últimos meses, Isidro Pastor se mantuvo activo en redes sociales, donde difundió comentarios sobre temas políticos y sociales del Estado de México. Su actividad digital incluyó reuniones con militantes priistas y publicaciones relacionadas con figuras cercanas a su entorno.