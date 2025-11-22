Batres destaca mejoras en quirófanos y abasto de medicinas en el ISSSTE de Veracruz

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 11:55 pm

ISSSTE

Martí Batres supervisó el Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos en dos clínicas del ISSSTE en Orizaba y Córdoba, Veracruz, el cual es impulsado por Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó este viernes la Clínica Hospital (CH) “Orizaba” y la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) de Córdoba, en Veracruz, para supervisar las mejoras realizadas en ambas unidades, además de escuchar y atender personalmente las solicitudes del personal de la salud y la derechohabiencia de la región.

En la CH “Orizaba”, Martí Batres reafirmó el compromiso de concluir y habilitar los dos quirófanos de la unidad. Asimismo, subrayó la importancia de visitar las unidades de salud y tener cercanía con los usuarios, a efecto de conocer de primera mano el estado en el que brindan servicio, a la vez que llamó a reforzar la estrategia de Trato Digno.

“Tienen un quirófano y tienen otro casi quirófano, uno de tococirugía, vamos a convertirlo en otro quirófano más; entonces, vamos a tener dos quirófanos en esta clínica hospital. Esa es una obra que vamos a realizar, de tal forma que se puedan hacer más cirugías”, enfatizó.

ISSSTE
Martí Batres, Director General del ISSSTE, supervisa mejoras en clínicas de Orizaba y Córdoba, Veracruz. Foto: ISSSTE

El director general del ISSSTE señaló que esta CH recibió 925 mil pesos de recurso del Programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual adquirió equipo médico y dos estantes guarda estéril; dos monitores de paciente y dos doppler fetal para ultrasonidos; cinco oxímetros; dos aspiradores de flemas y secreciones; un fonodetector de latidos fetales; una cama eléctrica de tres funciones, entre otros, y se dio mantenimiento a la red de drenaje.

Durante el recorrido Martí Batres visitó la farmacia, que cuenta con un abasto de medicamentos del 95 por ciento, mientras que a nivel nacional es del 97 por ciento, y resaltó el incremento de una a tres ambulancias, la implementación de talleres de Trato Digno y la ampliación de jornada laboral a 8 horas y renivelación salarial para el personal.

Posteriormente, el director general del ISSSTE visitó la CMFEQ de Córdoba, beneficiada con el Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la red hospitalaria del Instituto.

ISSSTE
Martí Batres, Director General del ISSSTE, supervisa mejoras en clínicas de Orizaba y Córdoba, Veracruz. Foto: ISSSTE

“Otro de los temas que estamos realizando es habilitar más quirófanos para que puedan hacerse más cirugías. (...) Uno de ellos, aquí en Córdoba, un buen quirófano y no estaba funcionando porque faltaba un trámite burocrático para que la Clínica de Medicina Familiar de Córdoba se convirtiera en Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano, e hicimos todo el papeleo burocrático y eso nos permitió echar a andar el quirófano que ya está haciendo cirugías aquí en Córdoba”, aseguró.

Otra de las acciones que aportó a la mejora de la CMFEQ de Córdoba, agregó, fue la puesta en marcha del Programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual se adquirieron piezas de negatoscopio, oxímetro, estuche diagnóstico, lámpara de exploración; además de un fonodetector de latidos fetales, termómetros, entre otros equipos médicos.

“Recibieron un millón cien mil pesos y han hecho techumbre de pasillo, reparación de piezas, soporte para clima tipo paquete, instalación de escalera para acceso a la azotea, (...) así como rehabilitación de red hídrica, cable para conector de memoria, silla para toma de muestra, electroestimulador, sustitución total de tubería para agua potable, sustitución de la escalera para acceder al techo de la unidad y control de climas, entre otras cosas, con lo que les dimos. Muy bien aprovechado el recurso de manera autogestiva”, dijo.

ISSSTE
Clínicas del ISSSTE de Orizaba y Córdoba, Veracruz, reciben mejoras. Foto: ISSSTE

